- Тип
- ТопФінанс-2025
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MetLife є амбасадором фінансової грамотності серед українців, — Інна Бєлянська, MetLife
Про результати роботи MetLife, про те, як ринок страхування життя відновлюється після початку повномасштабної війни, можливості страховиків інвестувати активи та знижувати для клієнтів ризики інфляції та девальвації, а також перспективи страхування життя у 2025 році, в інтерв’ю для «ТОП- 100» розповіла Інна Бєлянська, голова правління MetLife.
З якими показниками MetLife завершила 2024 рік: премії, виплати, кількість договорів? Чи вдалося досягти запланованих показників?
— За підсумками 2024 року ми не просто залишилися лідерами на українському ринку страхування життя, а й збільшили нашу частку з 49% до 50% (за даними НАСУ). При цьому частка ринку у компаній, які посідають друге і третє місце, становить 13% і 12% відповідно. Загалом за рік ми залучили 2,8 млрд грн страхових премій, що на 14% більше, ніж у 2023-му. Страхові виплати майже досягли 507 млн грн. Це 35% всіх виплат в індустрії страхування життя.
Що у минулому році було основою бізнесу – накопичувальне, пенсійне, ризикове страхування? Які програми ви пропонуєте своїм клієнтам?
— Наразі ми є прибічниками так званого консолідованого підходу та пропонуємо індивідуальним клієнтам комплексні програми захисту, які поєднують накопичувальну і ризикову складову.
Чому саме так? Адже, на нашу думку, такі продукти дають людині максимальний захист – це саме те, чого ми прагнемо для наших клієнтів. Людина має накопичувальний поліс, але раптом з нею щось трапляється і вона більше не може сплачувати внески. Що відбувається далі? По суті, вона втрачає захист, бо невідомо, чи зможе вона відновити сплату внесків, а якщо і зможе, то коли це станеться? Аналогічні ризики існують, коли людина має лише ризикове страхування, яке покриває смерть, важкі хвороби, втрату працездатності через нещасні випадки, інвалідність тощо. При настанні страхового випадку вона отримує страхове відшкодування.
А що далі? Чи буде у неї можливість далі працювати, отримувати дохід, накопичувати собі на старість? Невідомо. Саме тому ми вважаємо, що найкраще life-страхування – комплексне. Маючи такий договір страхування, наші клієнти можуть накопичувати собі на пенсію або іншу важливу подію, а якщо з ними щось трапиться, компанія здійснить страхову виплату.
Банківському ринку загалом вдалося уникнути паніки під час війни, і зараз гроші населення збережено у фінансовій системі. Чи вдалося сфері страхування життя уникнути панічних настроїв клієнтів і які настрої тепер?
— Те, що компанії зі страхування життя продовжують виконувати взяті на себе раніше зобов’язання, свідчить, що паніки на ринку life-страхування вдалося уникнути.
Звичайно, від початку повномасштабного вторгнення на перший план в українців вийшли геть інші пріоритети: зберегти своє життя, життя рідних, захистити країну, допомогти армії. У 2022 році ми були постійно на зв’язку з нашими клієнтами і продовжили пільговий період для сплати страхових внесків на два місяці – збільшили його з 30 до 90 календарних днів. Це стало ключовим для збереження сталої співпраці. І вже за декілька місяців, влітку 2022-го, надходження за договорами life-страхування почали відновлюватися, активніше укладалися нові угоди. У 2023-2024 роках цей процес продовжився.
Для нас показовим є те, що у компанії збереглася структура виплат: на першому місці виплати за страховими випадками, що пов’язані із хірургічними втручаннями, переломами, опіками, дрібними травмами. Їхня кількість у рази більша, ніж число виплат, пов’язаних зі смертю внаслідок хвороби або нещасного випадку. Поступово збільшується кількість виплат з дожиття, але це логічний і прогнозований процес: що довше компанія страхування життя працює на ринку і що більше у неї договорів страхування, то більше клієнтів, які доживають до певного віку або строку.
