Максим Филиппов из GR Capital расскажет о стартапах послевоенной Европы на открытой трансляции Delo.ua

10 августа во время бесплатного эфира управляющий партнер GR Capital Максим Филиппов расскажет о технологических перспективах Украины и Европы после войны. Присоединиться к вебинару может любой желающий на сайте Delo.ua.

Когда: 10 августа, в 14.00

Тема: Стартапы послевоенной Европы – какими они будут?

Поговорим о:

1. Foodtech и biotech: каким будет следующее глобальное "окно возможностей", и где место Украины?

2. Зерно, география и мозги: что станет основой модернизации национальной экономики?

3. Израильский опыт: сможет ли Украина стать "Нацией стартапов 2.0"?

4. Сервисы для контроля дистанционной работы, платформы для виртуальных ивентов и больницы онлайн — что станет новым стандартом на своих рынках?

Максим Филиппов – специалист в области корпоративных финансов и прямых инвестиций с более чем 12-летним опытом. За это время руководил более 30 успешными консультационными проектами для своих клиентов, среди которых M&A, привлечение капитала, реструктуризация долга и стратегический консалтинг. С 2012 года занимается экспертизой венчурного инвестирования. В качестве управляющего партнера GR Capital управляет инвестициями и занимается поиском новых проектов.

Проект "Штаб-квартира" создан порталом Delo.ua и рейтинговым журналом «ТОП-100. Рейтинги крупнейших», чтобы украинский бизнес мог более эффективно адаптироваться к военным реалиям, используя опыт ведущих предпринимателей и управленцев.

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