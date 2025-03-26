MetLife является амбассадором финансовой грамотности среди украинцев, — Инна Белянская, MetLife

О результатах работы MetLife, о том, как рынок страхования жизни восстанавливается после начала полномасштабной войны, возможности страховщиков инвестировать активы и снижать для клиентов риски инфляции и девальвации, а также перспективы страхования жизни в 2025 году, в интервью «ТОП-100» рассказала Инна Белянская, глава правления Life MetLife.

С какими показателями MetLife завершила 2024 год: премии, выплаты, количество договоров? Удалось ли достичь запланированных показателей?

— По итогам 2024 года мы не просто остались лидерами на украинском рынке страхования жизни, но и увеличили долю с 49% до 50% (по данным НАСУ). При этом доля рынка у компаний, занимающих второе и третье место, составляет 13% и 12% соответственно. В целом за год мы привлекли 2,8 млрд грн страховых премий, что на 14% больше, чем в 2023 году. Страховые выплаты почти достигли 507 млн. грн. Это 35% всех выплат в индустрии страхования жизни.

Что в прошлом году было основой бизнеса – накопительное, пенсионное, рисковое страхование? Какие программы вы предлагаете своим клиентам?

— Сейчас мы сторонники так называемого консолидированного подхода и предлагаем индивидуальным клиентам комплексные программы защиты, сочетающие накопительную и рисковую составляющую.

Почему так? Ведь, по нашему мнению, такие продукты дают человеку максимальную защиту – именно то, к чему мы стремимся для наших клиентов. У человека есть накопительный полис, но вдруг с ним что-то случается и он больше не может платить взносы. Что происходит дальше? По сути она теряет защиту, потому что неизвестно, сможет ли она возобновить уплату взносов, а если и сможет, то когда это произойдет? Аналогичные риски существуют, когда человек имеет только рисковое страхование, покрывающее смерть, тяжелые болезни, потерю трудоспособности из-за несчастных случаев, инвалидности и т.д. При наступлении страхового случая она получает страховое возмещение.

А что дальше? Будет ли у нее возможность дальше работать, получать доход, накапливать себе на старость? Неизвестно. Именно поэтому мы считаем, что лучшее life-страхование – комплексное. Имея такой договор страхования, наши клиенты могут накапливать себе на пенсию или другое важное событие, а если с ними что-нибудь случится, компания осуществит страховую выплату.

Банковскому рынку в целом удалось избежать паники во время войны, и сейчас деньги населения сохранены в финансовой системе. Удалось ли сфере страхования жизни избежать панических настроений клиентов и какие настроения теперь?

— То, что компании по страхованию жизни продолжают выполнять взятые ранее обязательства, свидетельствует, что паники на рынке life-страхования удалось избежать.

Конечно, с начала полномасштабного вторжения на первый план у украинцев вышли другие приоритеты: сохранить свою жизнь, жизнь родных, защитить страну, помочь армии. В 2022 году мы были постоянно в связи с нашими клиентами и продлили льготный период для уплаты страховых взносов на два месяца – увеличили его с 30 до 90 календарных дней. Это стало ключевым для сохранения устойчивого сотрудничества. И уже через несколько месяцев, летом 2022-го, поступления по договорам life-страхования начали возобновляться, активнее заключались новые соглашения. В 2023-2024 годах этот процесс продолжился.

Для нас показательно то, что у компании сохранилась структура выплат: на первом месте выплаты по страховым случаям, связанным с хирургическими вмешательствами, переломами, ожогами, мелкими травмами. Их количество в разы больше, чем число выплат, связанных со смертью вследствие болезни или несчастного случая. Постепенно увеличивается количество выплат по доживу, но это логичный и прогнозируемый процесс: чем дольше компания страхования жизни работает на рынке и чем больше у нее договоров страхования, тем больше клиентов доживают до определенного возраста или срока.

Для накопительного и пенсионного страхования важным вопросом является способность компенсировать валютные риски и инфляцию. Какие механизмы применяете, чтобы клиенты не переживали из-за накопления?

— Мы заключаем договоры в гривне, но, понимая ситуацию в стране и нестабильность валютного курса, предлагаем клиентам регулярные индексации страхового взноса. Это позволяет минимизировать инфляционные риски. В этом вопросе мы действуем проактивно: сообщаем клиентам о возможности и необходимости уплаты индексации электронными письмами. Мы заинтересованы в том, чтобы сэкономить и приумножить средства наших клиентов в долгосрочном периоде. К тому же надо иметь в виду, что возможность инвестиций в иностранные ценные бумаги, приносящие доход в валюте, сейчас ограничена, а доходность гривневых инвестиционных инструментов в Украине выше, чем валютных.

Во время войны и до этого не очень широкий перечень инвестиционных возможностей сократился. Какие инвестиционные инструменты MetLife используют сегодня?

— С начала полномасштабного вторжения мы действительно лишились доступа к ряду иностранных инвестиционных инструментов, и теперь наши инвестиционные возможности ограничены и регулируются законом «О страховании». К примеру, закон устанавливает, что страховщик обязан инвестировать только в активы, риски которых он может корректно определять, отслеживать, оценивать, управлять ими и представлять отчеты о них. Сами же средства нужно инвестировать таким образом, чтобы гарантировать надлежащий уровень безопасности, качества, диверсификации, надлежащую ликвидность и прибыльность активов. Сейчас основными инвестиционными инструментами являются, в основном, банковские депозиты, а также гособлигации (ОВГЗ), хотя доля последних значительно сократилась с началом войны.

Какой прогноз для рынка страхования жизни можно дать на 2025 год по восстановлению показателей и дальнейшему росту?

— Что касается украинского рынка страхования жизни, то в наше время давать какие-либо прогнозы крайне сложно. Ведь ситуация в стране зависит от многих политических и экономических факторов, а также ситуации на фронте. Но важно помнить, что в Украине емкость рынка страхования жизни и страхования в целом очень значительна, ведь охват населения страховыми услугами крайне низок.

Если мы будем повышать финансовую грамотность и осведомленность населения, изменим отношение к страхованию, то перспективы роста рынка очень хорошие. MetLife является амбассадором финансовой грамотности среди украинцев. Мы ведем в медиаресурсах колонки, где регулярно публикуем подборки советов по планированию и организации личных финансов, проводим обучение для разных групп – женщин, переселенцев, основателей бизнеса, публикуем обучающий контент на собственном YouTube-канале. Также мы несколько лет подряд сотрудничаем с Junior Achievement Украина – неприбыльной организацией, которая помогает молодежи приобретать знания и навыки, необходимые для создания собственного бизнеса в будущем и развития украинской экономики.

Какие продукты и услуги будут формировать или уже формируют конкурентные преимущества в страховании жизни?

— По нашему мнению, в страховании жизни важно не то, как определенный продукт или сервис «упакован», а то, как информация об этом продукте или сервисе доносится до клиентов. Именно поэтому мы делаем акцент на сотрудничестве со страховыми агентами, которые консультируют клиентов, прежде чем заключить договор. С одной стороны, такая коммуникация обязательна по новому закону «О страховании», но с другой – мы выстраиваем долгосрочные отношения с нашими клиентами, поэтому такое общение является их важной составляющей. Именно личная коммуникация помогает нам не только удерживать, но увеличивать наши рыночные позиции. Такие отношения с клиентами – это больше, чем просто продажи. И недаром в страховании жизни страховых агентов часто называют финансовыми консультантами, ведь они действительно помогают своим клиентам получить должную финансовую защиту жизни и здоровья – своей и своих близких.