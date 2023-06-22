Meest ПОШТА оголосила про запуск промокодів!

Українська поштово-логістична компанія Meest ПОШТА запустила власну програму промокодів.

Відтепер кожен користувач сервісу матиме змогу економити на своїх відправленнях та доставляти посилки за крутими знижками, йдеться у повідомленні компанії.

З нагоди запуску поштовий оператор пропонує кожному скористатися унікальним промокодом START1:

START1 – для кожного нового користувача додатку Meest ПОШТА, що надає знижку -50% для відправлень посилок по Україні.

Промокод дійсний протягом місяця (20.06-20.07.2023). Даним промокодом можливо скористатися 4 рази за 1 мобільним номером.

Що потрібно знати про промокоди Meest ПОШТА?

Промокоди діють лише на доставку посилок та документів вагою до 30 кг в межах України!

Поширюються промокоди на доставку до відділення й адресну доставку.

Згодом - і на поштомати, зазначає компанія. Скористатися промокодом можна у мобільному додатку Meest ПОШТА при оплаті доставки.

Додаток Meest ПОШТА:

App Store: https://apps.apple.com/ua/app/meest/id1521668320?l=ru

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meest.ua

Meest ПОШТА - український поштово-логістичний оператор, що з 2005 року доставляє посилки, документи та вантажі по Україні та за кордон. Вирізняється широкою мережею відділень - як власних, так і партнерських, доступними тарифами та надійною доставкою.