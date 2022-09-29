Люди, коммуникации, непрерывность бизнеса — опорные точки HR-стратегии крупнейшего украинского телеком-оператора

Приоритетами HR-стратегии Киевстар в военное время стали безопасность сотрудников и сохранение команды. А главной задачей компании и команды всегда было и есть обеспечить связь и всеми возможными способами поддержать страну. С 24 февраля 2022 года компания делает все от нее зависящее, чтобы приблизить общую победу украинцев.

Безопасность сотрудников

В ходе войны ведущий оператор мобильной связи пересмотрел HR-стратегию. Компания определила для себя следующие приоритеты: люди, коммуникации и непрерывность бизнеса. С самого начала полномасштабной войны Киевстар прилагает максимум усилий для сохранения команды, чтобы обеспечивать связью миллионы абонентов сейчас и работать вместе на восстановление и развитие отрасли после войны.

Безопасность сотрудников стала одним из главных элементов мотивационной программы Киевстар. В этом направлении компания предпринимает ряд важных мер. В частности, ввела удаленный режим работы с возможностью работать из-за границы. Сейчас около 80% коллектива работают преимущественно дистанционно, 8% — из-за границы. Для тех, кому нужен офис для выполнения служебных обязанностей, обустроено укрытие. Настоящие герои компании — люди, работающие в полях, в том числе и на объектах в горячих точках. Эти сотрудники оснащены необходимым защитным снаряжением и работают с соблюдением четких правил безопасности. Именно благодаря техническим специалистам за семь месяцев войны проведены тысячи ремонтно-восстановительных работ телекоммуникационного оборудования, 93% станций сети компании предоставляет непрерывную мобильную связь украинцам.

93% станций сети компании предоставляет непрерывную мобильную связь украинцам

Поддержка морального духа сотрудников, как и слаженная и эффективная работа базируются на качественных внутренних коммуникациях. Централизованное информирование компания осуществляет через корпоративную социальную сеть Workplace. Для координации действий сотрудников компании на случай чрезвычайных ситуаций создан телеграмм-канал "Координационный комитет", а также 11 каналов для временно находящихся за рубежом работников.

Поддержка команды

Киевстар заботится о коллективе и продолжает обеспечивать работой почти четырехтысячную команду. В то же время компания стремится к тому, чтобы уровень мотивированности и вовлеченности сотрудников был высоким. Именно это, по мнению HR-специалистов телеком-оператора, является предпосылкой серьезной настроенности специалистов к сотрудничеству.

Чтобы поддержать коллектив, в первые дни полномасштабной войны компания разработала программу материальной поддержки. Кроме преждевременной выплаты годовой премии и зарплаты за февраль это были выплаты на релокацию, частичная компенсация аренды жилья в течение четырех месяцев, а также материальная помощь в течение шести месяцев. По этой программе компания поддерживает сотрудников, оказавшихся в беде из-за материальных потерь во время войны, а также помогает семьям погибших на войне коллег.

Всем мобилизованным сотрудникам компания продолжает выплачивать среднюю зарплату, несмотря на то что законодательство не обязывает к этому. Также в компании действует программа экстрамотивации технических специалистов, задействованных в восстановлении сети в горячих точках.

Всем мобилизованным сотрудникам компания продолжает выплачивать среднюю зарплату, несмотря на то что законодательство не обязывает к этому

При подборе персонала Киевстар ориентируется в первую очередь на внутренних кандидатов. Особенно это касается коллег, у которых нагрузка уменьшилась из-за войны. Они также могут изменить сферу деятельности, чтобы не потерять работу в это сложное время.

Мотивационная программа предусматривает широкий спектр мероприятий по нематериальной и информационной поддержке сотрудников и их семей. Предоставляется психологическая помощь работникам и их детям. В частности, реализуются мотивационные программы "Детский фронт помощи" и "КОД 6П" с целью отвлечь детей и сотрудников от неприятных событий и помочь коллегам принять новую реальность, научиться беречь себя и близких в трудные времена. Налажены также непрерывные коммуникации с коллективом. Действуют прямые линии связи с СЕО, тематические группы корпоративной соцсети Workplace, прямые коммуникации между руководителем и подчиненным.

Детский фронт помощи

Эффективность HR-политики

Киевстар строит HR-стратегию, ориентируясь на обратную связь от команды. С этой целью проводятся регулярные опросы. Это и еженедельные "пульсы", начиная с марта (опрос об эмоциональном и физическом состоянии сотрудников), и детальное исследование «Моя работа во время войны», цель которого — определить, насколько эффективны процессы в компании, чувствуют ли люди себя в безопасности, в чем они сейчас нуждаются.

По результатам этого исследования, примерно 97% сотрудников отметили, что они удовлетворены программами финансовой поддержки в компании, 96% положительно оценили психологическую поддержку, 97% удовлетворены информационной поддержкой.

В исследовании приняли участие более 3 тыс. сотрудников. Свыше 19% из них отметили, что с начала войны их работа стала более эффективной, 14% зафиксировали повышение эффективности кроссфункционального взаимодействия. По оценкам работы подчиненных, на 34% улучшились коммуникация и взаимодействие в команде, на 15% — качество выполненных задач. Качеством и регулярностью обмена информацией между руководителем и коллегами удовлетворены 93% сотрудников. Кроме того, 81% работников считают себя достаточно осведомленными о том, что происходит в компании.

Сотрудники Киевстар лояльны к работодателю, который заботится о них и вносит важный вклад в победу Украины в войне. Девиз компании и ее коллектива #НазустрічПеремозі — это поддержка абонентов, общества, государства. Претворить его в жизнь можно благодаря мотивированным специалистам, знатокам своего дела и ответственным гражданам своей страны.