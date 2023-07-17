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Бизнес
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«МЕТРО Украина» продолжает развивать «культуру заботы» даже во время полномасштабной войны

«МЕТРО Украина» продолжает развивать «культуру заботы» даже во время полномасштабной войны

Важнейшими стали программы ментальной поддержки «Бок о бок» и по развитию корпоративного пространства «МетроДумцы»

Понятие надежной базы лидерства удачно изложено в книге Care to Dare: Unleashing Astonishing Potential Through Secure Base Leadership, которую десятилетия назад написала троица авторов — психолог, эйчар и олимпийская чемпионка. Книга быстро стала бестселлером на Amazon и настольной книгой каждого HR-управленца, думающего о будущем своей организации. В компании «МЕТРО Украина» ядром философии Care to Dare называют корпоративную среду, в которой каждый заботится о других и совместном бизнесе и чувствует такую же заботу о себе. Рождается чувство безопасности, что становится основой смелости, уверенности и креативности.

«МЕТРО Украина» имеет уже семилетний опыт успешного развития корпоративной среды Care to Dare. О том, как компания внедряла эту «философию неравнодушия», рассказывает директор по управлению персоналом ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри Украина» Анна Толмачева.

Что явилось предпосылкой успеха?

Мы в «МЕТРО Украина» строили культуру Care to Dare вокруг благосостояния сотрудников с 2016 года. Во время пандемии она прошла серьезное испытание и доказала свою зрелость.

За это время команда «МЕТРО Украина» научилась:

  • ставить человека в центр решений;
  • ставить человечность выше функций, цифр и статусов;
  • заботиться о себе и друг о друге.

С началом полномасштабной войны нашей первоочередной задачей стало сохранение жизней наших сотрудников и рабочих мест. Это касалось всех, независимо от локаций, должностей и возможностей физически быть на работе. Благодаря уже шестилетнему опыту работы с благосостоянием мы понимали, что прежде всего следует обеспечить физическое и финансовое благосостояние сотрудников.

Поэтому компания позаботилась о:

  • индивидуальную и семейную эвакуацию;
  • двойную оплату желающим работать в торговых центрах;
  • сохранение доходов тем, кто работать не мог;
  • миллионы гривен пособия на оплату жилья в Украине и за границей;
  • финансовую помощь от благотворительного фонда METRO AG (на восстановление жилья, лечения, детей и т.п.);
  • разноплановую помощь мобилизованным сотрудникам и их семьям.

И уже в конце марта 2022 года мы были готовы запускать программу ментальной поддержки «Бок о бок».

«Бок о бок» — программа благосостояния первого года полномасштабной войны

Обезопасив сотрудников физически и обеспечив финансово, мы хотели, насколько это возможно, помочь овладеть эмоциями, которые каждый из нас испытывал едва ли не впервые в жизни. Линия психологической поддержки работала в «МЕТРО Украина» с 2020 года, но не могла быть единственным инструментом в военное время. Так появилась программа «Бок о бок».

Было сформировано сообщество, где люди якобы в одинаковых обстоятельствах, но с совершенно разными эмоциональными потребностями смогли найти то, что нужно именно им. По словам сотрудников, они получили:

  • понимание своих эмоций и их проявлений;
  • ответы на сложные вопросы о разлуке с родными, поддержке детей, потерях и горе;
  • место, где можно выразить свой страх и овладеть им;
  • подкормки для собственного ресурса, смыслов и видения будущего. К программе присоединились почти 3000 сотрудников – более 95% персонала.

«Бок о бок» вместила в себе два формата:

1) тематические встречи с психологами, психотерапевтами, экспертами по информационной гигиене, нейролидерству, управлению кризисами;

2) мастермайнд-группы «О некнижном», где собирались коллеги-единомышленники и рассказывали, как они справлялись с эмоциями, какие уроки усвоили, как находили внутренние опоры и т.д.

Программа длилась шесть месяцев. Провели 13 встреч со специалистами, 5 мастермайнд-групп и параллельно 516 индивидуальных консультаций с психологами корпоративной линии поддержки «Мы рядом».

