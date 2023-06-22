Meest ПОЧТА объявила о запуске промокодов!

Украинская почтово-логистическая компания Meest ПОЧТА запустила собственную программу промокодов.

Теперь каждый пользователь сервиса сможет экономить на своих отправлениях и доставлять посылки по крутым скидкам, говорится в сообщении компании.

По случаю запуска почтовый оператор предлагает каждому воспользоваться уникальным промокодом START1:

START1 – для каждого нового пользователя приложения Meest ПОЧТА, предоставляющая скидку -50% для отправки посылок по Украине.

Промокод действителен в течение месяца (20.06-20.07.2023). Данным промокодом можно воспользоваться 4 раза по 1 мобильному номеру.

Что нужно знать о промокодах Meest ПОЧТА?

Промокоды действуют только на доставку посылок и документов весом до 30 кг в пределах Украины!

Распространяются промокоды на доставку в отделение и адресную доставку.

Впоследствии – и на почтоматы, отмечает компания. Использовать промокод можно в мобильном приложении Meest ПОЧТА при оплате доставки.

Приложение Meest ПОЧТА:

App Store : https://apps.apple.com/ru/app/meest/id1521668320?l=ru

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meest.ua

Meest ПОЧТА – украинский почтово-логистический оператор, который с 2005 года доставляет посылки, документы и грузы по Украине и за границу. Выделяется широкой сетью отделений - как собственных, так и партнерских, доступными тарифами и надежной доставкой.