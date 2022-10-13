Маск просит приобрести его духи "Сожженные волосы", чтобы он мог купить Twitter

Самый богатый человек в мире, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск попросил людей приобрести его духи под названием Burnt Hair ("Сожженные волосы").

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С таким призывом он обратился к подписчикам в Twitter.

Миллиардер объясняет, что ему нужны деньги на покупку социальной сети Twitter.

"Пожалуйста, купите мои духи, чтобы я мог купить Twitter ", - пишет Маск.

Аромат также можно приобрести за криптовалюту Doge. Действительно ли духи имеют аромат сожженных волос, бизнесмен не уточняет, но заявляет, что его духи — это "лучший аромат на Земле".

Различные интернет магазины предлагают Burnt Hair по цене около $ 100. Как сообщает Reuters, за первые сутки Маск продал духов уже на $1 млн.

Напомним, 25 апреля Маск сообщил, что купил Twitter за 44 миллиарда долларов, однако вскоре стало известно о прекращении сделки по покупке соцсети. Миллиардер тогда объяснил это тем, что "его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в соцсети".

В Twitter назвали отказ "надуманным" и правление компании подало иск в Канцелярский суд штата Делавер против миллиардера, чтобы заставить бизнесмена завершить соглашение о покупке социальной сети.

В свою очередь, Маск подал встречный иск на Twitter. Он обвинил компанию в промедлении предоставления данных для оценки количества ботов, что было важно для понимания рекламной аудитории. В октябре он заявил, что снова готов завершить покупку Twitter.