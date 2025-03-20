Лидеры международного бизнеса наращивают помощь украинцам

За 2024 год украинцы задонатили более €993 млн благотворительным организациям и волонтерам, сообщает соучредитель Monobank. Этот результат превышает сумму пожертвований двух прошлых лет полномасштабного вторжения. Кроме этого, глобальные благотворительные фонды, такие как USAID и DirectRelief принимали активное участие в оказании гуманитарной помощи населению Украины, которое ежедневно страдает от военных действий. Лидеры международного бизнеса также приобщаются к финансированию этих миссий и принимают важные решения для победы цивилизованности над жестокостью агрессора. О том, как крупный бизнес помогает Украине — узнали Delo.ua.

Все усилия на преодоление гуманитарного кризиса

С 2022 года и по сей день в Украине возникают острые общественно важные проблемы о защите населения от вооруженной агрессии Российской Федерации. Инсулин, медикаменты для лечения рака и другие жизненно необходимые лекарства испытали дефицит. Большинство укрытий требуют капитального ремонта, особенно в школах и детских садах. Не менее важным является совершенствование кибербезопасности для государственных органов от цифровых атак рф. Ключевым вызовом для украинцев стали многочисленные повреждения тепло- и электростанций в результате обстрелов, а также повреждения критической инфраструктуры в приближенных к линии фронта регионах.

Перед правительством Украины ежедневно возникают многочисленные проблемы, включая территориальную целостность и защиту граждан. Помощь международных партнеров часто становится главной опорой при поддержке государственных и регуляторных процессов, а также в поддержке экономики страны. Именно поэтому крупные компании, чьи ценности — это благотворительность и поддержка прав человека — приобщаются к помощи украинцам и не останавливаются в обеспечении максимально благоприятных, в этой ситуации, условий для жизни.

Производитель медикаментов Pfizer

Компания Pfizer активно включилась в решение гуманитарного кризиса в Украине с начала полномасштабного вторжения. Они сфокусировались на предоставлении необходимых препаратов собственного производства, которые передавали через фонд Direct Relief. Кроме этого, компания осуществляет финансовые пожертвования через фонд The Pfizer Foundation.

Более 1 млн доз продукции Pfizer направили для медицинских работников и гуманитарных организаций в лечении пациентов в Украине и для ВПЛ в других странах. Совместно с правительством США и USAID компания задонатила около 2 млн доз вакцины против COVID-19 от Pfizer/BioNTech. Кроме этого, они также пожертвовали около 200 тыс. курсов таблеток Нирматрелвира и ритонавира PAXLOVID.

По состоянию на сейчас Фонд Pfizer предоставил более $40 млн в виде грантов для 15 неправительственных организаций на обеспечение гуманитарной помощью украинцев. В эту сумму входит продовольственная безопасность, оборудование мест безопасности, защита детей и их права на образование, ремонт инфраструктуры, восстановление учреждений здравоохранения и другие насущные потребности.

Более 4 тыс. сотрудников Pfizer в 54 странах пожертвовали около $936 тыс. для украинцев. Компания предоставила около 10 тыс. медицинских приборов и аппаратов и помогла обновить более 100 учреждений здравоохранения в Украине и Польше, которые принимали ВПЛ. Кроме этого, около 460 тыс. продуктовых наборов с необходимыми вещами передали для населения Украины.

С 2024 года Фонд Pfizer ежегодно будет предоставлять $1 млн на поддержку организаций, которые работают над решением критических потребностей здравоохранения и восстановлением систем медицинской помощи в Украине.

Фото: The Pfizer Foundation

Крупнейший в мире ритейлер — Amazon

Мировой лидер продаж товаров Amazon стал одним из лидеров помощи Украине с 2022 года. По состоянию на сейчас общие пожертвования составляют более $75 млн. В эту сумму входит предоставление гуманитарной помощи и долгосрочных облачных хранилищ для защиты правительственных, образовательных и банковских данных.

