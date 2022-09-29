Люди, комунікації, безперервність бізнесу — опорні точки HR-стратегії найбільшого українського телеком-оператора

Пріоритетами HR-стратегії Київстар за воєнного часу стали безпека співробітників та збереження команди. А головним завданням компанії та команди завжди було і є забезпечити зв'язок та усіма можливими способами підтримати країну. Від 24 лютого 2022 року компанія робить все від неї залежне, аби наблизити спільну перемогу українців.

Безпека співробітників

На час війни провідний оператор мобільного зв’язку переглянув HR-стратегію. Компанія визначила для себе такі пріоритети: люди, комунікації та безперервність бізнесу. Від самого початку повномасштабної війни Київстар докладає максимальних зусиль задля збереження команди, щоб забезпечувати зв’язком мільйони абонентів зараз і працювати разом на відновлення та розвиток галузі після війни.

Безпека співробітників стала одним із головних елементів мотиваційної програми Київстар. За цим напрямом компанія здійснює низку важливих заходів. Зокрема, впровадила віддалений режим роботи з можливістю працювати з-за кордону. Нині приблизно 80% колективу працюють переважно дистанційно, 8% — з-за кордону. Для тих, кому потрібен офіс для виконання службових обов’язків, облаштували укриття. Справжні герої компанії — люди, які працюють у полях, зокрема і на об’єктах у гарячих точках. Ці співробітники оснащені необхідним захисним спорядженням і працюють із дотриманням чітких правил безпеки. Саме завдяки технічним працівникам за сім місяців війни провели тисячі ремонтно-відновлювальних робіт телекомунікаційного обладнання, 93% станцій мережі компанії надає безперервний мобільний зв’язок українцям.

93% станцій мережі компанії надає безперервний мобільний зв’язок українцям

Підтримка морального духу співробітників, як і злагоджена та ефективна робота базуються на якісних внутрішніх комунікаціях. Централізоване інформування компанія здійснює через корпоративну соціальну мережу Workplace. Для координації дій співробітників компанії на випадок надзвичайних ситуацій створений телеграм-канал "Координаційний комітет", а також 11 каналів для працівників, що тимчасово перебувають за кордоном.

Підтримка команди

Київстар дбає про колектив і продовжує забезпечувати роботою майже чотиритисячну команду. Водночас компанія прагне, щоб рівень вмотивованості та залученості співробітників був високим. Саме це, на переконання HR-фахівців телеком-оператора, є передумовою серйозної налаштованості спеціалістів до співпраці.

Щоб підтримати колектив, у перші дні повномасштабної війни компанія розробила програму матеріальної підтримки. Крім передчасної виплати річної премії та зарплати за лютий це були виплати на релокацію, часткова компенсація оренди житла впродовж чотирьох місяців, а також матеріальна допомога впродовж шести місяців. За цією програмою компанія підтримує співробітників, які опинилися у скруті через матеріальні збитки від війни, а також допомагає сім’ям загиблих на війні колег.

Усім мобілізованим співробітникам компанія продовжує виплачувати середню зарплату, попри те що за законодавство не зобов’язує до цього. Також у компанії діє програма екстрамотивації технічних спеціалістів, які задіяні у відновленні мережі у гарячих точках.

Усім мобілізованим співробітникам компанія продовжує виплачувати середню зарплату, попри те що за законодавство не зобов’язує до цього

Під час підбору персоналу Київстар надає перевагу внутрішнім кандидатам. Особливо це стосується колег, у яких навантаження зменшилося під час війни. Вони також можуть змінити сферу діяльності, щоб не втратити роботу у цей надскладний час.

Мотиваційна програма передбачає також широкий спектр заходів з нематеріальної та інформаційної підтримки співробітників та їхніх сімей. Надається психологічна допомога працівникам та їхнім дітям. Зокрема, реалізуються мотиваційні програми "Дитячий фронт допомоги" та "КОД 6П" з метою відволікти дітей і співробітників від неприємних подій і допомогти колегам прийняти нову реальність, навчитися берегти себе і близьких у важкі часи. Налагоджені також безперервні комунікації з колективом. Діють прямі лінії зв’язку з СЕО, тематичні групи у корпоративній соцмережі Workplace, прямі комунікації між керівником та підлеглим.

Дитячий фронт допомоги

Ефективність HR-політики

Київстар будує HR-стратегію, орієнтуючись на зворотний зв’язок від команди. З цією метою проводяться регулярні опитування. Це і щотижневі "пульси" починаючи від березня (опитування про емоційний та фізичний стан співробітників), і детальне дослідження «Моя робота під час війни», мета якого — визначити, наскільки ефективні процеси у компанії, чи почуваються люди у безпеці, чого вони зараз потребують.

За результатами цього дослідження, приблизно 97% співробітників зазначили, що вони задоволені програмами фінансової підтримки у компанії, 96% позитивно оцінили психологічну підтримку, 97% задоволені інформаційною підтримкою.

У дослідженні взяли участь понад 3 тис. співробітників. Більш ніж 19% із них наголосили, що від початку війни їхня робота стала більш ефективною, 14% зафіксували підвищення ефективності кросфункціональної взаємодії. За оцінками роботи підлеглих, на 34% покращилися комунікація та взаємодія у команді, на 15% — якість виконаних завдань. Якістю та регулярністю обміну інформацією між керівником та колегами задоволені 93% співробітників. Крім того, 81% працівників вважають себе достатньо обізнаними про те, що відбувається у компанії.

Співробітники Київстар лояльні до роботодавця, який піклується про них та робить важливий внесок у перемогу України у війні. Гасло компанії та її колективу #НазустрічПеремозі — це підтримка абонентів, суспільства, держави. Втілити його у життя можливо завдяки вмотивованим спеціалістам, знавцям своєї справи та відповідальним громадянам своєї країни.