Кто задает правила AI? Европа входит в борьбу за контроль над последующей технологической экономикой

Искусственный интеллект больше не воспринимается в Европе исключительно как технология. Для европейских институций он все больше связан с вопросами конкурентоспособности, безопасности и технологического суверенитета. Именно эта тема стала одной из ключевых на Nexus Luxembourg 2026, который 10–11 июня собрал 9600 участников из более чем 80 стран. В центре внимания оказался вопрос, который выходит за рамки технологической отрасли: кто будет контролировать инфраструктуру, данные и правила работы AI в Европе следующего десятилетия?

В течение двух дней на сценах Nexus Luxembourg этот вопрос рассматривался с разных позиций – от европейских регуляторов и национальных правительств до технологических компаний, инвесторов и стартапов. Через большинство дискуссий проходило общее мнение: искусственный интеллект теперь не только вопрос инноваций. Он все больше влияет на экономическую модель, инфраструктуру и конкурентоспособность государств.

AI как элемент суверенитета, а не только инновационной политики ЕС

На уровне европейских институтов искусственный интеллект все меньше рассматривается как отдельный технологический сектор и все больше как элемент стратегической автономии.

Henna Virkkunen, еврокомиссар по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии, Европейская комиссия:

"Искусственный интеллект уже нельзя рассматривать только как технологический вопрос. Он становится одним из определяющих факторов конкурентоспособности, производительности, безопасности и устойчивости. Именно поэтому AI сегодня является вопросом технологического суверенитета".

В этой логике AI переходит из плоскости инновационной политики в категорию стратегической автономии государств.

В Брюсселе все четче говорят о необходимости контролировать не только правила использования технологии, но и ее создание и масштабирование.

Henna Virkkunen, еврокомиссар по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии, Европейская комиссия:

"Наша цель четкая. Европа должна быть не только местом, где регулируют AI, но и местом, где его разрабатывают, создают, внедряют и масштабируют. (...) Nexus Luxembourg 2026 объединяет предпринимателей, исследователей, инвесторов, компании и политиков, которые формируют технологическое будущее Европы в очень важный для нее момент".

Ставка на роль инфраструктурного узла

Если на уровне ЕС речь идет о технологическом суверенитете, то на уровне отдельных стран встает вопрос о роли, которую они могут играть в этой архитектуре.

В Люксембурге все чаще говорят не о конкуренции между государствами, а о создании платформ и сред, способных объединять разные элементы европейской цифровой экономики.

Luc Frieden, премьер-министр Люксембурга:

"Люксембург стремится стать AI-платформой для всей Европы. Мы мыслим не национальными категориями, а европейскими. Нам нужен AI Европы, созданный Европой и для Европы. Европа способна быть лидером, если будет действовать сообща. В эпоху AI ни одна страна не сможет победить наедине".

В этой модели страна позиционирует себя как инфраструктурный центр, объединяющий государство, бизнес, инвесторов и технологические компании.

Xavier Bettel, вице-премьер-министр, министр иностранных дел, внешней торговли и сотрудничества Люксембурга:

"Люксембург и дальше остается надежными воротами в Европу для международного бизнеса, объединяя государственные институты, компании, стартапы и инвесторов. Эта уникальная экосистема сегодня важнее, чем когда-либо, поскольку технологические изменения трансформируют экономику, общество и даже геополитику".

Масштабирование становится новым конкурентным преимуществом

Для бизнеса главный вопрос уже давно заключается не в том, экспериментировать ли с AI, а в том, насколько быстро интегрировать его в операционные процессы.

Pierre-Adrien Grange, Country Lead Microsoft Luxembourg:

"Организации, которые сегодня выиграют AI-гонки, – это не только те, которые экспериментируют с технологией. Это те, кто уже масштабирует ее на уровне всего бизнеса".

В этой логике предпочтение получают не те, кто первым тестирует новые инструменты, а те, кто способен превратить их в системную часть работы компании.

Параллельно растет и значение вопроса ценностей, закладываемых в технологические системы.

Eva-Maria Hempe, генеральный директор направления Public Sector EMEA, NVIDIA:

"Чрезвычайно важно, чтобы государства обеспечивали интеграцию собственных ценностей в используемые ими технологии".

От моделей к агентам: новый этап развития AI

Отдельный фокус дискуссий касался изменения самой природы искусственного интеллекта. Если предыдущие волны развития AI были связаны преимущественно с генерацией текста, изображений или кода, новый цикл все больше связывают с системами, способными выполнять действия самостоятельно.

Fouad Bousetouane, соучредитель и директор по AI компании InterspectAI:

"Будущее принадлежит агентам. Именно они будут формировать наше будущее".

Это изменение означает переход от моделей, отвечающих на запросы пользователя, к системам, которые могут самостоятельно выполнять поставленные задачи.

Именно поэтому все чаще речь идет не только о возможностях AI, но и правилах его работы.

Pierre Stock, вице-президент по научным операциям Mistral AI:

"AI-агентам нужны инструменты, память, предохранители и правила, определяющие, каким образом модель выполняет поставленную задачу".

Новые ограничения: энергия вместо капитала

Несмотря на масштаб инвестиций в искусственный интеллект, ряд спикеров обращал внимание на то, что структура рынка быстро меняется.

Octave Klaba, основатель и CEO OVHcloud:

"Если четыре года назад для аналогичного проекта нужно было инвестировать миллиард, то сегодня достаточно от 100 до 200 миллионов евро, чтобы получить такую же или даже большую вычислительную мощность".

Снижение стоимости вычислений расширяет доступ к технологиям, но вместе с тем выдвигает на первый план другие ограничения.

Paul Konsbruck, представитель LuxConnect:

"Будущее AI – это не только технологический вопрос. Это еще и вопрос энергетики".

То есть борьба за лидерство в AI все больше зависит не только от алгоритмов или капитала, но и от доступа к энергетической и цифровой инфраструктуре.

Финансы: инновации нуждаются в предсказуемости

Для финансового сектора скорость развития технологий важна не меньше стабильности правил.

Поэтому многие дискуссии касались токенизации активов, цифровых финансовых инструментов и новых регуляторных моделей.

Sébastien Rouyr, руководитель направления Transfer Agency Product and Business в State Street:

"Мы приняли решение реализовать первый проект токенизации именно в Люксембурге благодаря местной экосистеме, регуляторной среде, стабильности и концентрации доступной здесь экспертизы".

Для финансовых компаний конкурентным преимуществом все чаще становится не быстрота экспериментов, а качество институциональной среды.

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Вопрос не в технологии, а в скорости решений

Несмотря на разные подходы к развитию AI, участники саммита были почти единодушны в одном: технология развивается быстрее, чем большинство организаций успевает адаптироваться к ее возможностям.

Именно поэтому одним из наиболее цитируемых тезисов события стала оценка французского предпринимателя и эксперта по цифровой трансформации Emmanuel Vivier:

"Дефицитным ресурсом сегодня является не искусственный интеллект. Дефицитным ресурсом является смелость. (...) 2025 стал годом, когда AI научился говорить. 2026-й становится годом, когда AI начинает действовать".

Nexus Luxembourg 2026 не дал единственного ответа на вопрос о будущем искусственного интеллекта в Европе.

В то же время он показал, что вокруг AI формируется новый баланс между тремя центрами влияния: государством, говорящим о суверенитете; технологическими компаниями, сосредоточенными на масштабировании; и рынком, ищущим эффективные модели монетизации и инфраструктурного развития.

Именно на пересечении этих трех сил, похоже, будет определяться следующий этап развития европейской AI-экономики.