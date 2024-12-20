Малый бизнес и солнечная энергетика: реальные кейсы и советы от экспертов

Рост стоимости электроэнергии и перебои в энергоснабжении из-за атак на инфраструктуру стимулируют к поиску энергонезависимых решений. Хотя генераторы стали популярным краткосрочным выходом, многие представители малого и среднего бизнеса рассматривают альтернативы, обеспечивающие бесперебойную работу. Солнечные электростанции и системы резервного питания могут поддерживать ключевые процессы, позволяют избегать расходов на топливо и постепенно окупаются. Что же должен знать владелец бизнеса, чтобы его инвестиция в СЭС была эффективной? Разберем это на настоящих кейсах.

Как автономное энергообеспечение помогло во время блекаутов

Александр, владелец сети зоомагазинов и ветеринарной аптеки – принципиальный противник использования генераторов. Благодаря внедрению автономной энергосистемы, он смог обеспечить бесперебойную работу своих заведений даже во время блекаутов.

Первоначально альтернативой для бизнеса стала зарядная станция Ecoflow, которая быстро заряжалась и снабжала электроэнергией помещения на несколько часов. Устройство позволяло поддерживать работу критических потребителей, таких как терминал, компьютер и минимальное освещение с ограничением потребления до 100 Вт в час.

Александр узнал производство светильников на аккумуляторах в Виннице и закупил партию для всех заведений. Они могли работать до 4 часов в режиме яркого света или до 8 часов в режиме экономного освещения. Однако этого оказалось недостаточно для полноценной работы, и Александр обратился к Atmosfera. За 120-130 тысяч гривен он получил комплексную систему резервного питания с инвертором мощностью 5 кВт и аккумулятором на 2,4 кВтч, что также включало в себя монтаж, сервисное обслуживание и 10-летнюю гарантию на аккумулятор.

В 2024 году в Ветеринарной аптеке №1 установили солнечную электростанцию с панелями на козырьке, а в других зоомагазинах – системы резервного питания с инверторами и аккумуляторами.

Благодаря энергонезависимости аптека и магазины значительно снизили потребление электроэнергии из центральной сети. Так, в прошлом месяце Ветеринарная аптека №1 потребила всего 56 кВт по сравнению с предыдущими 500 кВт в месяц. Даже при веерных отключениях магазины могут работать с нагрузкой 300-500 Вт в час, что создает значительное конкурентное преимущество. Особенно это важно для сохранения биопрепаратов, таких как вакцины, нуждающиеся в постоянном температурном режиме и которые могут быстро портиться без должного охлаждения.

Хотя оценить прямое влияние энергонезависимости на уровень продаж сложно, качественный сервис стал безусловным преимуществом. В аптеке всегда есть Wi-Fi, работает вывеска, которая остается включенной даже во время блекаутов, а главное – клиенты получают качественные и свежие препараты. Результаты можно увидеть в высоких рейтингах и положительных отзывах.

Выбор оборудования для дома и бизнеса: ошибки и выводы

Андрей Горчинский – владелец сети магазинов оборудования для водо-, теплоснабжения, в 2022 году на волне ажиотажа приобрел систему от Atmosfera, включавшую два аккумулятора по 2,4 кВт, инвертор мощностью 5 кВт и десять солнечных панелей.

Дома у бизнесмена работает система солнечные панели+зарядные станции. Как оказалось, у такой схемы есть некоторые недостатки: зарядные станции имеют ограничения по току зарядки. Это означает, что полная зарядка может занимать до 10 часов, что неудобно, особенно в условиях регулярных отключений электричества. Предприниматель отмечает: "Истерия – плохой советник. Мы приобрели станции, не разобравшись в их характеристиках, и оказалось, что установить больше трех панелей невозможно".

Несмотря на это, владелец продолжил усовершенствование энергетической системы магазинов "Водомет" и жилья. В настоящее время на двух локациях установлены дополнительные панели, а общая мощность зарядных станций составляет 5 кВт. Октябрь 2024 показался солнечным, что позволило значительно сократить расходы на электроэнергию – счета уменьшились вдвое.

Система на четырех локациях питается исключительно от аккумуляторов и обеспечивает освещение в течение 12 часов, что снижает потребление до 300-400 Вт. Такая система позволяет спокойно работать даже при отключении света.

