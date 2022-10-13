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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Маск просить придбати його парфуми "Спалене волосся", щоб він міг купити Twitter

Маск просить придбати його парфуми "Спалене волосся", щоб він міг купити Twitter

Найбагатша людина в світі, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск попросив людей придбати його парфуми під назвою Burnt Hair ("Спалене волосся").

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З таким закликом він звернувся до підписників в Twitter.

Мільярдер пояснює, що йому потрібні гроші на купівлю соціальної мережі Twitter.

"Будь ласка, купіть мої парфуми, щоб я міг купити Twitter", — пише Маск.

Аромат можна придбати за криптовалюту Doge. Чи дійсно мають парфуми аромат палене волосся, бізнесмен не уточнює, але заявляє, що його парфуми — це "найкращий аромат на Землі".

Різні інтернет магазини пропонують Burnt Hair за ціною близько $100. Як повідомляє Reuters, за першу добу Маск продав парфумів вже на $1 млн.

Нагадаємо, 25 квітня Маск повідомив, що купив Twitter за 44 мільярди доларів, проте незабаром стало відомо про припинення угоди з купівлі соцмережі. Мільярдер тоді пояснив це тим, що "його аналітики не знайшли ефективних шляхів для перевірки та виявлення коректної кількості спам-акаунтів у соцмережі".

У Twitter назвали відмову "надуманою" і правління компанії подало позов до Канцелярського суду штату Делавер проти мільярдера, щоб змусити бізнесмена завершити угоду про покупку соціальної мережі.

У свою чергу, Маск подав зустрічний позов до компанії Twitter. Він звинуватив компанію у зволіканні з наданням даних для оцінки кількості ботів, що було важливо для розуміння рекламної аудиторії. В жовтні він заявив, що знову готовий завершити купівлю Twitter.

Автор:
Віта Молодан