Лідери міжнародного бізнесу нарощують допомогу українцям

За 2024 рік українці задонатили понад €993 млн благодійним організаціям та волонтерам, повідомляє співзасновник Monobank. Цей результат перевищує суму пожертв двох минулих років повномасштабного вторгнення. Крім цього, глобальні благодійні фонди, як-от USAID та DirectRelief брали активну участь у наданні гуманітарної допомоги населенню України, яке щодня потерпає від військових дій. Лідери міжнародного бізнесу також долучаються до фінансування цих місій та приймають важливі рішення для перемоги людяності над жорстокістю агресора. Про те, як великий бізнес допомагає Україні — дізналися Delo.ua.

Зусилля заради подолання гуманітарної кризи

З 2022 року й до сьогодні в Україні постають гострі суспільно важливі проблеми про захист населення від збройної агресії Російської Федерації. Інсулін, медикаменти для лікування раку та інші життєво необхідні ліки зазнали дефіциту. Більшість укриттів потребують капітального ремонту, особливо у школах та дитячих садочках. Не менш важливим є вдосконалення кібербезпеки для державних органів від цифрових атак рф. Ключовим викликом для українців стали численні пошкодження тепло- та електростанцій внаслідок обстрілів, а також пошкодження критичної інфраструктури у наближених до лінії фронту регіонів.

Перед урядом України щодня постають численні проблеми, включно з територіальною цілісністю та захистом громадян. Допомога міжнародних партнерів часто стає головною опорою при підтримці державних та регуляторних процесів, а також у підтримці економіки країни. Саме тому великі компанії, чиї цінності — це людяність, доброчинність та підтримка прав людини — долучаються до допомоги українцям й не зупиняються у забезпеченні максимально сприятливих, у цій ситуації, умов для життя.

Виробник медикаментів Pfizer

Компанія Pfizer активно долучилася до розв'язання гуманітарної кризи в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вони сфокусувалися на наданні необхідних препаратів власного виробництва, які передавали через фонд Direct Relief. Крім цього, компанія здійснює фінансові пожертви через фонд The Pfizer Foundation.

Понад 1 млн доз продукції Pfizer направили для медичних працівників та гуманітарних організацій у лікуванні пацієнтів в Україні та для ВПО в інших країнах. Спільно з урядом США та USAID компанія задонатила близько 2 млн доз вакцини проти COVID-19 від Pfizer/BioNTech. Крім цього, вони також пожертвували близько 200 тис. курсів пігулок Нірматрелвіру та ритонавіру PAXLOVID.

Станом на зараз Фонд Pfizer надав понад $40 млн у вигляді грантів для 15 неурядових організацій на забезпечення гуманітарною допомогою українців. До цієї суми входить продовольча безпека, обладнання місць безпеки, захист дітей та їх права на освіту, ремонт інфраструктури, відновлення закладів охорони здоров'я та інші нагальні потреби. Понад 4 тис. співробітників Pfizer у 54 країнах пожертвували близько $936 тис. для українців. Компанія надала близько 10 тис. медичних приладів та апаратів і допомогла оновити понад 100 закладів охорони здоров’я в Україні та Польщі, котрі приймали ВПО. Крім цього, близько 460 тис. продуктових наборів з необхідними речами передали для населення України.

З 2024 року Фонд Pfizer щорічно надаватиме $1 млн на підтримку організацій, які працюють над розв’язанням критичних потреб охорони здоров’я та відновленням систем медичної допомоги в Україні.

Фото: The Pfizer Foundation

Найбільший у світі ритейлер — Amazon

Світовий лідер продажу товарів Amazon став одним із лідерів допомоги Україні з 2022 року. Станом на зараз загальні пожертви становлять понад $75 млн. До цієї суми входить надання гуманітарної допомоги та довгострокових хмарних сховищ для захисту урядових, освітніх та банківських даних.