С начала полномасштабного вторжения Amazon создали 2 центра гуманитарной помощи в Польше и Словакии. Эти пункты предоставляют предметы первой необходимости, медикаменты и школьные принадлежности для помощи беженцам. В частности, с помощью компании, более 2 млн гуманитарных грузов удалось доставить семьям в Украине и за рубежом.

В конце 2023 года компания Amazon в сотрудничестве с Фондом Елены Зеленской передала украинским детям более 5 тыс. планшетов Fire Tablet и Kindle. Эти устройства передали ученикам, которые вынуждены учиться онлайн из-за агрессии РФ. Еще более 19 тыс. планшетов предоставили для ВПО в странах ЕС.

Компания также запустила бесплатную программу IT Skills 4U для обучения украинцев облачным вычислениям и ИТ-технологиям. В программу также входит карьерная поддержка с возможностью работать в более чем 30 компаниях.

Сотрудники Amazon разделяют стремление компании к благотворительности, и совместными усилиями собрали более $5 млн, а бизнес удвоил эту сумму и перечислил $10 млн благотворительным организациям в Украине.

Фото: Фонд Елены Зеленской

Инвестиционная компания Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp. — крупный инвестиционный холдинг, который с начала 2022 года оперативно реагирует на потребности граждан Украины и оказывает помощь в различных сферах, от продовольственных товаров, до образования и безопасности. Кроме этого, компания с первых дней работала над выходом с рынка рф.

Бизнес перечислил более €2 млн в Help Ukraine Center в Польше на закупку жизненно необходимых вещей и медикаментов, включая турникеты, бандажи для работников медицинских учреждений, пожарных и полиции. Для парамедиков передали 3 тыс. сухих пайков и продуктовые наборы для 10 тыс. семей.

Основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов передал более 1,3 млрд тенге собственных средств в посольство Украины в Казахстане и местным благотворительным фондам на гуманитарную помощь украинцам.

На закупку гуманитарной помощи для ВПЛ, холдинг передал €300 тыс. в благотворительный фонд «Поможем вместе». Фонду «Твоя опора» перечислили €300 тыс. на обеспечение медицинским оборудованием экстренного класса в детских больницах Киевской, Николаевской и Днепропетровской областей. В фонд «Дети героев», целью которого является долгосрочная помощь детям, потерявшим родителей в результате войны в Украине — компания направила €270 тыс.

Вследствие разрушения систем водоснабжения в Николаеве, Freedom Holding Corp. задонатили более €100 тыс. в фонд Soborna Ukraine на их восстановление.

На создание современной реабилитационной клиники Superhumans Center, компания направила €650 тыс. Сейчас медицинский центр помогает пострадавшим в результате агрессии рф восстанавливаться и получать протезирование. Для медиков холдинг передал более €2 млн на реанимобили через платформу UNITED24. В 2024 году €85 тыс. направили в благотворительный фонд Usyk Foundation на приобретения карет скорой помощи для прифронтовых регионов.

В рамках проекта Freedom Space, целью которого является создание безопасных пространств для детей и дошкольников для продолжения образовательного процесса в условиях вооруженной агрессии РФ, инвестиционный холдинг пожертвовал €3 млн на создание укрытий. Благодаря этому, более 28 школ в разных регионах Украины могут безопасно принимать учеников и проводить интерактивные занятия в убежищах во время тревог. Кроме этого, укрытия оборудованы генераторами, вентиляциями, играми и всем необходимым в случае необходимости длительного пребывания.

Новые укрытия получили не только школы и садики, но и университеты. В рамках проекта Freedom Space компания выделила €700 тыс. на реставрацию и оборудование бомбоубежищ в КНУ им. Шевченко и ДНУ им. Гончара.

На открытие первого смартукрития CLUST Space в Центральной библиотеке КПИ им. И. Сикорского Freedom Holding Corp. выделили €370 тыс. Пространство содержит коворкинг, читательские залы, кафетерий, игровую зону, душевые кабины и инклюзивные туалеты.

