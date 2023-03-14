Львовянка купила заброшенный дворец в Хмельнитчине за рекордную сумму

Фонд госимущества десять раз выставлял на аукцион 120-летний "Дом частного адвоката Периторина" по программе малой приватизации. В аукционе принимали участие 13 участников, среди которых выиграла основательница проекта "Спадщина.UA" Анна Гаврилов. Она приобрела заброшенный особняк за рекордные 1,26 миллиона гривен — это в 126 раз выше стартовой цены.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Женщина приобрела здание еще в 2022 году. В течение двух месяцев ее обследовали и исследовали специалисты: архитектор, историки, дизайнер, говорится на странице "Спадщина.UA".

Под советским шифером они нашли древнюю фальцевую кровлю, а на чердаке фрагменты изразцовых печей, когда-то украшавших дом Периторина. Также выяснилось, что первый владелец особняка – адвокат Периторин – на самом деле был Гершгорином. Во время заключения документации делопроизводители неправильно прочли фамилию, и так несуществующая фамилия вошла в официальный документ.

Одноэтажное здание с подвалом и площадью более 700 м2 в стиле модерн является новым памятником архитектуры местного значения. В нем не сохранилась аутентичная атмосфера, поскольку при Советском Союзе здесь были школа и дворец пионеров. После распада СССР здание не использовалось и пришло в упадок.

В доме еще осталась оригинальная лестница с перилами перед входом. В ближайшее время владелица приведет в порядок здание дворца и территорию вокруг, и будет искать инвесторов. Она планирует отреставрировать дворец и сделать его местом для проведения торжеств и свадеб.

"Мы стремимся, чтобы в результате нашего труда заброшенные памятники становились актуальными, чтобы в них влюблялись и переступали их порог. Поэтому мы цель раскрыть весь потенциал и красоту этого сооружения и в скором времени найти для него инвестора", – объясняет Гаврилов.