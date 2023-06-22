- Тип
- PROMO
- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
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Meest ПОШТА оголосила про запуск промокодів!
Українська поштово-логістична компанія Meest ПОШТА запустила власну програму промокодів.
Відтепер кожен користувач сервісу матиме змогу економити на своїх відправленнях та доставляти посилки за крутими знижками, йдеться у повідомленні компанії.
З нагоди запуску поштовий оператор пропонує кожному скористатися унікальним промокодом START1:
- START1 – для кожного нового користувача додатку Meest ПОШТА, що надає знижку -50% для відправлень посилок по Україні.
- Промокод дійсний протягом місяця (20.06-20.07.2023). Даним промокодом можливо скористатися 4 рази за 1 мобільним номером.
Що потрібно знати про промокоди Meest ПОШТА?Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Промокоди діють лише на доставку посилок та документів вагою до 30 кг в межах України!
- Поширюються промокоди на доставку до відділення й адресну доставку.
- Згодом - і на поштомати, зазначає компанія. Скористатися промокодом можна у мобільному додатку Meest ПОШТА при оплаті доставки.
Додаток Meest ПОШТА:
App Store: https://apps.apple.com/ua/app/meest/id1521668320?l=ru
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meest.ua
Meest ПОШТА - український поштово-логістичний оператор, що з 2005 року доставляє посилки, документи та вантажі по Україні та за кордон. Вирізняється широкою мережею відділень - як власних, так і партнерських, доступними тарифами та надійною доставкою.