Для накопичувального та пенсійного страхування надважливим питанням є здатність компенсувати валютні ризики та інфляцію. Які механізми застосовуєте, щоб клієнти не переживали за накопичення?
— Ми наразі укладаємо договори у гривні, але, розуміючи ситуацію в країні і нестабільність валютного курсу, пропонуємо клієнтам регулярні індексації страхового внеску. Це дає змогу мінімізувати інфляційні ризики. У цьому питанні ми діємо проактивно: повідомляємо клієнтам про можливість і необхідність сплати індексації електронними листами. Ми зацікавлені в тому, аби зберегти і примножити кошти наших клієнтів у довгостроковому періоді. До того ж треба мати на увазі, що можливість інвестицій в іноземні цінні папери, які б приносили дохід у валюті, зараз обмежена, а дохідність гривневих інвестиційних інструментів в Україні вища, ніж валютних.
Під час війни і до того не дуже широкий перелік інвестиційних можливостей скоротився. Які інвестиційні інструменти MetLife використовує сьогодні?
— Від початку повномасштабного вторгнення ми дійсно втратили доступ до низки іноземних інвестиційних інструментів, і тепер наші інвестиційні можливості обмежені та регулюються законом «Про страхування». Наприклад, закон встановлює, що страховик зобов’язаний інвестувати лише в активи, ризики яких він може коректно визначати, відстежувати, оцінювати, управляти ними та подавати звіти про них. А самі кошти потрібно інвестувати таким чином, щоб гарантувати належний рівень безпеки, якості, диверсифікованості, належну ліквідність та прибутковість активів. Зараз основними інвестиційними інструментами є здебільшого банківські депозити, а також держоблігації (ОВДП), хоча частка останніх значно скоротилась з початком війни.
Який прогноз для ринку страхування життя можна дати на 2025 рік щодо відновлення показників та подальшого зростання?
— Щодо українського ринку страхування життя, то у наш час давати будь-які прогнози вкрай складно. Адже ситуація у країні залежить від багатьох політичних та економічних чинників, а також від ситуації на фронті. Але важливо пам’ятати, що в Україні місткість ринку страхування життя та і страхування загалом дуже значна, адже охоплення населення страховими послугами вкрай низьке.
Якщо ми будемо підвищувати фінансову грамотність та обізнаність населення, змінимо ставлення до страхування, то перспективи зростання ринку дуже хороші. MetLife є без перебільшення амбасадором фінансової грамотності серед українців. Ми ведемо у медіаресурсах колонки, де регулярно публікуємо добірки порад з планування та організації особистих фінансів, проводимо навчання для різних груп – жінок, переселенців, засновників бізнесу, публікуємо навчальний контент на власному YouТube-каналі. Також ми кілька років поспіль співпрацюємо з «Junior Achievement Україна» – неприбутковою організацією, яка допомагає молоді здобувати знання та навички, необхідні для створення власного бізнесу у майбутньому та розвитку українскої економіки.
Які продукти та сервіси формуватимуть або вже формують конкурентні переваги в страхуванні життя?
— На нашу думку, у страхуванні життя важливим є не те, як певний продукт чи сервіс «запакований», а те, як інформація про цей продукт чи сервіс доноситься до клієнтів. Саме тому ми робимо акцент на співпраці зі страховими агентами, які консультують клієнтів перед тим, як укласти договір. З одного боку, така комунікація є обов’язковою згідно з новим законом «Про страхування», але з іншого – ми вибудовуємо довгострокові відносини з нашими клієнтами, тому таке спілкування є їхньою важливою складовою. Саме особиста комунікація допомагає нам не лише утримувати, а й збільшувати наші ринкові позиції. Такі взаємини з клієнтами – це більше ніж просто продажі. І недарма у страхуванні життя страхових агентів часто називають фінансовими консультантами, адже вони дійсно допомагають своїм клієнтам отримати належний фінансовий захист життя та здоров’я – свого та своїх близьких.