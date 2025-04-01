Мы охотно перейдем к добровольному урегулированию, если должники придут в банк с честными предложениями, — Павел Гашковец, АО "Укрэксимбанк"

О «наследстве» проблемных кредитов, тормозящих развитие финансирования бизнеса, эффективных методах работы с NPL, проверенных Укрэксимбанком, роли коллекторов и юркомпаний в работе с должниками банков и необходимых изменениях в законодательстве в интервью «ТОП-100» рассказал Павел Гашковец, член правления АО «Укрэксимбанк».

Какая сейчас структура работы с NPL в Укрэксимбанке?

— На самом деле, менять процессы в подразделениях NPL мы начали почти сразу после того, как заработал новый менеджмент. Я бы выделил три ключевых направления.

Во-первых, мы предоставили сотрудникам с высоким потенциалом возможность раскрыть его, изменив структуру подразделений и повысив их зоны компетенций. Кроме того, мы укрепили команду и пригласили специалистов по рынку.

Во-вторых - это процедуры в банке. Мы шаг за шагом оптимизируем их для повышения эффективности, гибкости и скорости. Так что имеем положительное влияние на финансовые результаты банка.

И в-третьих - это сотрудничество с внешними компаниями, которые также могут помочь нам достичь лучших результатов в более короткие сроки. Мы привлекаем коллекторские компании, расширили список юридических компаний.

Эти изменения продолжаются, мы ищем слабые места и делаем их сильнее.

Наша цель не процесс, а результат максимально положительный в кратко- и среднесрочной перспективе.

Не секрет, что развитие банковского кредитования часто сдерживается неработающими кредитами, накопленными в период предыдущих финансовых кризисов. Какова ситуация со старой проблемной задолженностью в Укрэксимбанке?

— Более 80% портфеля сформированы до 2022 года. Только в 1/10 от старого портфеля мы получим добровольные погашения. А остальные 90% — это процедуры принудительного взыскания. И это основная проблема этой части портфеля.

Основная причина – поведение менеджмента и владельцев этих должников. К сожалению, раньше законодательство этому способствовало. Банкротства, продолжающиеся 12 лет и более, распоряжение имуществом четыре года вместо 180 дней или санация утверждаются ежегодно без погашений кредиторам, и так уже пять лет подряд. Судебные решения по несколько кругов обращаются тремя инстанциями. Таких историй у нас множество, уверен, что и в других банках тоже. Мы боремся с этим всеми доступными методами.

К счастью, нормативные документы постепенно становятся лучше. Хотя это и не лишает подобных ситуаций и с новыми кредитами.

Что вы делаете для сокращения проблемной задолженности?

– Работаем!

Во-первых, Укрэксимбанк активно работает над внесением изменений в законодательство, в частности в Кодекс Украины по банкротству.

Во-вторых, наши адвокаты, как внутренние, так и внешние, не останавливаются и максимально ищут пути защиты интересов Укрэксимбанка в судах.

В-третьих, мы готовы к смене инструментов взыскания. Мы охотно перейдем к добровольному урегулированию, если должники придут в банк с открытыми честными предложениями. Более того, мы уже запустили процесс по продаже прав требования по кредитам и готовы сотрудничать с финансовыми компаниями, когда это будет давать положительный эффект для банка. Первые кейсы уже были выставлены, и мы ожидаем дальнейшую активизацию этого инструмента.

Какие прогнозы на счет уровня NPL в банковском секторе можно сделать на 2025 год? Есть ли риск роста этого показателя? Где кроются самые большие риски?

— Конечно, ключевой риск - военный. В 2022-2023 годах было передано наибольшее количество должников в NPL, активы которых остались на временно оккупированных территориях. Сейчас таких кейсов у нас гораздо меньше. Это может быть связано с изменением зоны боевых действий и потерей активов или финансовыми проблемами, вызванными другими причинами.

Поэтому спрогнозировать дальнейшие изменения объема NPL в банковском секторе очень сложно. Мы надеемся, что в целом по рынку темпы урегулирования проблемных активов будут выше темпов их признания таковыми. Что касается Укрэксимбанка, то мы его точно уменьшаем.

Возвращаются ли банки к активной работе с коллекторскими компаниями на рынке кредитования физических лиц и какие механизмы работы с неплатежеспособными юридическими лицами показали свою эффективность?

– Да, мы уже это делаем. Работа с коллекторскими и юридическими компаниями показала их эффективность как в нашем банке, так и на общем рынке.

Яркий пример этого у нас – «Айс Терминал» и «Блиц-Информ». Об этом писали в СМИ, но напомню, что банк в сотрудничестве с юридическими советниками получил погашение в 10 раз больше, чем первоначально, — 800 млн грн вместо 80.

Поэтому мы уже определили коллекторские компании для работы с долгами физических лиц, а также по кейсам привлекаем юридические компании для взыскания с самых сложных и больших должников, где мы видим перспективу получения существенных погашений.

Подводя итог, повторюсь, что мы активно работаем с нашим NPL-портфелем, применяем разнообразные инструменты урегулирования и готовы к открытому диалогу и сотрудничеству с рынком.