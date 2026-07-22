Наталья Лысун, Киевстар: «Big Data помогает искать людей так же эффективно, как и клиентов»

На HRWS Наталья Лысун, эксперт по развитию Big Data бизнес-решений в Киевстаре, показала, как Киевстар превратил Big Data в инструмент, способный решать одну из самых острых проблем украинского рынка — дефицит кадров.

По мнению Натальи Лысун, опыт Киевстар демонстрирует, что современные телеком-данные могут стать новым каналом рекрутинга.

Дефицит кадров – почти во всех компаниях

Наталья Лысун сначала отметила, что кадровый голод уже является общенациональной реальностью и провела краткий опрос по этому поводу непосредственно среди аудитории HRWS.

«Поднимите, пожалуйста, руку, у кого у компании вообще нет никакого дефицита кадров?» – спросила она у аудитории форума, на что получила единичные ответы.

По их словам, это довольно ожидаемый результат, ведь почти 100% компаний сегодня отмечают дефицит кадров, а около 77% - оценивают его как критический.

Big Data — не только о маркетинге, но и о HR

Наталья Лысун подчеркнула, что сегодня эффективный поиск кадров становится жизненно необходимым для украинских компаний, а данные в свою очередь могут быть эффективным инструментом поиска людей, равно как и поиска клиентов.

«Big Data — это больше о маркетинге, но на самом деле это может быть мощным инструментом для HR, потому что найти хорошего кандидата иногда сложнее, чем нового клиента», — утверждает Лисун.

Киевстар неслучайно является центром компетенции в теме Big Data, ведь является технологической компанией, оперирующей огромным массивом данных.

Наталья Лысун во время выступления очертила масштаб телеком-инфраструктуры Киевстар:

22 млн абонентов

72 тыс. базовых станций

партнерство со Starlink и сервис Direct to Cell

«У нас есть решения, которые могут закрыть любую потребность бизнеса. Например, для компании, которая волнуется за свои данные и за безопасность своих данных, у нас есть облачные хранилища и кибербезопасность. Вообще для любой компании мы можем применить нашу Big Data аналитику, наши Big Data рассылки и решения с искусственным интеллектом», — говорит Лисун.

Команда, которая работает с Big Data в Киевстаре насчитывает более 120 человек, которые с помощью алгоритмов и машин обрабатывают более 3 млрд телекомподий ежедневно. На основе данных формируются статистические модели и сегменты аудитории, которые помогают бизнесу решать различные задачи, в частности в сфере рекрутинга.

«Для HR мы используем модели, помогающие определять вероятностные характеристики отдельных сегментов аудитории. Например, возрастные группы, тип операционной системы смартфона или возможный интерес к тематике трудоустройства. Это позволяет работодателям точнее планировать коммуникации и более эффективно находить потенциальных кандидатов», — объясняет Наталья Лысун.

При этом она отмечает, что Киевстар осуществляет обработку информации в соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты персональных данных и электронных коммуникаций, не передает персональные данные абонентов третьим лицам, а весь массив данных анонимизирован и не персонифицирован.

Сервисы Big Data для HR

Госпожа Лисун объяснила, как сервисы на основе Big Data могут быть полезны для HR.

Среди преимуществ:

Аналитика рынка труда: трудоспособное популяция, передвижение, емкость рынка.

Реклама: таргетированные коммуникации для поиска персонала.

Оценка: понимание своей аудитории.

Advizor: рассылка на собственные списки (клиенты, сотрудники).

Обычно использование Big Data в рекрутинге предполагает 4 этапа. На первом партнере описывает идеального кандидата. На втором этапе Киевстар сегментирует аудиторию по характеристикам. Далее следует согласование месседжей и каналов коммуникации. На четвёртом этапе происходит рассылка и оценивается ее эффективность.

Среди доступных каналов коммуникации – SMS, Viber и RCS. При этом каждый имеет свои преимущества:

SMS: 100% гарантия доставки.

Viber: позволяет использовать больше текста, баннеры и кнопки.

RCS: "Viber в канале SMS" - медийные сообщения.

Практические кейсы

Важно то, что Лысун привела примеры практического использования Big Data в HR, что было ценным для профессиональной аудитории.

Кейс 1: Супермаркеты в поисках кассиров

Задание: срочно закрыть 5 вакансий в конкретных локациях.

Фильтр: женщины.

Канал: SMS.

«Сообщение было лаконичным, оно содержало пару предложений и ссылку на вакансию. Также там был номер телефона рекрутера», - отмечает Наталья Лысун.

По ее словам, получатели месседжа, увидев сообщения, могли либо нажать на ссылку для получения дополнительной информации о вакансии, либо позвонить по телефону рекрутера.

Результат: 2 из 5 вакансий закрыто .

Кейс 2: Логистическая компания в поисках водителей

Задание: найти водителей в нескольких областных центрах.

Каналы: digital+SMS.

«К нам обратилась известная логистическая компания с непростой задачей, но мы с радостью подхватили ее. Были просто областные центры, где нам очень важно было найти водителей. Такую аудиторию мы нашли, но возник вопрос в каких каналах лучше с ней коммуникировать. Мы выбрали два канала. Загрузили аудиторию в digital, где партнер делал разные интерактивы, баннеры, видеоролики. Это сработало в пользу узнаваемости бренда. И потом уже мы напрямую прокоммуникировали в SMS», - рассказывает Наталья Лысун.

По ее словам, получатель, увидев SMS-сообщения, упоминал, что уже где-то видел эту компанию, определенные видеоролики о ней и приходил к выводу, что стоит обратить на это внимание.

Результат: 25% вакансий закрыто.

Кейс 3: Производитель напитков в поисках персонала на заводе

Задание: найти грузчиков и рабочих в конкретном регионе.

Фильтр: мужчины (для грузчиков).

Канал: Viber.

«Мы прокоммуницировали с аудиторией в канале Viber, потому что партнер хотел насытить сообщение максимальным количеством деталей и добавить хороший баннер. Партнер получил шесть звонков и вакансия была закрыта не среди тех, кто получил сообщение, а по рекомендации», - рассказывает Наталья Лысун. Правда, госпожа Лысун сразу добавляет, что рекомендацию обратиться за работой муж получил от жены, которая увидела сообщение о найме работников в Viber.

Результат: вакансия закрыта.

По убеждению Натальи Лысун, Big Data сегодня является не только инструментом маркетинга. Это универсальный инструмент, который позволяет эффективно фильтровать и определять аудитории, что может существенно ускорять поиск кадров и помогает находить персонал среди наиболее заинтересованных кандидатов и наиболее точно отвечающих поисковым запросам работодателя.