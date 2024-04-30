На панелі BWS керівники бізнесів розповіли, яким повинен бути лідер

Сучасний лідер повинен мати не лише традиційні керівницькі навички, але бути гнучким, здатним до стратегічного мислення та готовим до надшвидкого впровадження змін. У нинішніх реаліях до керівників українських компаній вимог ще більше. Яким повинен бути сьогодні бізнес-лідер в Україні, керівники та співзасновники компаній обговорили на панелі "Лідери нової епохи: які скіли потрібні для управління бізнесом в період буревію" Business Wisdom Summit .

За словами Олени Дерев’янко, co-founder і партнера Агентства PR-Service, віце-президента Української PR-Ліги, криза - це нова українська нормальність, тож лідер повинен ефективно діяти в цих умовах. Дерев’янко назвала такі складові успіху керівника:

розумне ставлення до ресурсів;

людиноцентричність;

робота над собою.

Олена Дерев’янко, co-founder і партнер Агентства PR-Service, віце-президент Української PR-Ліги. Фото: Delo.ua

Із тезою, що сучасному лідеру важливо ефективно використовувати ресурси, погодився CEO платіжного сервісу RozetkaPay Олександр Лапко. Він зазначив, що після початку повномасштабної війни у країні стало менше ресурсів - людських, фінансових тощо, а тому досягнення успіху потребує максимальної ефективності, постійного аналізу та оптимізації.

Олександр Лапко, CEO платіжного сервісу RozetkaPay. Фото: Delo.ua

"Сьогодні шлях до перемоги для держави та бізнесу - це досягати результатів з меншою витратою ресурсів. Можна отримати будь-який результат, але витратити, наприклад, сто одиниць ресурсу. Важливо зупинитися та поміркувати, адже можливо досягти тієї ж мети, але умовно за шістдесят одиниць", - пояснив керівник.

Турботу про колектив як обов'язкову функцію керівника відзначила Надія Гладкевич, co-owner групи компаній РЕНОМЕ, Former CEO RENOME SMART. За її словами, сьогодні основна задача лідера - це забезпечення еластичності та стресостійкості команди.

Надія Гладкевич, co-owner групи компаній РЕНОМЕ, Former CEO RENOME SMART. Фото: Delo.ua

"У нинішніх реаліях лідер повинен бути терплячим та гуманним. Люди стресують, тому треба розуміти, що інколи працівник схибив не тому, що не професіонал, а тому що війна впливає на всі аспекти життя. Керівник повинен мати смирення, щоб прийняти людину з її проблемами. Тільки від нього залежить, як він буде використовувати команду - розвивати людей в умовах постійного стресу, виводити у стан конструктиву і досягати їх ефективності", - вважає Гладкевич.

Вона додала, що треба не слухати, а чути співробітників. Таку думку має і СЕО VBET Україна Олександр Блохін. За його словами, люди навколо можуть доповнювати лідера, тому важливо чутливо ставитись до думок оточуючих. Слід почути, що хоче сказати людина, чому це для неї важливо.

Олександр Блохін, СЕО VBET Україна. Фото: Delo.ua

"Сьогодні ефективним буде той, хто розбирається в людях та чує свою команду. Найголовніше зараз - дати людям працювати. Треба відчувати потреби штату, надати працівникам відчуття передбачуваності та стабільності, показати, що компанія дбає про них навіть у такий час", - підкреслив СЕО VBET Україна.

У свою чергу СЕО інвесткомпанії Q Partners Олександра Фурсенко зазначила, що сучасний керівник має не тільки брати на себе відповідальність за колектив, але й приділяти велику увагу делегуванню повноважень.

"З оглядом на нинішні обставини, ми з акціонерами вирішили змінити принципи управління та застосувати модель "мультидомених військ". Вона передбачає використання будь-яких доменів, що досяжні тут та зараз. Коли "командири землі" - наші топ-менеджери - мають можливість самостійно приймати рішення згідно повноважень в умовах відсутності постійного зв'язку", - навела приклад Фурсенко.

Олександра Фурсенко, СЕО інвесткомпанії Q Partners. Фото: Delo.ua

На її думку, керівники також повинні зосередитись на стабільній трансформації бізнесу. Так, у Q Partners вирішили втілити Lean-філософію. Це концепція менеджменту, що передбачає не тільки оптимізацію бізнес-процесів, але й створює умови для зміни корпоративної культури - об'єднує команду навколо досягнення мети.

Тетяна Авраменко, CEO та керуюча партнерка VERANDA ON THE RIVER, FENIX, зазначила, що одна із чеснот, притаманних ефективному лідеру, це внутрішня мобільність. Вона додала, що сучасні українські керівники мають адаптуватися та пришвидшитися. "Ми стали швидше все робити, багато аналізуємо, постійно навчаємося та розвиваємо команду. Ми маємо набагато більше активностей, ніж мали до вторгнення. Лідерам сьогодні не вистачає часу та терпіння", - зазначила Авраменко.

Тетяна Авраменко, CEO та керуюча партнерка VERANDA ON THE RIVER, FENIX. Фото: Delo.ua

Наостанок, учасники панельної дискусії озвучили кілька універсальних порад керівникам бізнесів: