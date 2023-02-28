Масштабирование бизнеса, поиск финансирования, маркетинг и HR-трансформации: о чем расскажут спикеры Business Wisdom Summit

Сейчас владельцы бизнеса нуждаются в практической пошаговой инструкции по выживанию и развитию в 2023-м. И они ее получат уже 15 марта на Business Wisdom Summit .

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

По состоянию на начало 2023-го общие прямые убытки украинских компаний составляют $13 млрд, а косвенные потери оценивают в $33 млрд. В то же время, почти 70% отечественных предприятий уже возобновили свою работу и продолжают платить зарплаты, платить налоги и поддерживать экономику.

Сейчас владельцы бизнеса нуждаются в практической пошаговой инструкции по выживанию и развитию в 2023-м. И они ее получат уже 15 марта на Business Wisdom Summit .

Впервые с начала войны 15+ топовых бизнес-практиков из Киевстар, ИнтерХим , Смарт-Холдинга, Uklon, ДТЭК, FAVBET и других крупных компаний соберутся оффлайн, чтобы предоставить действенные стратегии развития в войну.

Поговорим о:

Выход на новые рынки и развитие В2В-отношений, вместе с руководителем стратегического бизнес-направления Украина - Юго-Восточная Азия Kormotech Эдуардом Бабенко ,

Глобальную экспансию вопреки кризису логистики, вместе с СЕО NEMIROFF VODKA CO Юрием Сорочинским ,

Оптимизационные решения, которые помогли «ИнтерХиму» увеличить производство в войну. Ими поделится генеральный директор компании Анатолий Редер ,

Компенсацию ущерба, нанесенного войной, вместе с руководителем судебной практики LCF Ириной Кобец ,

Интеграция социальной составляющей в коммуникационные кампании во время войны. Практическими кейсами поделится директор по корпоративным коммуникациям фармкомпании «Дарница» Василий Губарец ,

Как работает «Киевстар» во время обстрелов и отключений электроэнергии. Об опыте года войны и предстоящих вызовах перед телеком-лидером расскажет президент «Киевстар» Александр Комаров,

Узнать больше о спикерах и программе : https://bws.delo.ua/

Также в рамках саммита состоятся панельные дискуссии, на которых бизнес-специалисты обсудят самые горячие вопросы украинских предпринимателей.

Возможностями финансирования бизнеса во время войны поделятся член правления по вопросам малого и среднего бизнеса ПриватБанка Евгений Заиграев , председатель правления Сбербанка Сергей Наумов, управляющая партнер ЮК «Nobili» Наталья Тищенко и директор Департамента корпоративного бизнеса, член Правления банка «Южный» Александр Матюшенко .

Как реализовать эффективные КСО-инициативы и через какие каналы коммуникировать о них, обсудят директор по рекламе и маркетингу «Эпицентр» Ирина Шинкаренко, директор по корпоративным коммуникациям FAVBET Ксения Тюрикова и директор по управлению репутацией и КСО Kormotech Екатерина Ковалюк .

Главными изменениями в моделях финансового планирования, кадровой политики и корпоративной ответственности поделятся директор по управлению репутацией «Новая почта» Елена Плахова, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук , СЕО «Смарт-Холдинг» Юлия Кирьянова , СЕО и соучредитель Uklon Дмитрий Дубровский и СЕО Volia» Михаил Шелемба .

Инструментами развития малого и среднего бизнеса в кризисе поделятся основатель и председатель Advanter Group Андрей Длигач , соучредитель заведений Honey и «Завертайло» Анна Завертайло , соучредитель сети фитнес-клубов Smartass Екатерина Кузьменко , генеральный директор ювелирного дома SOVA .

Как построить бренд ответственного работодателя и координировать корпоративное волонтерство, расскажут директор по устойчивому развитию ДТЭК Елена Семич , директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» Юлия Завалишина , директор по коммуникациям и устойчивому развитию Starlight Media Яна Гончаренко и маркетинг директор robota.ua Юлия Далибук .

Также на Business Wisdom Summit состоится открытое интервью с главой Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым. Поговорим о налоговой реформе и теневой экономике.

Зарегистрироваться: https://bws.delo.ua/

По вопросам безопасности участников Business Wisdom Summit, место проведения будет сообщено накануне мероприятия. Организаторы позаботятся об обеспечении всех условий.

Присоединяйтесь к Business Wisdom Summit, чтобы сформировать стратегию развития бизнеса в войну вместе с топовыми управленцами!

Генеральный партнер мероприятия – Киевстар.

Бизнес-партнер – TECHIIA .

Технологический партнер – Favbet.

Главный партнер – ИнтерХим.