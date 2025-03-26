MetLife є амбасадором фінансової грамотності серед українців, — Інна Бєлянська, MetLife

Про результати роботи MetLife, про те, як ринок страхування життя відновлюється після початку повномасштабної війни, можливості страхови­ків інвестувати активи та знижувати для клієнтів ризики інфляції та девальвації, а також перспективи страхування життя у 2025 році, в інтерв’ю для «ТОП- 100» розповіла Інна Бєлянська, голова правління MetLife.

З якими показниками MetLife завершила 2024 рік: пре­мії, виплати, кількість договорів? Чи вдалося досягти запланованих показників?

— За підсумками 2024 року ми не просто залишилися лідерами на українському ринку страхування життя, а й збільшили нашу частку з 49% до 50% (за дани­ми НАСУ). При цьому частка ринку у компаній, які посідають друге і третє місце, становить 13% і 12% відповідно. Загалом за рік ми залучили 2,8 млрд грн страхових премій, що на 14% більше, ніж у 2023-му. Страхові виплати майже досягли 507 млн грн. Це 35% всіх виплат в індустрії страхування життя.

Що у минулому році було основою бізнесу – накопичу­вальне, пенсійне, ризикове страхування? Які програми ви пропонуєте своїм клієнтам?

— Наразі ми є прибічниками так званого консолідо­ваного підходу та пропонуємо індивідуальним клі­єнтам комплексні програми захисту, які поєднують накопичувальну і ризикову складову.

Чому саме так? Адже, на нашу думку, такі продукти дають людині максимальний захист – це саме те, чого ми прагнемо для наших клієнтів. Людина має накопичувальний поліс, але раптом з нею щось тра­пляється і вона більше не може сплачувати внески. Що відбувається далі? По суті, вона втрачає захист, бо невідомо, чи зможе вона відновити сплату внесків, а якщо і зможе, то коли це станеться? Аналогічні ризики існують, коли людина має лише ризикове страхування, яке покриває смерть, важкі хвороби, втрату працездатності через нещасні випадки, інва­лідність тощо. При настанні страхового випадку вона отримує страхове відшкодування.

А що далі? Чи буде у неї можливість далі працюва­ти, отримувати дохід, накопичувати собі на старість? Невідомо. Саме тому ми вважаємо, що найкраще life-страхування – комплексне. Маючи такий договір страхування, наші клієнти можуть накопичувати собі на пенсію або іншу важливу подію, а якщо з ними щось трапиться, компанія здійснить страхову виплату.

Банківському ринку загалом вдалося уникнути пані­ки під час війни, і зараз гроші населення збережено у фінансовій системі. Чи вдалося сфері страхування життя уникнути панічних настроїв клієнтів і які настрої тепер?

— Те, що компанії зі страхування життя продовжують виконувати взяті на себе раніше зобов’язання, свід­чить, що паніки на ринку life-страхування вдалося уникнути.

Звичайно, від початку повномасштабного втор­гнення на перший план в українців вийшли геть інші пріоритети: зберегти своє життя, життя рід­них, захистити країну, допомогти армії. У 2022 році ми були постійно на зв’язку з нашими клієнтами і продовжили пільговий період для сплати страхових внесків на два місяці – збільшили його з 30 до 90 календарних днів. Це стало ключовим для збережен­ня сталої співпраці. І вже за декілька місяців, влітку 2022-го, надходження за договорами life-страхування почали відновлюватися, активніше укладалися нові угоди. У 2023-2024 роках цей процес продовжився.

Для нас показовим є те, що у компанії збереглася структура виплат: на першому місці виплати за стра­ховими випадками, що пов’язані із хірургічними втручаннями, переломами, опіками, дрібними трав­мами. Їхня кількість у рази більша, ніж число виплат, пов’язаних зі смертю внаслідок хвороби або нещасно­го випадку. Поступово збільшується кількість виплат з дожиття, але це логічний і прогнозований процес: що довше компанія страхування життя працює на ринку і що більше у неї договорів страхування, то більше клієнтів, які доживають до певного віку або строку.

