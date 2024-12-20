Малий бізнес та сонячна енергетика: реальні кейси та поради від експертів

Зростання вартості електроенергії та перебої в енергопостачанні через атаки на інфраструктуру стимулюють до пошуку енергонезалежних рішень. Хоч генератори стали популярним короткостроковим виходом, багато представників малого та середнього бізнесу розглядають альтернативи, які забезпечують безперебійну роботу. Сонячні електростанції та системи резервного живлення можуть підтримувати ключові процеси, дають можливість уникати витрат на паливо та поступово окуповуються. Що ж має знати власник бізнесу, щоб його інвестиція в СЕС була ефективною? Розберемо це на реальних кейсах.

Як автономне енергозабезпечення допомогло під час блекаутів

Олександр, власник мережі зоомагазинів та ветеринарної аптеки, – принциповий противник використання генераторів. Завдяки впровадженню автономної енергосистеми він зміг забезпечити безперебійну роботу своїх закладів навіть під час блекаутів.

Спочатку альтернативою для бізнесу стала зарядна станція Ecoflow, яка швидко заряджалася та забезпечувала електроенергією приміщення на кілька годин. Пристрій дозволяв підтримувати роботу критичних споживачів, таких як термінал, комп’ютер та мінімальне освітлення, з обмеженням споживання до 100 Вт на годину.

Олександр дізнався про виробництво світильників на акумуляторах у Вінниці і закупив партію для всіх закладів. Вони могли працювати до 4 годин у режимі яскравого світла або до 8 годин у режимі економного освітлення. Проте цього виявилося недостатньо для повноцінної роботи, і Олександр звернувся до Atmosfera. За 120-130 тисяч гривень він отримав комплексну систему резервного живлення з інвертором потужністю 5 кВт та акумулятором на 2,4 кВт·год, що також включало в себе монтаж, сервісне обслуговування та 10-річну гарантію на акумулятор.

У 2024 році у Ветеринарній аптеці №1 встановили сонячну електростанцію з панелями на козирку, а в інших зоомагазинах — системи резервного живлення з інверторами та акумуляторами.

Завдяки енергонезалежності аптека та магазини значно зменшили споживання електроенергії з центральної мережі. Так, у минулому місяці Ветеринарна аптека №1 спожила лише 56 кВт, порівняно з попередніми 500 кВт на місяць. Навіть під час віялових відключень магазини можуть працювати із навантаженням 300-500 Вт на годину, що створює значну конкурентну перевагу. Особливо це важливо для збереження біопрепаратів, таких як вакцини, які потребують постійного температурного режиму і можуть швидко псуватися без належного охолодження.

Хоча оцінити прямий вплив енергонезалежності на рівень продажів складно, якісний сервіс став безумовною перевагою. В аптеці завжди є Wi-Fi, працює вивіска, що залишається включеною навіть під час блекаутів, а головне — клієнти отримують якісні та свіжі препарати. Результати можна побачити у високих рейтингах та позитивних відгуках.

Вибір обладнання для дому і бізнесу: помилки та висновки

Андрій Горчинський – власник мережі магазинів обладнання для водо-, теплопостачання, у 2022 році на хвилі ажіотажу придбав систему від Atmosfera, що включала два акумулятори по 2,4 кВт, інвертор потужністю 5 кВт і десять сонячних панелей.

Вдома у підприємця працює система сонячні панелі+зарядні станції. Як виявилось, у такої схеми є певні недоліки: зарядні станції мають обмеження по струму зарядки. Це означає, що повна зарядка може займати до 10 годин, що є незручним, особливо в умовах регулярних відключень електрики. Підприємець зауважує: "Істерія – поганий радник. Ми придбали станції, не розібравшись в їхніх характеристиках, і виявилось, що встановити більше трьох панелей неможливо".

Незважаючи на це, власник продовжив удосконалення енергетичної системи магазинів “Водомет” і житла. На даний момент на двох локаціях встановлено додаткові панелі, а загальна потужність зарядних станцій становить 5 кВт. Жовтень 2024 року видався сонячним, що дозволило значно скоротити витрати на електроенергію – рахунки зменшилися вдвічі.

Система на чотирьох локаціях живиться виключно від акумуляторів і забезпечує освітлення протягом 12 годин, що знижує споживання до 300-400 Вт. Така система дозволяє спокійно працювати навіть під час відключень світла.

