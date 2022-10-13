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Категория
Бизнес
Дата публикации

Маск просит приобрести его духи "Сожженные волосы", чтобы он мог купить Twitter

Маск просит приобрести его духи "Сожженные волосы", чтобы он мог купить Twitter

Самый богатый человек в мире, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск попросил людей приобрести его духи под названием Burnt Hair ("Сожженные волосы").

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С таким призывом он обратился к подписчикам в Twitter.

Миллиардер объясняет, что ему нужны деньги на покупку социальной сети Twitter.

"Пожалуйста, купите мои духи, чтобы я мог купить Twitter ", - пишет Маск.

Аромат также можно приобрести за криптовалюту Doge. Действительно ли духи имеют аромат сожженных волос, бизнесмен не уточняет, но заявляет, что его духи — это "лучший аромат на Земле".

Различные интернет магазины предлагают Burnt Hair по цене около $ 100. Как сообщает Reuters, за первые сутки Маск продал духов уже на $1 млн.

Напомним, 25 апреля Маск сообщил, что купил Twitter за 44 миллиарда долларов, однако вскоре стало известно о прекращении сделки по покупке соцсети. Миллиардер тогда объяснил это тем, что "его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в соцсети".

В Twitter назвали отказ "надуманным" и правление компании подало иск в Канцелярский суд штата Делавер против миллиардера, чтобы заставить бизнесмена завершить соглашение о покупке социальной сети.

В свою очередь, Маск подал встречный иск на Twitter. Он обвинил компанию в промедлении предоставления данных для оценки количества ботов, что было важно для понимания рекламной аудитории. В октябре он заявил, что снова готов завершить покупку Twitter.

Автор:
Вита Молодан