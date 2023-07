«МЕТРО Україна» продовжує розбудовувати «культуру турботи» навіть під час повномасштабної війни

Найважливішими стали програми ментальної підтримки «Пліч-о-пліч» та з розвитку корпоративного простору «МетроДумці»

Поняття надійної бази лідерства вдало викладено у книзі «Care to Dare: Unleashing Astonishing Potential Through Secure Base Leadership», яку десятиліття тому написала трійця авторів — психолог, ейчар та олімпійська чемпіонка. Книга швидко стала бестселером на Amazon і настільною книгою кожного HR-управлінця, який думає про майбутнє своєї організації. У компанії «МЕТРО Україна» ядром філософії Care to Dare називають корпоративне середовище, в якому кожен дбає про інших та про спільний бізнес і відчуває таку саму турботу про себе. Народжується відчуття безпеки, що стає основою для сміливості, впевненості та креативності.

«МЕТРО Україна» має вже семирічний досвід успішної розбудови корпоративного середовища Care to Dare. Про те, як компанія впроваджувала цю «філософію небайдужості», розповідає директорка з управління персоналом ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» Анна Толмачова.

Що стало передумовою успіху?

Ми у «МЕТРО Україна» будували культуру Care to Dare навколо добробуту співробітників від 2016 року. Під час пандемії вона пройшла серйозне випробування і довела свою зрілість.

За цей час команда «МЕТРО Україна» навчилася:

ставити людину у центр рішень;

ставити людяність вище функцій, цифр і статусів;

дбати про себе та одне про одного.

З початком повномасштабної війни нашим першочерговим завданням стало збереження життів наших співробітників і робочих місць. Це стосувалося всіх, незалежно від локацій, посад і можливості фізично бути на роботі. Завдяки на той час вже шестирічному досвіду роботи з добробутом ми розуміли, що передусім слід забезпечити фізичний та фінансовий добробут співробітників.

Тому компанія потурбувалася про:

індивідуальну та сімейну евакуацію;

подвійну оплату охочим працювати у торговельних центрах;

збереження доходів тим, хто працювати не міг;

мільйони гривень допомоги на оплату житла в Україні та за кордоном;

фінансову допомогу від благодійного фонду METRO AG (на відновлення житла, лікування, дітей тощо);

різнопланову допомогу мобілізованим співробітникам та їхнім сім’ям.

І вже наприкінці березня 2022 року ми були готові запускати програму ментальної підтримки «Пліч-о-пліч».

«Пліч-о-пліч» — програма добробуту першого року повномасштабної війни

Убезпечивши співробітників фізично й забезпечивши фінансово, ми хотіли, наскільки це можливо, допомогти опанувати емоції, які кожен із нас переживав чи не вперше в житті. Лінія психологічної підтримки працювала у «МЕТРО Україна» від 2020 року, але не могла бути єдиним інструментом у воєнний час. Так з’явилася програма «Пліч-о-пліч».

Було сформовано спільноту, де люди нібито в однакових обставинах, але з абсолютно різними емоційними потребами змогли знайти те, що потрібно саме їм. Зі слів співробітників, вони отримали:

розуміння своїх емоцій та їхніх проявів;

відповіді на складні питання про розлуку з рідними, підтримку дітей, втрати й горе;

місце, де можна висловити свій страх та опанувати його;

підживлення для власного ресурсу, сенсів та бачення майбутнього. До програми доєдналися майже 3000 співробітників — понад 95% персоналу.

«Пліч-о-пліч» умістила в собі два формати:

1) тематичні зустрічі з психологами, психотерапевтами, експертами з інформаційної гігієни, нейролідерства, управління кризами;

2) мастермайнд-групи «Про некнижкове», де збиралися колеги-однодумці й розповідали, як вони справлялися з емоціями, які уроки засвоїли, як знаходили внутрішні опори тощо.