Поки що СЕС не покриває усі потреби магазину, хоча й значно знижує загальне споживання. У планах підприємця – встановлення СЕС ще на кількох локаціях.

Підприємець планує встановити вдома повноцінну трифазну систему з інвертором потужністю не менше 12 кВт і сонячними панелями загальною потужністю 20 кВт. Така установка потрібна не тільки для побутових потреб, але й для розвитку певних бізнес-процесів вдома. Діючий інвертор, який працював два роки, разом з половиною акумуляторів буде перенесений на одну з комерційних локацій.

Перш ніж купувати обладнання, пан Андрій радить ретельно все прорахувати, визначити строк окупності інвестицій і звернути увагу на характеристики техніки. За його підрахунками, в умовах бізнесу строк окупності СЕС становить близько чотирьох років, що встигає компенсувати період деградації батарей. Підприємець також наголошує на важливості якості обладнання, за яке можна і переплатити, бо у майбутньому це швидко окупиться.

Яку сонячну електростанцію обрати

Найекономічнішим варіантом є мережеві станції, які не потребують акумуляторних батарей. Однак такий тип СЕС не працюватиме під час відключення електроенергії, оскільки він залежить від наявності живлення в мережі. Незважаючи на це, мережеві СЕС дозволяють значно зменшити витрати на електроенергію, використовуючи власну генерацію паралельно з мережею. Також власники мережевих станцій мають можливість продавати надлишки електроенергії.

Більш надійним, хоча і дорожчим варіантом є автономні СЕС, обладнані акумуляторами. Така система накопичує надлишкову енергію протягом сонячного дня, а під час відключень електроенергії або вночі забезпечує безперебійне живлення.

Найбільш універсальними є гібридні СЕС, які поєднують функціональність мережевих і автономних станцій. Вони дозволяють власнику накопичувати енергію в акумуляторах і при цьому продавати надлишки в мережу, завдяки спеціальному інвертору.

Сонячний секонд-хенд: які ризики від обладнання, що було у вжитку

Використане обладнання може бути економічно вигідним варіантом, однак важливо врахувати певні нюанси, щоб покупка не принесла ще більше проблем.

При покупці вживаного інвертора обов’язково зверніть увагу на гарантійний термін. Таке обладнання має мати діючу гарантію від виробника або ж гарантійне обслуговування від продавця. Деякі дистриб’ютори, такі як Atmosfera, надають повну гарантію на використане обладнання, беручи на себе відповідальність за його справність та надійну роботу.

Купівля вживаних фотомодулів пов’язана з підвищеними ризиками, оскільки вони можуть мати мікротріщини, які важко виявити. Такі пошкодження можуть виникнути під час транспортування або монтажу та призвести до швидшої деградації панелей або навіть локального займання станції.

Мінус на плюс: які строки окупності

Термін окупності сонячної електростанції визначається чинним тарифом на електроенергію. Наразі цей термін становить від 3 до 5 років, і при подальшому зростанні тарифів час окупності скоротиться. НКРЕКП розглядає можливість підвищення тарифів, що разом із належним обслуговуванням дозволить сонячній станції працювати понад 25 років.

Вартість обладнання та монтажних робіт також зростає через кілька факторів:

подорожчання кремнію, срібла та алюмінію, потрібних для виготовлення фотомодулів;

підвищення вартості енергоносіїв;

зростання попиту на альтернативні джерела енергії в Європі, яка шукає заміну російським енергоресурсам. У 2024 році загальна потужність сонячної енергетики в Європейському Союзі складає приблизно 269 ГВт, що на 11% вище за показники минулого року;

орієнтацію китайських виробників на європейський ринок, що дозволяє їм піднімати ціни. Найкращий час для початку проєктування СЕС – коли світловий день стає довшим. Це дозволить швидше скористатися перевагами весняно-літнього сезону та почати економити з перших місяців роботи станції.

Вартість обслуговування

Дотримання простих правил експлуатації дозволить швидше окупитись інвестиціям. Сонячні електростанції потребують регулярного технічного обслуговування: раз на рік необхідно перевіряти фотомодулі на наявність пошкоджень, обслуговувати інвертори та оглядати кабельні з'єднання. У лютому-березні також рекомендується проводити тепловізійну діагностику панелей для виявлення потенційних несправностей. На повну перевірку станції спеціалістами та складання звіту зазвичай потрібно від одного до п'яти днів, що забезпечує надійну роботу СЕС протягом року.