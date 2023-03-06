На Business Wisdom Summit говоритимуть про актуальні питання розвитку та мотивації персоналу

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Нова система цінностей та мотивації співробітників, корпоративне волонтерство та адаптація до нових умов - головні теми HR панелі на BWS. Організатори визначили її тему як “Взаємність поглядів, дій та відчуттів – фундамент HR напрямку”.

На сьогодні є актуальний пул проблем в системі управління персоналом: релокація, відтік кадрів, зміна професійного напрямку. Як компаніям впливати на зменшення рівня безробіття, трансформувати свою HR діяльність та інтегрувати корпоративне волонтерство в загальну систему координат компанії - про це та інше дискутуватимуть на BWS.

Юлія Завалішина, директор з корпоративних та юридичних питань Imperial Tobacco, учасниця HR панелі, поділилася експертизою компанії щодо розвитку HR бренду та корпоративного волонтерства

Як змінилися підходи до формування HR бренду?

Сьогодні, напевно, однією із найважливіших складових HR бренду є здатність компанії забезпечувати безпеку працівників, причому не тільки у значенні фізичного захисту. В «Імперіал Тобакко» безпека була у фокусі задовго до початку війни. Ми – великий виробник, і безпека на виробництві – це фундамент, без якого неможливо щось збудувати. Питання безпеки ставало більш комплексним по мірі того, як ми проходили через особливості періоду пандемії, а також прагнули сформувати інклюзивну корпоративну культуру. Нині, працюючи в умовах війни, всі складові поняття «безпека» суттєво актуалізувалися. Евакуація, збереження робочого місця, виплата платні, додаткової матеріальної допомоги, комунікаційна, організаційна тапсихологічна підтримка – ці базові речі стали знову найважливішими.

Великого значення для розвитку HR бренду набули питання етичності та відповідальності у веденні бізнесу – те, наскільки компанія допомагає армії, який внесок робить для підтримки економіки і суспільства. А якщо ми говоримо про міжнародний, глобальний бізнес, то ще і яка її позиція щодо роботи в країні агресорці. Я як працівник і топ-менеджер «Імперіал Тобакко» вдячна нашій глобальній компанії Imperial Brands за однозначну позицію і повний вихід з ринку росії.

Корпоративне волонтерство - як підтримати ініціативи співробітників з користю для бізнесу?

Останній рік в «Імперіал Тобакко» був рекордним за кількістю проєктів корпоративного волонтерства, причому в усіх випадках це була ініціатива саме

працівників. Ми як компанія підтримуємо всі благородні починання наших людей – і організаційно, і фінансово, тому що компанія і працівники – це одне ціле. Така співпраця формує міцний зв’язок, бажання іти назустріч і підтримувати одне одного.

Останні п’ять місяців через часті повітряні тривоги наше виробництво втратило значну кількість продуктивного робочого часу, адже під час повітряної небезпеки ми зупиняємо роботу і переміщаємось в укриття. Щоб надолужити простої і виконати виробничий план, доводилось продовжувати роботу у вихідні. Працівники з розумінням ставляться до такої необхідності, у них є бажання підтримувати компанію, бо компанія завжди підтримує їх.

Іншими учасницями панелі будуть Олена Семич, директорка зі сталого розвитку ДТЕК, Яна Гончаренко, директорка з комунікацій та сталого розвитку Starlight Media. Модеруватиме дискусію Юлія Далібук, маркетинг директорка robota.ua.