Наталія Лисун, Київстар: «Big Data допомагає шукати людей так само ефективно, як клієнтів»

На HRWS Наталія Лисун, експертка з розвитку Big Data бізнес‑рішень у Київстар, показала, як Київстар перетворив Big Data на інструмент, що здатний вирішувати одну з найгостріших проблем українського ринку — дефіцит кадрів.

На думку Наталії Лисун, досвід Київстар демонструє, що сучасні телеком‑дані можуть стати новим каналом рекрутингу.

Дефіцит кадрів — майже у всіх компаніях

Наталія Лисун спершу зазначила, що кадровий голод вже є загальнонаціональною реальністю і провела коротке опитування з цього приводу безпосередньо серед аудиторії HRWS.

«Підійміть, будь ласка, руку, у кого в компанії взагалі немає ніякого дефіциту кадрів?», — запитала вона у аудиторії форуму, на що отримала поодинокі відповіді.

За їх словами це доволі очікуваний результат, адже майже 100% компаній сьогодні відмічають дефіцит кадрів, а близько 77% - оцінюють його як критичний.

Big Data — не лише про маркетинг, а й про HR

Наталія Лисун наголосила, що сьогодні ефективний пошук кадрів стає життєво необхідним для українських компаній, а дані, своєю чергою, можуть бути ефективним інструментом пошуку людей, так само як і пошуку клієнтів.

«Big Data — це більше про маркетинг, але насправді це може бути потужним інструментом для HR, бо знайти хорошого кандидата іноді складніше, ніж нового клієнта», — стверджує пані Лисун.

Зазначимо, що Київстар невипадково є центром компетенції у темі Big Data, адже є технологічною компанією, що оперує величезним масивом даних.

Наталія Лисун під час виступу окреслила масштаб телеком‑інфраструктури Київстар:

22 млн абонентів

72 тис. базових станцій

партнерство зі Starlink та сервіс Direct to Cell

«У нас є рішення, які можуть закрити будь-яку потребу бізнесу. Наприклад, для компанії, яка хвилюється за свої дані і за безпеку своїх даних, у нас є хмарні сховища та та кібербезпека. Взагалі для будь-якої компанії ми можемо застосувати нашу Big Data аналітику, наші Big Data розсилки та рішення із штучним інтелектом», — розповідає Наталія Лисун.

Команда, яка працює з Big Data в Київстар налічує понад 120 осіб, які за допомогою алгоритмів та машин обробляють понад 3 млрд телекомподій щодня. На основі цих даних формуються статистичні моделі та сегменти аудиторії, які допомагають бізнесу вирішувати різні задачі, зокрема у сфері рекрутингу.

«Для HR ми використовуємо моделі, які допомагають визначати ймовірнісні характеристики окремих сегментів аудиторії. Наприклад, вікові групи, тип операційної системи смартфона або ймовірний інтерес до тематики працевлаштування. Це дозволяє роботодавцям точніше планувати комунікації та ефективніше знаходити потенційних кандидатів», — пояснює Наталія Лисун.

При цьому вона наголошує, що Київстар здійснює обробку інформації відповідно до вимог законодавства у сфері захисту персональних даних та електронних комунікацій, не передає персональні дані абонентів третім особам, а весь масив даних є анонімізованим і не персоніфікованим.

Сервіси Big Data для HR

Пані Лисун пояснила, як сервіси на основі Big Data можуть бути корисними для HR.

Серед переваг:

Аналітика ринку праці: працездатне населення, міграція, ємність ринку.

Реклама: таргетовані комунікації для пошуку персоналу.

Оцінка: розуміння власної аудиторії.

Advizor: розсилки на власні списки (клієнти, співробітники).

Зазвичай використання Big Data у рекрутингу передбачає 4 етапи. На першому партнер описує ідеального кандидата. На другому етапі Київстар сегментує аудиторію за характеристиками. Далі відбувається узгодження меседжів і каналів комунікації. На четвертому етапі відбувається розсилка та оцінюється її ефективність.

Серед доступних каналів комунікації — SMS, Viber та RCS. При цьому кожен має свої переваги:

SMS: 100% гарантія доставки.

Viber: дозволяє використовувати більше тексту, банери та кнопки.

RCS: «Viber у каналі SMS» — медійні повідомлення.

Практичні кейси

Важливо те, що пані Лисун навела приклади практичного використання Big Data у HR, що було цінним для фахової аудиторії.

Кейс 1: Супермаркети у пошуках касирів

Завдання: терміново закрити 5 вакансій у конкретних локаціях.

Фільтр: жінки.

Канал: SMS.

«Повідомлення було лаконічним, воно містило пару речень і посилання на вакансію. Також там був номер телефону рекрутера», — зазначає Наталія Лисун.

За її словами, отримувачі меседжу, побачивши повідомлення, могли або натиснути на посилання для отримання додаткової інформаціх про вакансію, або зателефонувати по номеру телефону рекрутера.

Результат: 2 з 5 вакансій закрито.

Кейс 2: Логістична компанія у пошуках водіїв

Завдання: знайти водіїв у кількох обласних центрах.

Канали: digital + SMS.

«До нас звернулась відома логістична компанія із непростим завданням, але ми з радістю підхопили його. Були просто обласні центри, в яких нам дуже важливо було знайти водіїв. Таку аудиторію ми знайшли, але постало питання в яких каналах краще з нею комунікувати. Ми обрали два канали. Завантажили аудиторію в digital, де партнер робив різні інтерактиви, банери, відеоролики. Це спрацювало на користь впізнаваності бренду. І потім уже ми напряму прокомунікували в SMS”, — розповідає Наталія Лисун.

За її словами, отримувач, побачивши SMS-повідомлення згадував, що вже десь бачив цю компанію, певні відеоролики про неї і приходив до висновку, що варто звернути на це увагу.

Результат: 25% вакансій закрито.

Кейс 3: Виробник напоїв у пошуках персоналу на завод

Завдання: знайти вантажників і робітників у конкретному регіоні.

Фільтр: чоловіки (для вантажників).

Канал: Viber.

«Ми прокомунікували з аудиторією в каналі Viber, тому що партнер хотів наситити повідомлення максимальною кількістю деталей і додати гарний банер. Партнер отримав шість дзвінків і вакансія була закрита не серед тих, хто отримав повідомлення, а через рекомендацію”, — розповідає Наталія Лисун. Правда, пані Лисун одразу додає, що рекомендацію звернутися по роботу чоловік отримав від дружини, яка побачила повідомлення про наймання працівників у Viber.

Результат: вакансію закрито.

На переконання Наталії Лисун, Big Data сьогодні є не лише інструментом маркетингу. Це універсальний інструмент який дозволяє ефективно фільтрувати та визначати аудиторії, що може суттєво пришвидшувати пошук кадрів та допомагає знаходити персонал серед кандидатів, які є найбільш зацікавленими та найбільш точно відповідають пошуковим запитам роботодавця.