З початку повномасштабного вторгнення Amazon створили 2 центри гуманітарної допомоги в Польщі та Словаччині. Ці пункти надають предмети першої необхідності, медикаменти та шкільне приладдя для допомоги біженцям. Зокрема, за допомогою компанії, понад 2 млн гуманітарних вантажів вдалося доставити сім’ям в Україні та закордоном.

Наприкінці 2023 року компанія Amazon у співпраці з Фондом Олени Зеленської передала українським дітям понад 5 тис. планшетів Fire Tablet та Kindle. Ці пристрої передали учням, котрі вимушені навчатися онлайн через агресію рф. Ще понад 19 тис. планшетів надали для ВПО у країнах ЄС.

Компанія також запустила безкоштовну програму IT Skills 4U для навчання українців хмарним обчисленням та ІТ-технологіям. До програми також входить кар’єрна підтримка з можливістю працювати в понад 30 компаніях.

Співробітники Amazon поділяють прагнення компанії до благодійності, й спільними зусиллями зібрали понад $5 млн, а бізнес подвоїв цю суму та перерахував $10 млн благодійним організаціям в Україні.

Фото: Фонд Олени Зеленської

Інвестиційна компанія Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp. — великий інвестиційний холдинг, який з початку 2022 року оперативно реагує на потреби громадян України та надає допомогу в різних сферах, від продовольчих товарів, до освіти та безпеки. Крім цього, компанія з перших днів працювала над виходом з ринку рф.

Бізнес перерахував понад €2 млн до Help Ukraine Center у Польщі на закупівлю життєво необхідних речей та медикаментів, включно з турнікетами, бандажами для працівників медичних закладів, пожежників та поліції. Для парамедиків передали 3 тис. сухих пайків та продуктові набори для 10 тис. сімей.

Засновник Freedom Holding Corp. Тімур Турлов передав понад 1,3 млрд тенге власних коштів до посольства України в Казахстані та місцевим благодійним фондам на гуманітарну допомогу українцям.

На закупівлю гуманітарної допомоги для ВПО, холдинг передав €300 тис. до благодійного фонду «Допоможемо разом». Фонду «Твоя опора» перерахували €300 тис. на забезпечення медичним обладнанням екстреного класу в дитячих лікарнях Київської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. До фонду «Діти героїв», метою якого є довгострокова допомога дітям, котрі втратили батьків унаслідок війни в Україні — компанія направила €270 тис.

Внаслідок руйнування систем водопостачання у Миколаєві, Freedom Holding Corp. задонатили понад €100 тис. до фонду Soborna Ukraine на їх відновлення.

На створення сучасної реабілітаційної клініки Superhumans Center, компанія спрямувала €650 тис. Зараз медичний центр допомагає постраждалим внаслідок агресії рф відновлюватися та отримувати протезування. Для медиків холдинг передав понад €2 млн на реанімобілі через платформу UNITED24. У 2024 році €85 тис. направили до благодійного фонду Usyk Foundation на придбання карет швидкої допомоги для прифронтових регіонів.

В рамках проєкту Freedom Space, метою якого є створення безпечних просторів для дітей та дошкільнят для продовження освітнього процесу в умовах збройної агресії рф, інвестиційний холдинг пожертвував €3 млн на створення укриттів. Завдяки цьому, понад 28 шкіл у різних регіонах України можуть безпечно приймати учнів та проводити інтерактивні заняття в сховищах під час тривог. Крім цього, укриття обладнані генераторами, вентиляціями, іграми та всім необхідним у випадку потреби тривалого перебування.

Нові укриття отримали не лише школи та садочки, а й університети. В рамках проєкту Freedom Space компанія виділила €700 тис. на реставрацію й обладнання бомбосховищ у КНУ ім. Шевченка та ДНУ ім. Гончара.

На відкриття першого смартукриття CLUST Space у Центральній бібліотеці КПІ ім. І. Сікорського Freedom Holding Corp. виділили €370 тис. Простір містить коворкінг, читацькі зали, кафетерій, ігрову зону, душові кабіни та інклюзивні туалети.

