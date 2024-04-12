Наблюдательный совет – это всегда обмен: опытом, знаниями, ценностями

Есть ли шанс во второй раз произвести первое впечатление и какие ловушки готовят наблюдательные советы своим потенциальным членам? Чего ждать от участия в наблюдательном совете и при чем здесь персональный бренд? Об этом и другом размышляла гостья заключительного эпизода второго сезона «Инсайдерских инсайтов» — государственный деятель, управленец, заместитель министра экономики Украины (2019-2021) Светлана Панаиотиди. Ведущие проекта - ментор персональных брендов Дмитрий Мельникович и исполнительный директор UCGA Анастасия Бошко .

Персональный бренд – это ценность, которую ты создаешь на протяжении жизни

Сочетание того, кем ты являешься, как ты себя позиционируешь и как тебя воспринимают другие люди, и является твоим персональным брендом. Важно, чтобы не было зон дискомфорта между этими тремя составляющими.

Ничего не делаешь и получаешь много денег

У нас достаточно искаженное восприятие наблюдательных советов. Ничего не делаешь, получаешь много денег. И это первая ловушка, на мой взгляд. Этот мир, к сожалению, устроен не так.

Вторая ловушка — мысль о том, что главное — попасть в клуб, а дальше делать ничего не нужно. Но это не так. Это ежедневная работа по построению своего бренда. Чтобы когда ты зашел в клуб, этот клуб не только знал, кто ты, но соответственно воспринимал тебя.

Недостаточно просто над собой работать, чтобы попасть в совет. Цель должна быть выше.

Верю в то, что каждый человек может изменять мир к лучшему. Это могут быть большие или маленькие изменения, но все равно это изменения к лучшему. Все мы в состоянии это делать.

Второго шанса может не быть

Расстояние между высшей ступенью власти или человеком на какой-либо должности или влиятельном в обществе месте значительно сократилось. Потому может так случиться, что второго шанса не будет. Конечно, ты можешь ошибиться и исправить эту ошибку. Но то, как ты это сделаешь, все равно оставит след. В том числе и на твоем персональном бренде.

Человека характеризует не то, что он совершил ошибку, а то, как отреагировал на него, и что произошло после того, как осознал его.

Ошибка – это всегда кризис. И желательно выходить из нее профессионально. Надо привлекать людей, хорошо разбирающихся в кризисных коммуникациях. Потому что разрушить репутацию, которую ты строил 20 лет, можно в одну секунду. Поэтому первые шаги по выходу из этой сложной ситуации очень важны. Они ведь будут создавать твой персональный бренд.

Надо найти способ, как откоммуникировать ситуацию таким образом, чтобы не потерять доверие к тому, что ты делал, и оставить доверяющих тебе людей на своей стороне. В любом случае ты должен быть готов как лидер или лидер объяснять все, что ты делаешь. Это закладывает доверие к тому, что ты делаешь.

Принцип быть честным – залог успеха

Главное в построении персонального бренда – это правда. Если человек лжет, это рано или поздно станет известно. Поэтому, когда ты пытаешься что-то построить и построить доверие к себе, нужно быть открытым и честным.

Когда создаешь персональный бренд, важно выстраивать искренние отношения с людьми. То есть надо понимать, что если у тебя есть цель построить свой образ и бренд, тебе в это нужно вкладывать время, усилия и деньги, если тебе нужно, чтобы с этим работали профессионалы, по крайней мере, в начале.

Посла твоего персонального бренда — это люди, которые тебе доверяют и которым ты доверяешь. Ваши отношения важны. Ведь при построении персонального бренда нужно вкладывать очень много усилий не только в работу над собой, но и в развитие отношений с людьми, которые будут тебе доверять и которым будет интересно то, что ты делаешь. Ибо отношения нужно строить через общий интерес.

Наблюдательный совет — это единственный организм как оркестр, который должен играть по нотам На шансы попасть в наблюдательный совет влияют несколько факторов. К примеру, твой персональный бренд. А также то, какое количество людей может дать на тебя референс как на человека, отвечающего или не соответствующего борду. К примеру, ты можешь быть классным СEO, но вообще не готов к работе в наблюдательном совете. Или ты, к примеру, не умеешь работать в команде звезд. Потому что наблюдательный совет – это звездная команда. И если любая из этих звезд считает себя главной, то работать в таком борде будет нереально.

Чтобы попасть в наблюдательный совет, нужно хорошо подготовиться

Прежде всего, нужно иметь уважение к процессу, в который ты закомментировался и заявил, что хочешь в этом принимать участие. И соответствующее поведение будет своеобразным посылом о том, как серьезно ты к этому относишься.

Также важно иметь базовую информацию о месте, куда ты отправляешься. Что ты изучил о компании, в каких странах она работает, какие у нее были проблемы и почему там меняется наблюдательный совет?

Не менее ответственна роль интервьюера на место в борде. Важно быть подготовлены, иметь представление о том, с кем ты говоришь, кто этот человек, какой опыт у него есть. Идеально, когда уже есть какие-то специфические вопросы, подготовленные именно под этого человека.