Пока что СЭС не покрывает все потребности магазина, хотя и значительно снижает общее потребление. В планах предпринимателя – установление СЭС еще на нескольких локациях.

Предприниматель планирует установить на дому полноценную трехфазную систему с инвертором мощностью не менее 12 кВт и солнечными панелями общей мощностью 20 кВт. Такая установка нужна не только для бытовых нужд, но и для развития бизнес-процессов дома. Действующий инвертор, работавший два года, вместе с половиной аккумуляторов будет перенесен на одну из коммерческих локаций.

Прежде чем покупать оборудование, Андрей советует тщательно все просчитать, определить срок окупаемости инвестиций и обратить внимание на характеристики техники. По его подсчетам, в условиях бизнеса срок окупаемости СЭС составляет около четырех лет, что успевает компенсировать период деградации батарей. Предприниматель также отмечает важность качества оборудования, за которое можно и переплатить, потому что в будущем это быстро окупится.

Какую солнечную электростанцию выбрать

Самым экономичным вариантом являются сетевые станции , не требующие аккумуляторных батарей. Однако такой тип СЭС не будет работать при отключении электроэнергии, поскольку зависит от наличия питания в сети. Несмотря на это, сетевые СЭС позволяют значительно снизить затраты на электроэнергию, используя собственную генерацию параллельно с сетью. Также владельцы сетевых станций могут продавать излишки электроэнергии.

Более надежным, хотя и более дорогим вариантом являются автономные СЭС , оборудованные аккумуляторами. Такая система накапливает избыточную энергию в течение солнечного дня, а при отключении электроэнергии или ночью обеспечивает бесперебойное питание.

Наиболее универсальными являются гибридные СЭС , сочетающие функциональность сетевых и автономных станций. Они позволяют владельцу накапливать энергию в аккумуляторах и при этом продавать излишки в сеть благодаря специальному инвертору.

Солнечный секонд-хенд: каковы риски от оборудования, бывшего в употреблении

Бывшее в употреблении оборудование может быть экономически выгодным вариантом, однако важно учесть определенные нюансы, чтобы покупка не принесла еще больше проблем.

При покупке б/у инвертора обязательно обратите внимание на гарантийный срок. Такое оборудование должно иметь действующую гарантию от производителя или гарантийное обслуживание от продавца. Некоторые дистрибьюторы, такие как Atmosfera, предоставляют полную гарантию на использованное оборудование, принимая на себя ответственность за его исправность и надежную работу.

Покупка б/у фотомодулей связана с повышенными рисками, поскольку они могут иметь микротрещины, которые трудно обнаружить. Такие повреждения могут возникнуть при транспортировке или монтаже и привести к более быстрой деградации панелей или даже к локальному возгоранию станции.

Минус на плюс: какие сроки окупаемости

Срок окупаемости солнечной электростанции определяется действующим тарифом на электроэнергию. В настоящее время этот срок составляет от 3 до 5 лет, и при дальнейшем росте тарифов время окупаемости сократится. НКРЭКУ рассматривает возможность повышения тарифов, что вместе с надлежащим обслуживанием позволит солнечной станции работать более 25 лет.

Стоимость оборудования и монтажных работ также растет из-за нескольких факторов:

удорожание кремния, серебра и алюминия, необходимых для изготовления фотомодулей;

повышение стоимости энергоносителей;

рост спроса на альтернативные источники энергии в Европе, которая ищет замену российским энергоресурсам.

ориентацию китайских производителей на европейский рынок, что позволяет им поднимать цены. Лучшее время для начала проектирования СЭС – когда световой день становится длиннее. Это позволит быстрее воспользоваться преимуществами весенне-летнего сезона и начать с первых месяцев работы станции.

Стоимость обслуживания

Соблюдение простых правил эксплуатации позволит быстрее окупиться инвестициям. Солнечные электростанции требуют регулярного технического обслуживания: ежегодно необходимо проверять фотомодули на наличие повреждений, обслуживать инверторы и осматривать кабельные соединения. В феврале-марте рекомендуется проводить тепловизионную диагностику панелей для выявления потенциальных неисправностей. Для полной проверки станции специалистами и составления отчета обычно требуется от одного до пяти дней, что обеспечивает надежную работу СЭС в течение года.