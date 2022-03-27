Найбільші японські банки через санкції припиняють операції з російським "Сбербанком"

Через санкції три найбільші банки Японії припиняють грошові перекази та доларові операції з російським "Сбербанком", що може змусити японські компанії, які ведуть бізнес в Росії, шукати альтернативні способи здійснення платежів.

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З 27 березня найбільші банки Японії - MUFG Bank, Mizuho Bank і Sumitomo Mitsui Banking Corp, через санкції США припиняють співпрацю з російським “Сбербанком”. Про це повідомляє Japan Today з посиланням на власні джерела.

Ці банки здійснювали розрахунки за доларовими операціями зі "Сбербанком" через США, тому що він не входить до числа російських банків, виключених зі SWIFT і багато японських компаній, які працюють в Росії, використовують його для своїх розрахунків. Саме тому зрив цих операцій може змусити японські компанії, які ведуть бізнес в Росії, шукати альтернативні способи здійснення платежів. Наприклад, використовувати банки за межами США.

Нагадаємо, що 26 березня РФ почала військові навчання на Курильських островах — території, за яку в країни триває спір з Японією. Ще раніше, 23 березня, під час виступу перед парламентом Японії президент Володимир Зеленський закликав Токіо запроваджувати ембарго на торгівлю з Росією.