Наглядова рада — це завжди обмін: досвідом, знаннями, цінностями

Чи є шанс вдруге справити перше враження і які пастки готують наглядові ради своїм потенційним членам? Чого чекати від участі в наглядовій раді і до чого тут персональний бренд? Про це та інше розмірковувала гостя заключного епізоду другого сезону «Інсайдерських інсайтів» — державна діячка, управлінець, заступниця міністра економіки України (2019-2021) Світлана Панаіотіді. Ведучі проєкту — ментор персональних брендів Дмитро Мельникович та виконавча директорка UCGA Анастасія Бошко.

Персональний бренд — це цінність, яку ти створюєш протягом життя

Поєднання того, хто ти є, як ти себе позиціонуєш і як тебе сприймають інші люди, і є твоїм персональним брендом. Важливо, щоб не було зон дискомфорту між цими трьома складовими.

Нічого не робиш та отримуєш багато грошей

У нас досить викривлене сприйняття наглядових рад. Нічого не робиш, отримуєш багато грошей. І це перша пастка, на мій погляд. Цей світ, на жаль, влаштований не так.

Друга пастка — думка про те, що головне — потрапити в клуб, а надалі робити нічого не потрібно. Але це не так. Це щоденна робота над побудовою свого бренду. Щоб коли ти зайшов в клуб, цей клуб не тільки знав, хто ти, а й відповідно сприймав тебе.

Недостатньо просто над собою працювати, щоб потрапити в раду. Мета має бути вищою.

Вірю в те, що кожна людина може змінювати світ на краще. Це можуть бути великі або маленькі зміни, але все одно це зміни на краще. Всі ми здатні це робити.

Другого шансу може не бути

Відстань між вищим щаблем влади або людиною на якійсь посаді чи впливовому в суспільстві місці значно скоротилася. Тому може так статися, що другого шансу не буде. Звісно, ти можеш помилитися та виправити цю помилку. Але те, як ти це зробиш, все одно залишить слід. У тому числі і на твоєму персональному бренді.

Людину характеризує не те, що вона здійснила помилку, а те, як відреагувала на неї, і що сталось після того, як усвідомила її.

Помилка — це завжди криза. І бажано виходити з неї професійно. Треба залучати людей, які добре розбираються в кризових комунікаціях. Бо зруйнувати репутацію, яку ти будував 20 років, можна за одну секунду. Тому перші кроки для виходу з цієї складної ситуації дуже важливі. Адже вони будуть створювати твій персональний бренд.

Треба знайти спосіб, як відкомунікувати ситуацію таким чином, щоб не втратити довіру до того, що ти робив, і залишити людей, які тобі довіряють, на своєму боці. У будь-якому випадку ти маєш бути готовим як лідер або лідерка пояснювати все, що ти робиш. Бо це закладає довіру до того, що ти робиш.

Принцип бути чесним — запорука успіху

Головне в побудові персонального бренду — це правда. Якщо людина бреше, це рано чи пізно стане відомим. Тому коли ти намагаєшся щось розбудувати і побудувати довіру до себе, треба бути відкритим і чесним.

Коли створюєш персональний бренд, важливо будувати щирі відносини з людьми. Тобто треба розуміти, що якщо в тебе є мета побудувати свій образ та бренд, тобі в це треба вкладати час, зусилля і гроші, якщо тобі потрібно, щоб з цим працювали професіонали принаймні на початку.

Амбасадори твого персонального бренду — це люди, які тобі довіряють і яким довіряєш ти. Ваші відносини важливі. Адже при побудові персонального бренду треба вкладати дуже багато зусиль не тільки в роботу над собою, але й в розбудову стосунків з людьми, які будуть тобі довіряти і яким буде цікаво те, що ти робиш. Бо відносини треба будувати через спільний інтерес.

Наглядова рада — це єдиний організм, як оркестр, який має грати по нотахНа шанси потрапити в наглядову раду впливають кілька факторів. Наприклад, твій персональний бренд. А також те, яка кількість людей може дати на тебе референс як на людину, яка відповідає чи не відповідає борду. До прикладу, ти можеш бути класним СEO, але взагалі не готовим до роботи в наглядовій раді. Або ти, наприклад, не вмієш працювати в команді зірок. Тому що наглядова рада — це зіркова команда. І якщо кожна з цих зірок вважає себе головною, то працювати в такому борді буде неможливо.

Щоб потрапити в наглядову раду, треба добре підготуватися

Насамперед потрібно мати повагу до процесу, в який ти закомітився і заявив, що хочеш в цьому приймати участь. І відповідна поведінка буде своєрідним посилом про те, наскільки серйозно ти до цього ставишся.

Також важливо мати базову інформацію про місце, куди ти подаєшся. Що ти вивчив про компанію, в яких країнах вона працює, які в неї були проблеми і чому там змінюється наглядова рада?

Не менш відповідальною є роль інтерв’юера на місце в борді. Важливо бути підготовленими, мати уявлення про те, з ким ти говориш, хто ця людина, який досвід у неї є. Ідеально, коли є вже якісь специфічні запитання, підготовлені саме під цю людину.