На 56-й день бойових дій в Україні закрито лише 23% торгових об'єктів

Опитування понад 90 членів RAU показало, що через два місяці війни український ритейл поступово скорочує кількість закритих торгових точок.

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За результатами опитування, проведеного Асоціацією ритейлерів України, стало відомо, що ритейл поступово відновлює роботу торгових точок. Так, на 56-й день бойових дій було закрито з різних причин лише 23% торгових об'єктів чи магазинів. Це на 6% менше за аналогічний показник місяць тому. Про це повідомляє RAU.

Таким чином, станом на 20 квітня працювало 11744 магазини з 15263, які були відкриті на момент початку повномасштабної війни в Україні. Тобто на 23% менше – 3521 закрита точка.

Порівняно з березнем ситуація покращується, тому що відносні втрати ритейлу склали 29,4% (4481 магазинів). Однак це лише прямі втрати основних фондів, пов'язані із закриттям торгових точок, за винятком недоотриманих прибутків підприємствами малого та середнього бізнесу. А якщо подивитися на втрати продуктового ритейлу, варто відзначити, що кількість закритих міні-маркетів, супермаркетів, гіпермаркетів збільшилася: 1117 у квітні порівняно з 978 точками у березні. Це насамперед пояснюється тим, що мережі зараз оптимізують свою роботу.

Збільшення частки закритих магазинів з 21% до 24% вказує на необхідність залишити в роботі ті точки, де можна сформувати повноцінний асортимент, організувати своєчасне поповнення запасів і мати відповідний споживчий попит.

Другий важливий фактор, що впливає на кількість працюючих магазинів – плата за оренду приміщень. Не всі орендодавці йдуть назустріч і відмовляються знизити ставки оренди, мотивуючи це тим, що продуктовий ритейл працює і товари повсякденного споживання користуються попитом. Тому мережі закривають окремі магазини.

Таким чином, незважаючи на відновлення роботи деяких магазинів, загальний результат менший: зараз працює лише 3463 магазини FMCG-операторів у квітні проти 3600 у березні. Так, найбільша мережа продовольчих магазинів АТБ має лише 79% відкритих магазинів проти 85% у березні.

Деякі магазини поступово нарощують кількість працюючих магазинів, наприклад, мережа Varus, де задіяно вже 86% від довоєнної кількості торгових точок (у березні було на 6 магазинів менше, лише 90 із 112).

Також продуктові мережі зафіксували втрати і продовжують роботу в магазинах, що залишилися, наприклад, мережа Novus, де залишилося 66 магазинів, або на 23% менше. А мережа "Рукавичка", яка працює переважно на заході країни, навіть приросла за цей час на одну торгову точку і тепер налічує 186 магазинів.

Ще один сектор, який страждає від війни, – роздрібна торгівля одягом та взуттям. Сегмент fashion у квітні подвоїв кількість точок, що відновили свою роботу, тим самим збільшивши їхню частку з 28% до 46%. В абсолютних цифрах це виглядає як 234 відкриті магазини у квітні проти 276 закритих.

Сектор торгівлі побутовою технікою та електронікою знаходиться приблизно посередині, маючи більше половини працюючих магазинів, поступово нарощуючи їхню частку (63% проти 56% місяць тому). І це незважаючи на втрату складів та магазинів у зоні активних бойових дій.

Так, із 894 магазинів, які існували до повномасштабного вторгнення, діє 559. Серед восьми опитаних мереж на 100% відновила свою роботу ВМ "Техніка", а "Цитрус" на 81% (зараз працює 44 точки із 54-х). Однак ці мережі знаходяться у відносно безпечних регіонах. Такі ж національні ритейлери, як Comfy, Eldorado та "Фокстрот", можуть торгувати лише на 71%, 60% та 46% своєї "довоєнної" потужності відповідно. Зазначається, що тепер у всіх трьох від 70 до 80 торгових точок у кожного.

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