Світ без хвороб та голоду — як «Байєр» допомагає українцям та Україні

«Байєр» — одна з небагатьох компаній, яка робить свій внесок не лише у покращення здоров’я людей, а й у забезпечення харчами населення світу. Останнє здійснюється у межах програми «Світ без хвороб та голоду». Сталий розвиток зумовлює розвиток бізнесу в майбутньому, а отже, є невіддільною частиною стратегії компанії. У «Байєр» вважають, що комерційний успіх у довгостроковій перспективі можливий лише за умови соціально відповідального ведення бізнесу. Щороку «Байєр» підтримує соціальні проєкти, які допомагають змінювати суспільство на краще.

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Однією зі стратегічних ініціатив є програма соціальних інвестицій «Україна — житниця майбутнього», започаткована 2013 року. Її місія — поліпшення життя людей через згуртування громад, підвищення громадської свідомості та соціальної активності для розв'язання місцевих проблем. Переможцями конкурсу від 2013 до 2021 року стали 27 соціальних проєктів для українських громад на суму 5,5 млн грн.

За вісім років існування програми фінансування отримували як досвідчені недержавні організації, так і нещодавно утворені, але з мотивацією, підтримкою на місцях та бажанням покращити життя людей. Наприклад, одним із перших переможців стала громадська організація з села Дорожнього Вінницької області, яка отримала фінансування на облаштування спеціальної смуги перешкод, щоб люди на візках могли тренуватися, та були незалежними від сторонньої допомоги. Або торішній переможець — громадська організація, що отримала підтримку в популяризації бджільництва у Широківській громаді Запорізької області. Навіть цьогоріч, попри війну, проєкт триває: місцеві діти та переселенці досліджують особливості утримання та розведення медоносних бджіл у спеціально облаштованій фермі.

Торік переможцями стали шість громадських організації, що отримали понад 2 млн грн для реалізації соціальних проєктів. Вони спрямовані на популяризацію науки, сталих практик ведення сільського господарства, здорового харчування та покращення умов у закладах охорони здоров’я. Різні за напрямами ініціативи об’єднані головною метою компанії «Байєр»: «Наука заради кращого життя».

Цьогоріч через повномасштабне вторгнення росії в Україну «Байєр» зосередив свої зусилля на підтримці медичної та продовольчої безпеки України, змінивши стратегію корпоративної благодійності компанії. У перші дні після нападу на Україну «Байєр» виділив 300 тис. євро, на прохання Міністерства охорони здоров’я передав антибіотики та стерильні матеріали для 27 тис. пацієнтів.

Натепер загальна вартість благодійної допомоги від компанії становить майже 11 млн євро. Зокрема, на запит від МОЗ компанія передала лікарських засобів на суму 6,6 млн євро. У партію допомоги увійшли протизапальні, онкологічні, знеболювальні, серцево-судинні, антигістамінні, діагностичні та гемостатичні препарати. Також компанія передала вітаміни, антибіотики та безрецептурні продукти для лікування захворювань шкіри, вітамінні комплекси.

У перші дні після нападу на Україну «Байєр» виділив 300 тис. євро, на прохання Міністерства охорони здоров’я передав антибіотики та стерильні матеріали для 27 тис. пацієнтів.

У перший місяць повномасштабної війни «Байєр» допоміг благодійному фонду «Харків з тобою», закупити для жителів Харкова та передмістя базові засоби гігієни та харчі. Своєю чергою, благодійний фонд «Твоя опора» отримав допомогу на купівлю одягу, рушників, портативних зарядних пристроїв та інших необхідних речей на суму понад 300 тис. грн. Усі необхідні товари передали пацієнтам Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова та лікарні у Чернігові. На запит благодійного фонду «СОС дитяче містечко», що опікується дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківської опіки, компанія передала вітаміни та препарати для лікування захворювань шкіри для 206 дітей.

В компанії також не забули про свої інших партнерів — аграріїв. «Байєр» передав 26 тис. мішків із насінням кукурудзи та 2 тис. мішків із насіння ріпаку у розпорядження понад 1750 фермерських господарств. Малі та середні аграрії також отримали гуманітарну партію насіння овочів.

Крім того, компанія надала 1,6 млн грн Національній асамблеї людей з інвалідністю України. Кошти підуть на підтримку восьми центрів тимчасового перебування для 1100 людей з інвалідністю та старших людей. Ці центри розташовані у різних областях України: шість для людей із захворюваннями опорно-рухового апарату та два інтернати для осіб з важкими формами інвалідності та деменції. Фінансова допомога допоможе закладам купити продукти, засоби гігієни, ліжка, постільну білизну та ковдри.

«Байєр» передав 26 тис. мішків із насінням кукурудзи та 2 тис. мішків із насіння ріпаку у розпорядження понад 1750 фермерських господарств

Гуманітарну допомогу на приблизно 15 млн грн надав «Байєр» Товариству Червоного Хреста України. За ці гроші придбають шість карет швидкої допомоги для лікарень та бригад екстреної допомоги Товариства Червоного Хреста України, 50 портативних дефібриляторів для лікарень, метро та залізничних станцій у 18 областях України.

Благодійний фонд «Дон Калабріа Україна» отримав фінансову підтримку на майже 900 тис. грн. Кошти підуть на підтримку проєкту з психологічної допомоги внутрішньо переміщених дітей та їхніх батьків, які постраждали внаслідок військових дій. Українські діти, які перенесли психотравмувальні події, потребують особливої підтримки. Саме тому, у терапевтичних студіях із дітьми та їхніми батьками працюватимуть фахівці задля покращення психоемоційного стану, а також зниження ризику посттравматичного стресового розладу. Водночас українські психологи пройдуть тренінги від міжнародних фахівців щодо психологічної підтримки дітей та підлітків. Проєкт реалізовується у Харкові, Чернігові та у містах Львівщині — Стрию, Моршині, Трускавці. Підтримку отримають приблизно 1000 дітей, 2000 батьків та 30 фахівців.

«Байєр» приєднався до очищення території України від мін та боєприпасів, що не розірвалися, і виділив 825 тис. євро організації Fondation Suisse de Déminage для придбання великої машини розмінування. Ця машина допоможе швидше розмінувати великі площі, що особливо важливо для очищення орних земель від загроз та убезпечення українських аграріїв.

«Байєр» продовжує робити свій внесок у медичну та продовольчу безпеку України, задовольняючи її потреби у цей непростий час. Саме до цього закликає бачення компанії: «Світ без хвороб та голоду».