Для накопичувального та пенсійного страхування надважливим питанням є здатність компенсувати валютні ризики та інфляцію. Які механізми застосовує­те, щоб клієнти не переживали за накопичення?

— Ми наразі укладаємо договори у гривні, але, розумію­чи ситуацію в країні і нестабільність валютного курсу, пропонуємо клієнтам регулярні індексації страхового внеску. Це дає змогу мінімізувати інфляційні ризики. У цьому питанні ми діємо проактивно: повідомляємо клієнтам про можливість і необхідність сплати індек­сації електронними листами. Ми зацікавлені в тому, аби зберегти і примножити кошти наших клієнтів у довгостроковому періоді. До того ж треба мати на увазі, що можливість інвестицій в іноземні цінні папери, які б приносили дохід у валюті, зараз обмеже­на, а дохідність гривневих інвестиційних інструмен­тів в Україні вища, ніж валютних.

Під час війни і до того не дуже широкий перелік інвес­тиційних можливостей скоротився. Які інвестиційні інструменти MetLife використовує сьогодні?

— Від початку повномасштабного вторгнення ми дійсно втратили доступ до низки іноземних інвестиційних інструментів, і тепер наші інвестиційні можливості обмежені та регулюються законом «Про страхуван­ня». Наприклад, закон встановлює, що страховик зобов’язаний інвестувати лише в активи, ризики яких він може коректно визначати, відстежува­ти, оцінювати, управляти ними та подавати звіти про них. А самі кошти потрібно інвестувати таким чином, щоб гарантувати належний рівень безпеки, якості, диверсифікованості, належну ліквідність та прибутковість активів. Зараз основними інвести­ційними інструментами є здебільшого банківські депозити, а також держоблігації (ОВДП), хоча частка останніх значно скоротилась з початком війни.

Який прогноз для ринку страхування життя можна дати на 2025 рік щодо відновлення показників та подальшо­го зростання?

— Щодо українського ринку страхування життя, то у наш час давати будь-які прогнози вкрай склад­но. Адже ситуація у країні залежить від багатьох політичних та економічних чинників, а також від ситуації на фронті. Але важливо пам’ятати, що в Україні місткість ринку страхування життя та і страхування загалом дуже значна, адже охоплення населення страховими послугами вкрай низьке.

Якщо ми будемо підвищувати фінансову грамот­ність та обізнаність населення, змінимо ставлення до страхування, то перспективи зростання ринку дуже хороші. MetLife є без перебільшення амба­садором фінансової грамотності серед українців. Ми ведемо у медіаресурсах колонки, де регулярно публікуємо добірки порад з планування та орга­нізації особистих фінансів, проводимо навчання для різних груп – жінок, переселенців, засновників бізнесу, публікуємо навчальний контент на власно­му YouТube-каналі. Також ми кілька років поспіль співпрацюємо з «Junior Achievement Україна» – неприбутковою організацією, яка допомагає молоді здобувати знання та навички, необхідні для ство­рення власного бізнесу у майбутньому та розвитку українскої економіки.

Які продукти та сервіси формуватимуть або вже фор­мують конкурентні переваги в страхуванні життя?

— На нашу думку, у страхуванні життя важливим є не те, як певний продукт чи сервіс «запакований», а те, як інформація про цей продукт чи сервіс доно­ситься до клієнтів. Саме тому ми робимо акцент на співпраці зі страховими агентами, які консульту­ють клієнтів перед тим, як укласти договір. З одного боку, така комунікація є обов’язковою згідно з новим законом «Про страхування», але з іншого – ми вибу­довуємо довгострокові відносини з нашими клієнта­ми, тому таке спілкування є їхньою важливою скла­довою. Саме особиста комунікація допомагає нам не лише утримувати, а й збільшувати наші ринкові позиції. Такі взаємини з клієнтами – це більше ніж просто продажі. І недарма у страхуванні життя стра­хових агентів часто називають фінансовими кон­сультантами, адже вони дійсно допомагають своїм клієнтам отримати належний фінансовий захист життя та здоров’я – свого та своїх близьких.