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На 56-й день боевых действий в Украине закрыто только 23% торговых объектов — опрос
Опрос более 90 членов RAU показал, что через два месяца войны украинский ритейл постепенно сокращает количество закрытых торговых точек.
По результатам опроса проведенного Ассоциацией ритейлеров Украины стало известно, что ритейл постепенно возобновляет работу торговых точек. Так, на 56-й день боевых действий было закрыто по разным причинам только 23% торговых объектов или магазинов. Это на 6% меньше аналогичного показателя месяц назад. Об этом передает RAU.
Таким образом, по состоянию на 20 апреля работало 11744 магазина из 15263, которые были открыты на момент начала полномасштабной войны в Украине. То есть на 23% меньше – 3521 закрытая точка.
По сравнению с мартом ситуация улучшается, потому что относительные потери ритейла составили 29,4% (4481 магазин). Однако это только прямые потери основных фондов, связанные с закрытием торговых точек, не считая недополученных прибылей предприятиями малого и среднего бизнеса. А если посмотреть на потери продуктового ритейла, стоит отметить, что количество закрытых мини-маркетов, супермаркетов, гипермаркетов увеличилось: 1117 в апреле по сравнению с 978 точками в марте. Это в первую очередь объясняется тем, что сети сейчас оптимизируют свою работу.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Увеличение доли закрытых магазинов с 21% до 24% указывает на необходимость оставить в работе только те точки, где можно сформировать полноценный ассортимент, организовать своевременное пополнение запасов и иметь соответствующий потребительский спрос.
Второй важный фактор, влияющий на количество работающих магазинов, — плата за аренду помещений. Далеко не все арендодатели идут навстречу и отказываются снизить ставки аренды, мотивируя это тем, что продуктовый ритейл работает и товары повседневного потребления пользуются спросом. Потому сети закрывают отдельные магазины.
Таким образом, несмотря на возобновление работы некоторых магазинов, общий результат меньше: сейчас работает только 3463 магазина FMCG-операторов в апреле против 3600 в марте. Так, самая большая сеть продовольственных магазинов АТБ имеет только 79% открытых магазинов против 85% в марте.
Некоторые магазины постепенно наращивают количество работающих магазинов, например, сеть Varus, где задействовано уже 86% от довоенного количества торговых точек (в марте было на 6 магазинов меньше, только 90 из 112).
Также продуктовые сети зафиксировали потери и продолжают работу в оставшихся магазинах, например, сеть Novus, где осталось 66 магазинов, или на 23% меньше. А сеть "Рукавичка", работающая преимущественно на западе страны, даже приросла за это время на одну торговую точку и теперь насчитывает 186 магазинов.
Еще один сектор, который страдает от войны, – розничная торговля одеждой и обувью. Сегмент fashion в апреле удвоил количество точек, возобновивших свою работу, тем самым увеличив их долю с 28% до 46%. В абсолютных цифрах это выглядит как 234 открытых магазина в апреле против 276 закрытых.
Сектор торговли бытовой техникой и электроникой находится примерно посередине, имея более половины работающих магазинов, постепенно наращивая их долю (63% против 56% месяц назад). И это несмотря на потерю складов и магазинов в зоне активных боевых действий.
Так, из 894 магазинов, которые существовали до полномасштабного вторжения, действует 559. Среди восьми опрошенных сетей на 100% возобновила свою работу ВМ "Техника", а "Цитрус" на 81% (сейчас работает 44 точки из 54-х). Однако эти сети находятся в относительно безопасных регионах. Такие же национальные ритейлеры, как Comfy, Eldorado и "Фокстрот", могут торговать только на 71%, 60% и 46% своей "довоенной" мощности соответственно. Отмечается, что теперь у всех трех от 70 до 80 торговых точек у каждого.
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