Програма тривала шість місяців. Провели 13 зустрічей із фахівцями, 5 мастермайнд-груп та паралельно 516 індивідуальних консультацій із психологами корпоративної лінії підтримки «Ми поруч».

«МетроДумці» — програма добробуту другого року повномасштабної війни

Мастермайнди програми «Пліч-о-пліч» дали життя ідеї, що лягла в основу «МетроДумців». Вони планувалися як простір для однодумців, які дбають про своє фізичне, соціальне або ментальне здоров’я і готові допомогти з цим колегам. По-перше, ми зрозуміли, що наші співробітники достатньо зрілі і проактивні в турботі про добробут і здатні самостійно створювати середовище та контент, корисний для колег. По-друге, оновлена стратегія розвитку «МЕТРО Україна» передбачає персоналізацію досвіду співробітника. Саме тому формат простору, в якому співробітники самостійно визначають потреби, об’єднуються у групи, вибирають майстрів та створюють контент, здався нам найбільш влучним.

Тож «МетроДумці» — це онлайн-простір, започаткований і створений HR, але наповнений співробітниками. Цей простір сформований за трьома напрямами — вивчення української мови, пошук емоційного балансу та активний спосіб життя.

1. МетроДумці, які вивчають українську.

Вивчення або вдосконалення мови обрали співробітники як ключ до соціального добробуту та відчуття національної ідентичності. Недостатньо вправне володіння мовою хвилювало людей, і це був спосіб розв’язувати цю проблему. Тут учасники зустрічалися з лінгвістом, вивчали лексику та фразеологізми, позбавлялись русизмів та долали психологічний бар’єр. Цей проєкт став викликом для учасників, який вони із задоволенням долали.

2. МетроДумці, які шукають емоційного балансу.

Стрес нікуди не зник. Багато хто отримав достатньо знань і технік у програмі «Пліч-о-пліч», але 140 співробітників забажали продовжити мастермайнд-практику в цьому напрямі. Тут вони спілкувалися з психологами та ділилися майндфулнес-практиками. А після заходів відзначали їхню корисність та ефективність.

3. МетроДумці активного способу життя.

Нічого не стане на заваді тим, хто веде активний спосіб життя або ж тільки починає це робити. Ходьба, йога, біг, велоспорт, фітнес, теніс, плавання — не має значення, що тобі до смаку, тут тебе підтримають або ж на тебе рівнятимуться. Учасники ставили індивідуальні цілі, давали зобов’язання їх досягати, об’єднувалися у групи підтримки, ділилися власними рекордами. І самі себе вражали індивідуальними результатами та доланням командних челенджів.

Сезон «МетроДумців» 2023 року мав такі фази, як формування спільнот за напрямами (реєстрація у відповідному просторі, а також визначення майстрів), вебінари із запрошеними експертами, практикуми із майстрами (у розмовних клубах, онлайн-тренування, Q&A-зустрічі у групах тощо). Сезон тривав пів року і закінчився великим марафоном-викликом у кожному просторі та одностайним наміром учасників продовжити проєкт на другий сезон.

Інвестиція у сталий розвиток бізнесу

Ми вважаємо проєкти «Пліч-о-пліч» та «МетроДумці» успішними для команди «МЕТРО Україна». По-перше, ми не втратили команду та ще раз довели, що компанія — надійне плече для наших людей, а наші люди для нас — не просто працівники. Наразі маємо нижчу плинність персоналу, ніж під час пандемії і до неї, а залученість - навіть вищою — 90%, eNPS сягає 79%.

По-друге, поведінка співробітників за реалізації цих програм говорить сама за себе. Тут вони довіряють, знаходять безпеку, стабільність, турботу про себе, і тут вони щиро віддають (Care та Dare).

Ми у «МЕТРО Україна» віримо в те, що добробут співробітників — це інвестиція у сталий розвиток бізнесу і фундамент для розбудови організаційної довіри та інклюзивного середовища.