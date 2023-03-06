На Business Wisdom Summit будут говорить об актуальных вопросах развития и мотивации персонала

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Новая система ценностей и мотивации сотрудников, корпоративное волонтерство и адаптация к новым условиям – главные темы HR панели на BWS. Организаторы определили ее тему как "Взаимность взглядов, действий и ощущений – фундамент HR направления".

На сегодняшний день есть актуальный пул проблем в системе управления персоналом: релокация, отток кадров, изменение профессионального направления. Как компаниям влиять на уменьшение уровня безработицы, трансформировать свою HR деятельность и интегрировать корпоративное волонтерство в общую систему координат компании - об этом будут дискутировать на BWS.

Юлия Завалишина, директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco, участница HR панели, поделилась экспертизой компании по развитию HR бренда и корпоративного волонтерства

Как изменились подходы к формированию HR бренда?

Сегодня наверняка одной из важнейших составляющих HR бренда является способность компании обеспечивать безопасность работников, причем не только в значении физической защиты. В «Империале Тобакко» безопасность была в фокусе задолго до начала войны. Мы – большой производитель, и безопасность на производстве – это фундамент, без которого невозможно что-нибудь построить. Вопросы безопасности становились более комплексными по мере того, как мы проходили через особенности периода пандемии, а также стремились сформировать инклюзивную корпоративную культуру. В настоящее время, работая в условиях войны, все составляющие понятия "безопасность" существенно актуализировались. Эвакуация, сохранение рабочего места, выплата жалованья, дополнительной материальной помощи, коммуникационная, организационная и психологическая поддержка – эти базовые вещи стали снова важнейшими.

Большое значение для развития HR бренда приобрели вопросы нравственности и ответственности в ведении бизнеса – то, насколько компания помогает армии, какой вклад делает для поддержки экономики и общества. А если мы говорим о международном, глобальном бизнесе, то еще и какова ее позиция по поводу работы в стране агрессорцы. Я, как работник и топ-менеджер «Империал Тобакко», благодарна нашей глобальной компании Imperial Brands за однозначную позицию и полный выход с рынка россии.

Корпоративное волонтерство – как поддержать инициативы сотрудников с пользой для бизнеса?

Последний год в «Империал Тобакко» был рекордным по количеству проектов корпоративного волонтерства, причем во всех случаях это была именно инициатива

работников. Мы, как компания, поддерживаем все благородные начинания наших людей – и организационно, и финансово, потому что компания и работники – это одно целое. Такое сотрудничество формирует крепкую связь, желание идти навстречу и поддерживать друг друга.

Последние пять месяцев из-за частых воздушных тревог наше производство потеряло значительное количество производительного рабочего времени, ведь во время воздушной опасности мы останавливаем работу и перемещаемся в укрытие. Чтобы наверстать простои и выполнить производственный план, приходилось продолжать работу по выходным. Сотрудники с пониманием относятся к такой необходимости, у них есть желание поддерживать компанию, потому что компания всегда поддерживает их.

Другими участницами панели будут Елена Семич, директор по устойчивому развитию ДТЭК, Яна Гончаренко, директор по коммуникациям и устойчивому развитию Starlight Media. Модерировать дискуссию Юлия Далибук, маркетинг директор robota.ua.