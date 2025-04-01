- Тип
- ТопФінанс-2025
- Категорія
- Бізнес
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Ми охоче перейдемо до добровільного врегулювання, якщо боржники прийдуть у банк із чесними пропозиціями, — Павел Гашковець, АТ "Укрексімбанк"
Про «спадок» проблемних кредитів, який гальмує розвиток фінансування бізнесу, ефективні методи роботи з NPL, перевірені Укрексімбанком, роль колекторів та юркомпаній у роботі з боржниками банків та необхідні зміни у законодавстві в інтерв’ю «ТОП-100» розповів Павел Гашковець, член правління АТ «Укрексімбанк».
Яка зараз структура роботи з NPL в Укрексімбанку?
— Насправді змінювати процеси у підрозділах NPL ми почали майже одразу після того, як запрацював новий менеджмент. Я би виділив три ключові напрями.
По-перше, ми надали можливість співробітникам з високим потенціалом розкрити його, змінивши структуру підрозділів та підвищивши їхні зони компетенцій. Крім того, ми зміцнили команду та запросили спеціалістів з ринку.
По-друге — це процедури в банку. Ми крок за кроком оптимізуємо їх для підвищення ефективності, гнучкості та швидкості. Тож маємо позитивний вплив на фінансові результати банку.
І по-третє — це співпраця із зовнішніми компаніями, які також можуть допомогти нам досягнути кращих результатів в коротші строки. Ми залучаємо колекторські компанії, розширили перелік юридичних компаній.
Ці зміни тривають, ми шукаємо слабкі місця та робимо їх сильнішими.
Наша мета не процес, а результат , максимально позитивний у коротко- та середньостроковій перспективі.
Не секрет, що розвиток банківського кредитування часто стримується непрацюючими кредитами, накопиченими за часи попередніх фінансових криз. Яка ситуація із старою проблемною заборгованістю в Укрексімбанку?
Понад 80% портфеля сформовані до 2022 року. Тільки за 1/10 від старого портфеля ми отримаємо добровільні погашення. А решта 90% — це процедури примусового стягнення. І це основна проблема цієї частини портфеля.
Основна причина — поведінка менеджменту та власників цих боржників. На жаль, раніше законодавство цьому сприяло. Банкрутства, які тривають 12 років і більше, розпорядження майном чотири роки замість 180 днів або санація затверджуються щороку без жодних погашень кредиторам, і так уже п’ять років поспіль. Судові рішення по декілька кіл обертаються трьома інстанціями. Таких історій у нас безліч, упевнений, що і в інших банках. Ми боремося з цим усіма доступними методами.
На щастя, нормативні документи поступово стають кращими. Хоча це і не позбавляє таких ситуацій і з новими кредитами.
Що робите для скорочення проблемної заборгованості?
— Працюємо!
По-перше, Укрексімбанк активно працює над внесенням змін до законодавства, зокрема до Кодексу України з питань банкрутства.
По-друге, наші адвокати, як внутрішні, так і зовнішні, не зупиняються і максимально шукають шляхи захисту інтересів Укрексімбанку в судах.
По-третє, ми готові до зміни інструментів стягнення. Ми охоче перейдемо до добровільного врегулювання, якщо боржники прийдуть до банку із відкритими чесними пропозиціями. Навіть більше, ми вже запустили процес з продажу прав вимоги за кредитами і готові співпрацювати з фінансовими компаніями, коли це буде давати позитивний ефект для банку. Перші кейси вже були виставлені, і ми очікуємо подальшої активізації цього інструменту.
Які прогнози щодо рівня NPL у банківському секторі можна зробити на 2025 рік? Чи є ризик зростання цього показника? Де криються найбільші ризики?
— Звісно, ключовий ризик — воєнний. У 2022-2023 роках було передано найбільшу кількість боржників в NPL, активи яких залишилися на тимчасово окупованих територіях. Зараз таких кейсів у нас набагато менше. Це може бути пов’язано із зміною зони бойових дій і втратою активів або з фінансовими проблемами, викликаними іншими причинами.
Тому спрогнозувати подальші зміни обсягу NPL у банківському секторі дуже складно. Ми сподіваємося, що загалом по ринку темпи врегулювання проблемних активів будуть вищими за темпи їхнього визнання такими. Щодо Укрексімбанку, то ми точно його зменшуємо.
Чи повертатимуться банки до активної роботи з колекторськими компаніями на ринку кредитування фізичних осіб і які механізми роботи з неплатоспроможними юридичними особами наразі показали свою ефективність?
— Так, ми вже це робимо. Робота з колекторськими та юридичними компаніями показала їхню ефективність як в нашому банку, так і на загальному ринку.
Яскравий приклад цього у нас — «Айс Термінал» та «Бліц-Інформ». Про це писали у ЗМІ, але нагадаю, що банк у співпраці з юридичними радниками отримав погашення у 10 разів більше, ніж початково, — 800 млн грн замість 80.
Тому ми вже визначили колекторські компанії для роботи з боргами фізичних осіб, а також покейсово залучаємо юридичні компанії для стягнення з найбільших і найскладніших боржників, де ми бачимо перспективу отримання суттєвих погашень.
Підсумовуючи, повторюсь, що ми активно працюємо з нашим NPL-портфелем, застосовуємо різноманітні інструменти врегулювання і готові до відкритого діалогу і співпраці з ринком.