Общая сумма помощи по состоянию на сейчас от инвестиционного холдинга составляет более €15 млн.

Фото: НТУУ "КПИ" им. Сикорского

Крупнейший производитель напитков Coca Cola

Как социально-ответственная компания, Coca Cola мгновенно отреагировала на события, начавшиеся в 2022 году в Украине. Они вышли с рынка РФ и в первые дни раздавали собственную продукцию в качестве гуманитарной помощи.

Завод Coca-Cola в Киевской области подвергся разрушениям в результате действий со стороны РФ, однако компания продолжает его работу. Это решение является важным шагом навстречу, ведь завод дает рабочие места украинцам и способствует поступлению средств и налогов в бюджет государства.

Киевская область пострадала в начале полномасштабного вторжения, и компания активно участвует в восстановлении этого региона. В частности они планируют отремонтировать детский сад вблизи самого завода напитков, который также пострадал от военных действий.

Осенью 2023 года Coca-Cola вместе с Украинским Красным Крестом приобрели 45 мобильных котельных для общин, которые из-за разрушений от действий РФ не могут пользоваться собственной системой отопления. В 2024 году во время отопительного сезона компания передала еще 60 котельных для социальных учреждений и жилых домов. На реализацию этого проекта Coca Cola выделила $5 млн.

Кроме этого, компания закупила и передала 70 тыс. продуктовых наборов, 5 тыс. комплектов постельного белья и более 50 электрогенераторов для школ, больниц и гуманитарных центров.

По состоянию на конец 2024 года, Coca-Cola System совместно с The Coca-Cola Foundation пожертвовали более $35 млн на помощь украинцам и продолжает реализовывать новые благотворительные проекты.

Фото: Coca Cola

Технологическая корпорация Google

Корпорация Google с первых дней полномасштабной агрессии рф на Украину помогает не только в информационном пространстве, но и в образовательной и экономической сфере. Сотрудники компании активно работают над остановкой распространения дезинформации и предоставлением правдивой информации, а также над защитой данных от кибератак.

Google совместно с сотрудниками компании собрали и передали $45 млн на гуманитарную помощь украинцам и долгосрочную поддержку вынужденных переселенцев. В 2023 году компания пожертвовала $1 млн организации «Восток» в Украине, которая поставляет продукты питания, средства гигиены и помогает эвакуировать маломобильных людей.

Кроме этого, Google предоставили стипендии 4-м организациям, которые оказывают важную поддержку украинцам: International Rescue Committee, Tech to the Rescue,NeedsList и East Europe Foundation. Благодаря этому более 300 тыс. беженцев нашли доступную информацию о правилах пересечения границы и еще 15 тыс. нашли временное жилье.

Корпорация активно работает над помощью в развитии украинских стартапов. В 2022 году выделили $5 млн для стартового фонда, а на 2024 и 2025 годы выделили $10 млн. Выбранные украинские стартапы получат до $100 тыс., наставничество Google, поддержку продуктов и кредиты до $350 тыс. Главная миссия этого проекта — создать основу для послевоенного экономического восстановления.

Вооруженная агрессия РФ стала большим вызовом для образования в Украине. Глобальное партнерство по образованию (GPE), Google, Microsoft Corporation и ЮНЕСКО выделили более $51 млн на дистанционное обучение и психологическую поддержку детей. Кроме этого, Google подарили украинским школам 50 тыс. ноутбуков Chromebook, благодаря чему более 1,5 млн учеников могут использовать эту технику для обучения.

Компания Google продолжает помогать гражданам Украины приближаться к победе.

Помощь партнеров — большой вклад в приближение мира

Мировые компании приобщаются к решению гуманитарных, образовательных и экономических проблем, которые ежедневно наносит деятельность рф. Благодаря международному бизнесу удается быстрее реагировать на критические потребности населения Украины, как вот безопасность людей, доступ к электроэнергии, информационной защиты и жилья.