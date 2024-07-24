"Можем научить новой профессии с нуля", — Екатерина Залозных, "АрселорМиттал Кривой Рог"

Из-за полномасштабного вторжения и мобилизации украинский бизнес столкнулся со значительным кадровым голодом, и "АрселорМиттал Кривой Рог" не исключение. Более трех тысяч сотрудников предприятия сейчас защищают страну в рядах Вооруженных сил. Но вопреки трудностям компания адаптируется к вызовам войны, в том числе и к нехватке кадров.

О том, как крупнейший горно-металлургический завод в Украине привлекает к работе молодежь и популяризирует отрасль, о борьбе с гендерными стереотипами и интеграции женщин в традиционно "мужские" профессии, а также о работе с ветеранами, рассказала директор по персоналу "АрселорМиттал Кривой Рог" Екатерина Залозных.

Директор по персоналу "АрселорМиттал Кривой Рог" Екатерина Залозных. Фото: "АрселорМиттал Кривой Рог"

Довольно распространенной практикой привлечения кадров является работа с молодежью. Компании часто сотрудничают с вузами. У вас тоже есть несколько подобных программ. Расскажите о них.

— Мы работаем над тем, чтобы быть привлекательными для молодежи. И здесь мы выступаем как представитель целой промышленности. С 2019 года мы начали создавать стойкую экосистему, позволяющую работать с молодежью еще со школы и не терять ее внимание вплоть до начала работы в нашей компании.

Вместе с вузами мы участвуем во встречах в школах и рассказываем ученикам, что мы привлекательный и перспективный работодатель, к которому можно прийти студентом 2-3 курса и зарабатывать неплохие деньги, а вот вуз, который научит этой профессии. Для подростков также проводим практику. Раньше такие мероприятия были офлайн, но теперь из соображений безопасности мы не собираем людей на предприятии, поэтому перешли в онлайн. В 2023 году нашу онлайн-практику прошли 5198 студентов. Мы уже охватили коммуникацией аудиторию у 20 тысяч детей школьного возраста в расчете на то, что впоследствии более 1000 из них станут нашими работниками.

То есть, в рамках ваших молодежных проектов студенты могут учиться и одновременно с 2-3 курса работать у вас?

— Они могут добывать у нас практические навыки параллельно с образованием. Когда мы утвердили проект строительства новой фабрики окомковки, то поняли, что для работы на инновационном предприятии нам нужны работники нового поколения и нового качества. Отрасль стареет, средний возраст работников предприятия составляет 45 лет. Мы начали уникальный проект дуального образования "Новая фабрика".

По замыслу, теоретические знания студенты должны получать в двух криворожских университетах, а практические навыки — на фабрике окомковки. До ввода в эксплуатацию этой фабрики студенты как раз должны были получить свои дипломы. Заблаговременно была создана первая в Украине образовательно-профессиональная программа квалификации "младший бакалавр" по направлению окомковки, которая при поддержке МОН Украины была успешно аккредитована.

Для участия в проекте выбрали абитуриентов Государственного университета экономики и технологий, которые поступали в вуз по профильным специальностям, а также студентов 2-3 курсов соответствующих специальностей Криворожского национального университета. При этом все обучение проводилось на средства предприятия. А для поощрения студенты могли получать стипендию. За право на нее регулярно боролись приблизительно 60% кандидатов. Благодаря проекту "Новая фабрика" учебным заведениям удалось приблизить образовательные процессы к потребностям реального бизнеса, к требованиям конкретных рабочих мест на современном производстве.

Каких результатов удалось добиться благодаря этой программе?

- За два года 98 студентов Государственного университета экономики и технологий (ДУЭТ) и КНУ получили дипломы младшего бакалавра, а также корпоративный диплом от "АрселорМиттал Кривой Рог".