Загальна сума допомоги станом на зараз від інвестиційного холдингу складає понад €15 млн.

Фото: НТУУ "КПІ" ім. Сікорського

Найбільший виробник напоїв — Coca Cola

Як соціально-відповідальна компанія, Coca Cola миттєво відреагувала на події, що почалися у 2022 році в Україні. Вони вийшли із ринку рф та в перші дні роздавали власну продукцію як гуманітарну допомогу.

Завод Coca-Cola у Київській області зазнав руйнувань внаслідок дій з боку рф, проте компанія продовжує його роботу. Це рішення є важливим, адже завод дає робочі місця українцям та сприяє надходження коштів й податків до бюджету держави.

Київська область постраждала на початку повномасштабного вторгнення, й компанія бере активну участь у відновленні цього регіону. Зокрема вони планують відбудувати дитячий садочок, що поблизу самого заводу напоїв.

Восени 2023 року Coca-Cola разом з Українським Червоним Хрестом придбали 45 мобільних котелень для громад, які через руйнування від дій рф не можуть користуватися власною системою опалення. У 2024 році під час опалювального сезону компанія передала ще 60 котелень для соціальних установ та житлових будинків. На реалізацію цього проєкту Coca Cola виділила $5 млн.

Крім цього, компанія закупила й передала 70 тис. продуктових наборів, 5 тис. комплектів постільної білизни та понад 50 електрогенераторів для шкіл, лікарень і гуманітарних центрів.

Станом на кінець 2024 рік, Coca-Cola System спільно з The Coca-Cola Foundation пожертвували понад $35 млн на допомогу українцям та продовжує реалізовувати нові благодійні проєкти.

Фото: Coca Cola

Технологічна корпорація Google

Корпорація Google з перших днів повномасштабної агресії рф на Україну допомагає не тільки в інформаційному просторі, а й в освітній та економічній сфері. Співробітники компанії активно працюють над тим, аби зупиняти поширення дезінформації та оприлюднювати правдиву інформацію, а також над захистом даних від кібератак.

Google спільно зі співробітниками компанії зібрали й передали $45 млн на гуманітарну допомогу українцям та довгострокову підтримку вимушених переселенців. У 2023 році компанія пожертвувала $1 млн організації «Восток» в Україні, яка постачає продукти харчування, засоби гігієни та допомагає евакуювати маломобільних людей.

Крім цього, Google надали стипендії 4-м організаціям, які організовують важливу підтримку українцям: International Rescue Committee, Tech to the Rescue, NeedsList і East Europe Foundation. Завдяки цьому понад 300 тис. біженців знайшли доступну інформацію про правила перетину кордону та ще 15 тис. знайшли тимчасове житло.

Корпорація активно працює над допомогою в розвитку українських стартапів. У 2022 році виділили $5 млн для початкового фонду, а на 2024 та 2025 роки виділили $10 млн.Вибрані українські стартапи отримають до $100 тис., наставництво Google, підтримку продуктів і кредити до $350 тис. Головна місія цього проєкту — створити основу для післявоєнного економічного відновлення.

Збройна агресія рф стала неабияким викликом для освіти в Україні. Глобальне партнерство з освіти (GPE), Google, Microsoft Corporation і ЮНЕСКО виділили понад $51 млн на дистанційне навчання та психологічну підтримку дітей. Крім цього, Google подарували українським школам 50 тис. ноутбуків Chromebook, завдяки чому понад 1,5 млн учнів можуть використовувати цю техніку для навчання.

Компанія Google продовжує допомагати громадянам України наближатися до перемоги.

Допомога партнерів — великий внесок до наближення миру

Світові компанії долучаються до розв’язання, гуманітарних, освітніх та економічних проблем, котрі щодня завдає збройна діяльність рф. Завдяки міжнародному бізнесу вдається швидше реагувати на критичні потреби українців, зокрема оперативно опікуватися питаннями безпеки цивільних, доступу до електроенергії, інформаційного захисту та житла.