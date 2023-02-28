Масштабування бізнесу, пошук фінансування, маркетинг та HR-трансформації: про що розкажуть спікери Business Wisdom Summit

Зараз власники бізнесу потребують практичної покрокової інструкції з виживання та розвитку у 2023-му. І вони її отримають вже 15 березня на Business Wisdom Summit .

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Станом на початок 2023-го року загальні прямі збитки українських компаній складають $13 млрд, а непрямі втрати оцінюють у $33 млрд. У той же час, майже 70% вітчизняних підприємств вже відновили свою роботу і продовжують сплачувати зарплати, платити податки та підтримувати економіку.

Зараз власники бізнесу потребують практичної покрокової інструкції з виживання та розвитку у 2023-му. І вони її отримають вже 15 березня на Business Wisdom Summit.

Вперше з початку війни 15+ топових бізнес-практиків з Київстар, «ІнтерХім», Смарт-Холдингу, Uklon, ДТЕК, FAVBET та інших великих компаній зберуться офлайн, аби надати дієві стратегії розвитку у війну.

Поговоримо про:

Вихід на нові ринки та розвиток В2В-взаємин, разом із керівником стратегічного бізнес-напряму Україна - Південно-Східна Азія Kormotech Едуардом Бабенко ,

Глобальну експансію всупереч кризі логістики, разом із СЕО NEMIROFF VODKA CO Юрієм Сорочинським ,

Оптимізаційні рішення, що допомогли «ІнтерХім» збільшити виробництво у війну. Ними поділиться генеральний директор компанії Анатолій Редер ,

Компенсацію збитків,спричинених війною, разом із керівницею судової практики LCF Іриною Кобець ,

Інтеграцію соціальної складової в комунікаційні кампанії під час війни. Практичними кейсами поділиться директор з корпоративних комунікацій фармкомпанії «Дарниця» Василь Губарець ,

Те, як працює «Київстар» під час обстрілів та відключень електроенергії. Про досвід року війни та майбутні виклики, що постають перед телеком-лідером розкаже президент «Київстар» Олександр Комаров,

Дізнатися більше про спікерів та програму: https://bws.delo.ua/

Також в межах саміту відбудуться панельні дискусії, на яких бізнес-фахівці обговорять найгарячіші питання українських підприємців.

Можливостями фінансування бізнесу під час війни поділяться член правління з питань малого та середнього бізнесу ПриватБанку Євген Заіграєв, голова правління Ощадбанку Сергій Наумов, керуюча партнерка ЮК «Nobili» Наталія Тищенко та директор Департаменту корпоративного бізнесу, член Правління банку «Південний» Олександр Матюшенко.

Як реалізувати ефективні КСВ-ініціативи та через які канали комунікувати про них, обговорять директорка з реклами та маркетингу «Епіцентр» Ірина Шинкаренко, директорка з корпоративних комунікацій FAVBET Ксенія Тюрікова та директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech Катерина Ковалюк.

Головними змінами у моделях фінансового планування, кадрової політики та корпоративної відповідальності поділяться директорка із управління репутацією «Нова пошта» Олена Плахова, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, СЕО «Смарт-Холдинг» Юлія Кірьянова, СЕО та співзасновник Uklon Дмитро Дубровський та СЕО «Датагруп-Volia» Михайло Шелемба.

Інструментами розвитку малого та середнього бізнесу у кризові поділяться засновник і голова Advanter Group Андрій Длігач, співзасновниця закладів Honey та «Завертайло» Анна Завертайло, співзасновниця мережі фітнес-клубів Smartass Катерина Кузьменко, генеральна директорка ювелірного дому SOVA Людмила Сова.

Як побудувати бренд відповідального роботодавця та координувати корпоративне волонтерство, розкажуть директорка зі сталого розвитку ДТЕК Олена Семич, директорка з корпоративних та юридичних питань «Імперіал Тобакко» Юлія Завалішина, директорка з комунікацій та сталого розвитку Starlight Media Яна Гончаренко та маркетинг директорка robota.ua Юлія Далібук.

Також на Business Wisdom Summit відбудеться відкрите інтерв’ю з головою Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим. Поговоримо про податкову реформу та тіньову економіку.

Зареєструватися: https://bws.delo.ua/

З питань безпеки учасників Business Wisdom Summit, про місце проведення буде повідомлено напередодні заходу. Організатори подбають про забезпечення всіх умов.

Долучайтеся до Business Wisdom Summit, аби сформувати стратегію розвитку бізнесу у війну разом із топовими управлінцями!

Генеральний партнер заходу – Київстар.

Бізнес-партнер – TECHIIA.

Технологічний партнер – Favbet.

Головний партнер – ІнтерХім.