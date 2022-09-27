Мир без болезней и голода: как «Байер» помогает украинцам и Украине

«Байер» — одна из немногих компаний, которая вносит свой вклад не только в улучшение здоровья людей, но и в обеспечение продовольствием населения планеты. Последнее осуществляется в рамках программы «Мир без болезней и голода». Устойчивое развитие обуславливает развитие бизнеса в будущем, а значит, является неотъемлемой частью стратегии компании. В «Байер» считают, что коммерческий успех в долгосрочной перспективе возможен только при социально ответственном ведении бизнеса. Каждый год «Байер» поддерживает социальные проекты, которые помогают менять общество к лучшему.

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Одной из стратегических инициатив является программа социальных инвестиций «Украина — житница будущего», начатая в 2013 году. Ее миссия — улучшение жизни людей через сплочение общин, повышение общественного сознания и социальной активности для решения местных проблем. Победителями конкурса с 2013 по 2021 год стали 27 социальных проектов для украинских общин на сумму 5,5 млн грн.

За восемь лет существования программы финансирование получали как опытные негосударственные организации, так и недавно созданные, но с мотивацией, поддержкой на местах и желанием улучшить жизнь людей. Например, одним из первых победителей стала общественная организация из села Дорожного Винницкой области, которая получила финансирование на обустройство специальной полосы препятствий, чтобы люди на колясках могли тренироваться и были независимы от посторонней помощи. Или прошлогодний победитель — общественная организация, получившая поддержку в популяризации пчеловодства в Широковской общине Запорожской области. Даже в этом году, несмотря на войну, проект продолжается: местные дети и переселенцы исследуют особенности содержания и разведения медоносных пчел в специально обустроенной ферме.

В прошлом году победителями стали шесть общественных организаций, получивших более 2 млн грн на реализацию социальных программ. Они направлены на популяризацию науки, устойчивые практики ведения сельского хозяйства, здорового питания и улучшение условий в учреждениях здравоохранения. Различные по направлениям инициативы объединены главной целью компании «Байер»: «Наука ради лучшей жизни».

В этом году из-за полномасштабного вторжения России в Украину «Байер» сосредоточил свои усилия на поддержке медицинской и продовольственной безопасности Украины, изменив стратегию корпоративной благотворительности компании. В первые дни после нападения на Украину «Байер» выделил 300 тыс. евро, по просьбе Министерства здравоохранения передал антибиотики и стерильные материалы для 27 тыс. пациентов.

В настоящее время общая стоимость благотворительной помощи от компании составляет около 11 млн евро. В частности, по запросу от Минздрава «Байер» передал лекарственные средства на сумму 6,6 млн евро. В партию помощи вошли противовоспалительные, онкологические, обезболивающие, сердечно-сосудистые, антигистаминные, диагностические и гемостатические препараты. Также компания передала витамины, антибиотики и безрецептурные продукты для лечения болезней кожи, витаминные комплексы.

В первые дни после нападения на Украину «Байер» выделил 300 тыс. евро, по просьбе Министерства здравоохранения передал антибиотики и стерильные материалы для 27 тыс. пациентов.

В первый месяц полномасштабной войны «Байер» помог благотворительному фонду «Харьков с тобой» закупить для жителей Харькова и пригорода базовые средства гигиены и продовольствие. Благотворительный фонд «Твоя опора» получил помощь на покупку одежды, полотенец, портативных зарядных устройств и других необходимых вещей на сумму более 300 тыс. грн. Все необходимое передали пациентам Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени М. М. Амосова и больницы в Чернигове. По запросу благотворительного фонда «СОС детский городок», который занимается детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, компания передала витамины и препараты для лечения заболеваний кожи для 206 детей.

В компании также не забыли о своих других партнерах — аграриях. «Байер» передал 26 тыс. мешков с семенами кукурузы и 2 тыс. мешков с семенами рапса в распоряжение более 1750 фермерских хозяйств. Малые и средние аграрии также получили гуманитарную партию семян овощей.

Кроме того, компания предоставила 1,6 млн грн Национальной ассамблее людей с инвалидностью Украины. Средства пойдут на поддержку восьми центров временного пребывания для 1100 человек с инвалидностью и пожилых людей. Эти центры расположены в разных областях Украины: шесть для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и два интерната для людей с тяжелыми формами инвалидности и деменцией. Финансовая помощь поможет заведениям купить продукты, средства гигиены, кровати, постельное белье.

«Байер» передал 26 тыс. мешков с семенами кукурузы и 2 тыс. мешков с семенами рапса в распоряжение более 1750 фермерских хозяйств.

Около 15 млн грн «Байер» передал Обществу Красного Креста Украины. На эти деньги будут приобретены шесть карет скорой помощи для больниц и бригад экстренной помощи Общества Красного Креста Украины, 50 портативных дефибрилляторов для больниц, метро и железнодорожных станций в 18 областях Украины.

Благотворительный фонд «Дон Калабриа Украина» получил финансовую поддержку почти на 900 тыс. грн. Средства пойдут на поддержку проекта психологической помощи внутренне перемещенных детей и их родителей, пострадавших в результате военных действий. Украинские дети, перенесшие психотравмирующие события, нуждаются в особой поддержке. Именно поэтому в терапевтических студиях с детьми и их родителями будут работать специалисты для улучшения психоэмоционального состояния, а также снижения риска посттравматического стрессового расстройства. В то же время украинские психологи пройдут тренинги от международных специалистов по психологической поддержке детей и подростков. Проект реализуется в Харькове, Чернигове и городах Львовщины — Стрые, Моршине, Трускавце. Поддержку получат около 1000 детей, 2000 родителей и 30 специалистов.

«Байер» присоединился к очистке территории Украины от неразорвавшихся мин и боеприпасов и выделил 825 тыс. евро организации Fondation Suisse de Déminage на приобретение большой машины разминирования. Эта машина поможет быстрее разминировать большие площади, что особенно важно для очистки пахотных земель от угроз и безопасности украинских аграриев.

«Байер» продолжает вносить вклад в медицинскую и продовольственную безопасность Украины, удовлетворяя ее потребности в это непростое время. Именно к этому призывает видение компании: «Мир без болезней и голода».