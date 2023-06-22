- Тип
- PROMO
- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
Meest ПОЧТА объявила о запуске промокодов!
Украинская почтово-логистическая компания Meest ПОЧТА запустила собственную программу промокодов.
Теперь каждый пользователь сервиса сможет экономить на своих отправлениях и доставлять посылки по крутым скидкам, говорится в сообщении компании.
По случаю запуска почтовый оператор предлагает каждому воспользоваться уникальным промокодом START1:
- START1 – для каждого нового пользователя приложения Meest ПОЧТА, предоставляющая скидку -50% для отправки посылок по Украине.
- Промокод действителен в течение месяца (20.06-20.07.2023). Данным промокодом можно воспользоваться 4 раза по 1 мобильному номеру.
Что нужно знать о промокодах Meest ПОЧТА?Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Промокоды действуют только на доставку посылок и документов весом до 30 кг в пределах Украины!
- Распространяются промокоды на доставку в отделение и адресную доставку.
- Впоследствии – и на почтоматы, отмечает компания. Использовать промокод можно в мобильном приложении Meest ПОЧТА при оплате доставки.
Приложение Meest ПОЧТА:
App Store : https://apps.apple.com/ru/app/meest/id1521668320?l=ru
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meest.ua
Meest ПОЧТА – украинский почтово-логистический оператор, который с 2005 года доставляет посылки, документы и грузы по Украине и за границу. Выделяется широкой сетью отделений - как собственных, так и партнерских, доступными тарифами и надежной доставкой.