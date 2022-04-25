На 56-й день боевых действий в Украине закрыто только 23% торговых объектов — опрос

Опрос более 90 членов RAU показал, что через два месяца войны украинский ритейл постепенно сокращает количество закрытых торговых точек.

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По результатам опроса проведенного Ассоциацией ритейлеров Украины стало известно, что ритейл постепенно возобновляет работу торговых точек. Так, на 56-й день боевых действий было закрыто по разным причинам только 23% торговых объектов или магазинов. Это на 6% меньше аналогичного показателя месяц назад. Об этом передает RAU.

Таким образом, по состоянию на 20 апреля работало 11744 магазина из 15263, которые были открыты на момент начала полномасштабной войны в Украине. То есть на 23% меньше – 3521 закрытая точка.

По сравнению с мартом ситуация улучшается, потому что относительные потери ритейла составили 29,4% (4481 магазин). Однако это только прямые потери основных фондов, связанные с закрытием торговых точек, не считая недополученных прибылей предприятиями малого и среднего бизнеса. А если посмотреть на потери продуктового ритейла, стоит отметить, что количество закрытых мини-маркетов, супермаркетов, гипермаркетов увеличилось: 1117 в апреле по сравнению с 978 точками в марте. Это в первую очередь объясняется тем, что сети сейчас оптимизируют свою работу.

Увеличение доли закрытых магазинов с 21% до 24% указывает на необходимость оставить в работе только те точки, где можно сформировать полноценный ассортимент, организовать своевременное пополнение запасов и иметь соответствующий потребительский спрос.

Второй важный фактор, влияющий на количество работающих магазинов, — плата за аренду помещений. Далеко не все арендодатели идут навстречу и отказываются снизить ставки аренды, мотивируя это тем, что продуктовый ритейл работает и товары повседневного потребления пользуются спросом. Потому сети закрывают отдельные магазины.

Таким образом, несмотря на возобновление работы некоторых магазинов, общий результат меньше: сейчас работает только 3463 магазина FMCG-операторов в апреле против 3600 в марте. Так, самая большая сеть продовольственных магазинов АТБ имеет только 79% открытых магазинов против 85% в марте.

Некоторые магазины постепенно наращивают количество работающих магазинов, например, сеть Varus, где задействовано уже 86% от довоенного количества торговых точек (в марте было на 6 магазинов меньше, только 90 из 112).

Также продуктовые сети зафиксировали потери и продолжают работу в оставшихся магазинах, например, сеть Novus, где осталось 66 магазинов, или на 23% меньше. А сеть "Рукавичка", работающая преимущественно на западе страны, даже приросла за это время на одну торговую точку и теперь насчитывает 186 магазинов.

Еще один сектор, который страдает от войны, – розничная торговля одеждой и обувью. Сегмент fashion в апреле удвоил количество точек, возобновивших свою работу, тем самым увеличив их долю с 28% до 46%. В абсолютных цифрах это выглядит как 234 открытых магазина в апреле против 276 закрытых.

Сектор торговли бытовой техникой и электроникой находится примерно посередине, имея более половины работающих магазинов, постепенно наращивая их долю (63% против 56% месяц назад). И это несмотря на потерю складов и магазинов в зоне активных боевых действий.

Так, из 894 магазинов, которые существовали до полномасштабного вторжения, действует 559. Среди восьми опрошенных сетей на 100% возобновила свою работу ВМ "Техника", а "Цитрус" на 81% (сейчас работает 44 точки из 54-х). Однако эти сети находятся в относительно безопасных регионах. Такие же национальные ритейлеры, как Comfy, Eldorado и "Фокстрот", могут торговать только на 71%, 60% и 46% своей "довоенной" мощности соответственно. Отмечается, что теперь у всех трех от 70 до 80 торговых точек у каждого.

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