Фото 2 — «МЕТРО Украина» продолжает развивать «культуру заботы» даже во время полномасштабной войны

«МетроМысли» — программа благосостояния второго года полномасштабной войны

Мастермайнды программы «Бок о бок» дали жизнь идее, которая легла в основу «Метродумцев». Они планировались как пространство для единомышленников, которые заботятся о своем физическом, социальном или ментальном здоровье и готовы помочь с этим коллегам. Во-первых, мы поняли, что наши сотрудники достаточно зрелые и проактивные в заботе о благосостоянии и способны самостоятельно создавать среду и контент, полезный для коллег. Во-вторых, обновленная стратегия развития МЕТРО Украина предусматривает персонализацию опыта сотрудника. Именно поэтому формат пространства, в котором сотрудники самостоятельно определяют потребности, объединяются в группы, выбирают мастеров и создают контент, показался нам наиболее точным.

Мастермайнды программы «Бок о бок» дали жизнь идее, которая легла в основу «Метродумцев»

Поэтому «МетроДумцы» — это онлайн-пространство, основанное и созданное HR, но наполненное сотрудниками. Это пространство сформировано по трем направлениям: изучение украинского языка, поиск эмоционального баланса и активный образ жизни.

1. МетроМысли, изучающие украинский.

Изучение или усовершенствование языка выбрали сотрудники как ключ к социальному благополучию и ощущению национальной идентичности. Недостаточно умелое владение языком волновало людей, и это был способ решать эту проблему. Здесь участники встречались с лингвистом, изучали лексику и фразеологизмы, лишались русизмов и преодолевали психологический барьер. Этот проект стал вызовом для участников, которые они с удовольствием преодолевали.

Изучение или совершенствование языка выбрали сотрудники как ключ к социальному благополучию и чувству национальной идентичности

2. МетроМысли, ищущие эмоционального баланса.

Стресс никуда не исчез. Многие получили достаточно знаний и техник в программе «Бок о бок», но 140 сотрудников захотели продолжить мастермайнд-практику в этом направлении. Здесь они общались с психологами и делились майндфулнесс-практиками. А после мер отмечали их полезность и эффективность.

3. МетроМысли активного образа жизни.

Ничего не помешает тем, кто ведет активный образ жизни или только начинает это делать. Ходьба, йога, бег, велоспорт, фитнес, теннис, плавание — неважно, что тебе по вкусу, здесь тебя поддержат или на тебя будут равняться. Участники ставили индивидуальные цели, давали обязательства их достигать, объединялись в группы поддержки, делились своими рекордами. И сами себя поражали индивидуальными результатами и преодолением командных челленджей.

Сезон «Метродумцев» 2023 года имел такие фазы, как формирование сообществ по направлениям (регистрация в соответствующем пространстве, а также определение мастеров), вебинары с приглашенными экспертами, практикумы с мастерами (в разговорных клубах, онлайн-тренировки, Q&A-встречи в группах и т.д. ). Сезон длился полгода и закончился большим марафоном-вызовом в каждом пространстве и единодушным намерением участников продлить проект на второй сезон.

Инвестиция в устойчивое развитие бизнеса

Мы считаем проекты «Бок о бок» и «МетроДумцы» успешными для команды «МЕТРО Украина». Во-первых, мы не потеряли команду и еще раз доказали, что компания надежное плечо для наших людей, а наши люди для нас не просто работники. Сейчас есть более низкая текучесть персонала, чем во время пандемии и к ней, а вовлеченность - даже выше — 90%, eNPS достигает 79%.

Во-вторых, поведение сотрудников при реализации этих программ говорит само за себя. Здесь они доверяют, обретают безопасность, стабильность, заботу о себе, и здесь они искренне отдают (Care и Dare).

Мы в «МЕТРО Украина» верим в то, что благосостояние сотрудников — это инвестиция в устойчивое развитие бизнеса и фундамент развития организационного доверия и инклюзивной среды.