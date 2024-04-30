На панели BWS руководители бизнесов рассказали, каким должен быть лидер

Современный лидер должен иметь не только традиционные управленческие навыки, но и быть гибким, способным к стратегическому мышлению и готовым к наискорейшему внедрению изменений. В нынешних реалиях к руководителям украинских компаний требований еще больше. Каким должен быть сегодня бизнес-лидер в Украине, руководители и соучредители компаний обсудили на панели "Лидеры новой эпохи: какие скилы нужны для управления бизнесом в период турбулентности" Business Wisdom Summit .

По словам Елены Деревянко, co-founder и партнера Агентства PR-Service, вице-президента Украинской PR-Лиги, кризис – это новая украинская нормальность, поэтому лидер должен эффективно действовать в этих условиях. Деревянко назвала следующие составляющие успеха руководителя:

разумное отношение к ресурсам;

человекоцентричность;

работа над собой.

Елена Деревянко, co-founder и партнер Агентства PR-Service, вице-президент Украинской PR-лиги. Фото: Delo.ua

С тезисом, что современному лидеру важно эффективно использовать ресурсы, согласился CEO платежного сервиса RozetkaPay Александр Лапко. Он отметил, что после начала полномасштабной войны в стране стало меньше ресурсов - человеческих, финансовых, поэтому достижение успеха требует максимальной эффективности, постоянного анализа и оптимизации.

Александр Лапко, CEO платежного сервиса RozetkaPay. Фото: Delo.ua

"Сегодня путь к победе для государства и бизнеса - это достигать результатов с меньшим расходованием ресурсов. Можно получить любой результат, но потратить, например, сто единиц ресурса. Важно остановиться и поразмыслить, ведь возможно достичь той же цели, но условно за шестьдесят единиц", - объяснил руководитель.

Заботу о коллективе как обязательной функции руководителя отметила Надежда Гладкевич, co-owner группы компаний РЕНОМЕ, Former CEO RENOME SMART. По ее словам, сегодня основная задача лидера – это обеспечение эластичности и стрессоустойчивости команды.

Надежда Гладкевич, co-owner группы компаний РЕНОМЕ, Former CEO RENOME SMART. Фото: Delo.ua

"В нынешних реалиях лидер должен быть терпеливым и гуманным. Люди стрессуют, поэтому надо понимать, что иногда работник ошибся не потому, что не профессионал, а потому что война влияет на все аспекты жизни. Руководитель должен иметь смирение, чтобы принять человека с его проблемами. Только от него зависит, как он будет использовать команду - развивать людей в условиях постоянного стресса, выводить в состояние конструктива и достигать их эффективности", - считает Гладкевич.

Она добавила, что нужно не слушать, а слышать сотрудников. Такое мнение имеет и СЕО VBET Украина Александр Блохин. По его словам, люди вокруг могут дополнять лидера, поэтому важно чувствительно относиться к мнениям окружающих. Следует услышать, что хочет сказать человек, почему это для него важно.

Александр Блохин, СЕО VBET Украина. Фото: Delo.ua

"Сегодня эффективным будет тот, кто разбирается в людях и слышит свою команду. Самое главное сейчас – дать людям работать. Надо понятьь потребности штата, обеспечить работникам чувство предсказуемости и стабильности, показать, что компания заботится о них даже в такое время", - подчеркнул СЕО VBET Украина.

В свою очередь, СЕО инвесткомпании Q Partners Александра Фурсенко отметила, что современный руководитель должен не только брать на себя ответственность за коллектив, но и уделять большое внимание делегированию полномочий.

"Учитывая нынешние обстоятельства, мы с акционерами решили изменить принципы управления и применить модель "мультидоменных войск". Она предусматривает использование любых достижимых здесь и сейчас доменов. Когда "командиры земли" - наши топ-менеджеры - имеют возможность самостоятельно принимать решения согласно полномочий в условиях отсутствия постоянной связи", - привела пример Фурсенко.

Александра Фурсенко, СЭО инвесткомпании Q Partners. Фото: Delo.ua

По ее мнению, руководители должны сосредоточиться на стабильной трансформации бизнеса. Так, в Q Partners решили воплотить Lean-философию. Это концепция менеджмента, которая подразумевает не только оптимизацию бизнес-процессов, но и создает условия для изменения корпоративной культуры – объединяет команду вокруг достижения цели.

Татьяна Авраменко, CEO и управляющий партнер VERANDA ON THE RIVER, FENIX, отметила, что одна из добродетелей, присущих эффективному лидеру, это внутренняя мобильность. Она добавила, что современные украинские руководители должны адаптироваться и ускоряться. "Мы стали быстрее все делать, много анализируем, постоянно учимся и развиваем команду. У нас гораздо больше активностей, чем имели до вторжения. Лидерам сегодня не хватает времени и терпения", - отметила Авраменко.

Татьяна Авраменко, CEO и управляющая партнерша VERANDA ON THE RIVER, FENIX. Фото: Delo.ua

В заключение, участники панельной дискуссии озвучили несколько универсальных советов руководителям бизнесов: