Не лекарствами едиными: как волонтерит и поддерживает украинцев лидер фармотрасли

Забота о здоровье украинцев — это не только основное направление социальной ответственности, но и важнейшая часть корпоративной ДНК "Фармак". Поэтому в условиях военного времени, когда вся страна делает все возможное для фронта и победы, ведущая фармацевтическая компания Украины не стоит в стороне от волонтерского движения и оказывает гуманитарную помощь армии и тылу.

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Готовность прийти на помощь тем, кто сейчас в беде, — объективный тест на лидерство. Еще до начала полномасштабного вторжения компания "Фармак" была одним из флагманов отечественных КСО-практик, чьи системные проекты всегда были ответом на актуальные социальные вызовы. А с началом активных боевых действий в фокусе компании и Благотворительного фонда семьи Жебривских (правопреемник Благотворительного фонда «Фармак». — Ред.) оказались нужды армии и помощь пострадавшим от войны. За полгода в поддержку ВСУ, медицинских учреждений, врачей и населения компания направила более 30 млн грн.

Поставки лекарств и гуманитарная помощь

Понимая критическую важность непрерывных поставок лекарств, с первых дней войны "Фармак" начал отгрузку своих запасов на нужды Минздрава, ВСУ, ТрО и госпиталей.

Передача лекарств и медицинского оборудования первому добровольческому медицинскому госпиталю им. Николая Пирогова

Уже 24 февраля фуру с препаратами компании на сумму почти $200 тыс. перенаправили из таможни Беларуси на нужды армии и жителей Чернигова. Кстати, в тот же день "Фармак" разорвал все торговые отношения с этой страной.

Несмотря на потерю под Киевом склада готовой продукции и упаковочных материалов, компания нашла способ оперативно возобновить поставки лекарств. "Фармак" организовал быструю доставку собственным транспортом гуманитарных грузов от зарубежных партнеров на склады Центра общественного здоровья Минздрава Украины на сумму 1,8 млн евро. Сегодня компания остается надежным поставщиком критически важных лекарств для городских больниц и военных госпиталей, сельских амбулаторий и специализированных клиник по всей стране.

Автомобили, беспилотники и амуниция для ВСУ

С 2014 года "Фармак" направляет значительные ресурсы в поддержку обороноспособности страны и помощь украинской армии не только через поставки медикаментов, но и приобретение военного оборудования и технического обеспечения — дронов и квадрокоптеров, военной амуниции и запчастей для техники, автомобилей и генераторов.

Передача автомобилей защитникам Сумщины

С февраля 2022 года компания выделила $500 тыс. на закупку беспилотных авиационных комплексов "Аист-100" для аэроразведки, профинансировала приобретение ударного БПЛА UJ-22 Airborne и передала десантникам 20 многоцелевых квадрокоптеров DJI. А на земле задачи по защите страны выполняют 10 специальных автомобилей, переданных Сумскому пограничному отряду, местной воинской части ВСУ, а также Шосткинскому территориальному центру комплектования и социальной поддержки.

Денежные награды лучшим медикам

Отмечая подвиг медицинских работников, которые оперируют под бомбежками, выносят раненых с поля боя, лечат в госпиталях, ежедневно спасая тысячи жизней гражданских и военных, "Фармак" выделил 1 млн грн в поддержку лучших из них. Это денежное вознаграждение уже в шестой раз получают герои в белых халатах, отмеченные орденом святого Пантелеймона за особый вклад в борьбу против российских захватчиков.

Награждение лучших медиков Украины орденом святого Пантелеймона

Помощь школам

Ключевым направлением устойчивого развития для "Фармак" даже в условиях военного времени остается образование. Самой актуальной задачей сегодня является обеспечение безопасности детей: компания помогает обустраивать укрытия в школах Киевской и Житомирской областей. На это выделила около 600 тыс. грн.

Помощь поступает также на организацию самого образовательного процесса: юные украинцы получают рюкзаки и школьные принадлежности. Благодаря помощи Благотворительного фонда семьи Жебривских в школу смогли пойти дети села Колычевка на Черниговщине, которое пострадало от российской оккупации.

Ученики Колычевской ООШ с подарками от "Фармак"

Фармаковцы для победы

Благотворительные и волонтерские проекты, являющиеся важной частью корпоративной культуры компании, привлекают каждого сотрудника к решению сложных социальных проблем, особенно обострившихся в военное время. Внести личный вклад и почувствовать силу коллективных усилий они смогли во время ежегодной благотворительной акции "Я работаю один день для армии", пожертвовав часть зарплаты на приобретение необходимого военного оборудования. В этом году собрали около 2 млн грн. А во время корпоративного Дня донора более 100 сотрудников компании сдали 30 л крови и плазмы.

Фармаковцы сдают кровь в День донора

Многочисленные волонтерские программы и акции никого здесь не оставляют равнодушными. Только в рамках акции НБУ "Смелая гривня" фармаковцы собрали 30 тыс. монет, доказав, что даже небольшое пожертвование важно для приближения победы.

Сбор монет сотрудниками "Фармак" в рамках акции «Смелая гривня»

"Война многое изменила, но наша стратегия, принципы и базовые ценности остаются незыблемыми, — отмечает исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк. — Мы производим жизненно важные лекарства для украинцев, помогаем нашим защитникам и врачам на передовой. Поддерживаем тех, кто действительно нуждается в помощи — детям и пострадавшим от оккупантов. Поддерживаем экономику Украины, платим налоги в бюджеты и ежедневно работаем ради нашей победы".