После нашей программы молодые специалисты уже умеют работать с промышленной техникой, понимают все технологические процессы и обладают навыками взаимодействия с опытным персоналом. Подавляющее большинство выпускников проекта трудоустроились в горном, аглодоменном, сталеплавильном, автоматизации технологических процессов и других профильных департаментах и цехах нашего предприятия. Некоторые из них решили продолжить обучение и вернуться в компанию после получения квалификации магистра.

Проект был достаточно успешным, поэтому мы решили не останавливаться. В 2023 году стартовал проект "Новая фабрика 2.0", мы набрали 185 студентов из девяти учебных заведений. А осенью 2024 планируем набрать 400 студентов из 14 учебных заведений.

Есть ли обучающие программы для тех, кто уже работает у вас?

- Конечно. У нас есть лицензии для обучения более чем 350 профессий. Это очень помогает нам в налаживании бизнес-процессов. Бывает так, что у нас какие-то цеха простаивают и нуждаются в меньшем количестве персонала, а другие цеха работают на полную мощность и там не хватает людей. Тогда мы переучим наших работников, и у человека уже не одна, а несколько профессий, поэтому его стоимость на рынке труда выше. Еще мы можем научить с нуля. К примеру, если вы экономист, то можете стать металлургом, было бы желание. В 2023 году мы провели более 19 тысяч видов обучений, из которых 1611 для получения новой профессии.

Пока идет полномасштабная война, а мужчины защищают страну в ВСУ, компании нередко привлекают женщин к профессиям, ранее считавшимся сугубо "мужскими". Что вы делаете в этом направлении?

До полномасштабного вторжения соотношение мужчин и женщин в "АрселорМиттал Кривой Рог" было 70:30. После начала войны эта пропорция изменилась. По состоянию на май этого года представительство женщин увеличилось до 33%. Руководящие должности занимают 240 женщин.

Из-за войны и миграции многие украинские предприятия, в том числе и наше, испытывают нехватку кадров. Вовлечение женщин в работу является одним из путей преодоления этого кризиса.

Сейчас мы постепенно разрушаем стереотипы, что горно-металлургический комплекс — мужская сфера. Есть немало удачных примеров, когда женщины у нас овладели "мужскими" профессиями. Например, сегодня на предприятии женщины устраиваются подручными сталеварами, есть женский ремонтный персонал (сварщики, электромонтеры, слесари-ремонтники). Украинское подразделение глобальной корпорации работает над тем, чтобы увеличивать этот пул предложений, например, привлечь женщин к водительским профессиям на большегрузные самосвалы в горном департаменте.

Фото: "АрселорМиттал Кривой Рог"

На предприятии создают все возможности, чтобы любую позицию могла занять женщина. Нужно только ее желание прийти сюда работать и овладеть выбранной профессией или пройти соответствующее переобучение. У нас есть собственный центр подготовки кадров, где осуществляется обучение по любой профессии. Его продолжительность зависит от начального образования и профессиональных навыков кандидата и может занять от нескольких недель до полугода. Наш слоган — "Не умеешь — научим", и мы его удачно реализуем. В прошлом году 2936 женщин прошли обучение и переобучение по разным направлениям.

Как насчет адаптации ветеранов?

— У нас разработан и работает комплекс мероприятий для ребят, которые возвращаются после войны. В общей сложности имеем более трех тысяч мобилизованных сотрудников. К сожалению, не все из них к нам вернутся — более 200 наших коллег погибли или пропали без вести. Мы очень хотим, чтобы эта цифра осталась постоянной, но она растет почти каждый день. Некоторые из бывших сотрудников решили остаться на военной службе и делать там карьеру. Мы уважаем их выбор.

Если 70-80% наших работников вернутся, то это будет хорошим показателем. Сейчас мы планируем новый проект, чтобы поддерживать связь с нашими мобилизованными работниками все время. Чтобы человек знал, что он нам нужен и мы его ждем, чтобы не задумывался над тем, куда идти на работу после демобилизации, и не покидал свою страну и свой город.