Не ліками одними: як волонтерить та підтримує українців лідер фармгалузі

Турбота про здоров'я українців — це не лише основний напрям соціальної відповідальності, а й найважливіша частина корпоративної ДНК "Фармак". Тож в умовах воєнного часу, коли вся країна робить все можливе для фронту та перемоги, провідна фармацевтична компанія України не стоїть осторонь волонтерського руху і надає гуманітарну допомогу війську та тилу.

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Готовність прийти на поміч тим, хто зараз у скруті, — об’єктивний тест на лідерство. Ще до початку повномасштабного вторгнення компанія "Фармак" була одним із флагманів вітчизняних КСВ-практик, чиї системні проєкти завжди були відповіддю на актуальні соціальні виклики. А з початком активних бойових дій у фокусі компанії та Благодійного фонду родини Жебрівських (правонаступник Благодійного фонду "Фармак". — Ред.) опинилися потреби армії та допомога постраждалим від війни. За пів року на підтримку ЗСУ, медичних закладів, лікарів та населення компанія спрямувала понад 30 млн грн.

Постачання ліків та гуманітарна допомога

Розуміючи критичну важливість безперервного постачання ліків, з перших днів війни "Фармак" розпочав відвантаження своїх запасів на потреби МОЗ, ЗСУ, ТрО та шпиталів.

Передання ліків та медичного обладнання першому добровольчому медичному шпиталю ім. Миколи Пирогова

Уже 24 лютого фуру з препаратами компанії на суму майже $200 тис. переспрямували з митниці Білорусі на потреби армії та жителів Чернігова. До речі, того самого дня "Фармак" розірвав усі торговельні відносини з цією країною.

Попри втрату під Києвом складу готової продукції та пакувальних матеріалів, компанія знайшла спосіб оперативно відновити постачання ліків. "Фармак" організував швидку доставку власним транспортом гуманітарних вантажів від закордонних партнерів на склади Центру громадського здоров'я МОЗ України на суму 1,8 млн євро. Сьогодні компанія продовжує бути надійним постачальником критично важливих ліків для міських лікарень та військових шпиталів, сільських амбулаторій та спеціалізованих клінік по всій країні.

Автомобілі, безпілотники та амуніція для ЗСУ

Від 2014 року "Фармак" спрямовує значні ресурси на підтримку обороноздатності країни та допомогу українській армії не лише через постачання медикаментів, а й придбання військового обладнання та технічного забезпечення — дронів та квадрокоптерів, військової амуніції та запчастин для техніки, автомобілів і генераторів.

Передавання автомобілів захисникам Сумщини

Від лютого 2022 року компанія виділила $500 тис. на закупівлю безпілотних авіаційних комплексів "Лелека-100" для аеророзвідки, профінансувала придбання ударного БПЛА UJ-22 Airborne та передала десантникам 20 багатоцільових квадрокоптерів DJI. А на землі завдання із захисту країни виконують 10 спеціальних автомобілів, переданих Сумському прикордонному загону, місцевій військовій частині ЗСУ, а також Шосткінському територіальному центру комплектування та соціальної підтримки.

Грошові нагороди найкращим медикам

Відзначаючи подвиг медичних працівників, які оперують під бомбардуваннями, виносять поранених з поля бою, лікують у шпиталях, щодня рятуючи тисячі життів цивільних та військових, "Фармак" виділив 1 млн грн на підтримку найкращих із них. Цю грошову винагороду вже вшосте отримують герої у білих халатах, які відзначені орденом святого Пантелеймона за особливий внесок у боротьбу проти російських загарбників.

Нагородження найкращих медиків України орденом святого Пантелеймона

Допомога школам

Ключовим напрямом сталого розвитку для "Фармак" навіть в умовах воєнного часу залишається освіта. Найактуальнішим завданням сьогодні є гарантування безпеки дітей: компанія допомагає облаштовувати укриття у школах Київщини та Житомирщини. На це спрямувала приблизно 600 тис. грн.

Допомога надходить також на організацію самого освітнього процесу: юні українці отримують рюкзаки та шкільне приладдя. Завдяки допомозі Благодійного фонду родини Жебрівських до місцевої школи змогли піти діти села Количівка на Чернігівщині, яке постраждало від російської окупації.

Учні Количівської ЗОШ з подарунками від "Фармак"

Фармаківці для перемоги

Благодійні та волонтерські проєкти, які є важливою частиною корпоративної культури компанії, залучають кожного співробітника до розв’язання складних соціальних проблем, що особливо загострилися у воєнний час. Зробити особистий внесок та відчути силу колективних зусиль вони змогли під час щорічної благодійної акції "Я працюю один день для армії", пожертвувавши частину зарплати для придбання необхідного військового обладнання. Цього року зібрали майже 2 млн грн. А під час корпоративного Дня донора понад 100 співробітників компанії здали 30 л крові та плазми.

Фармаківці здають кров у цьогорічний День донора

Численні волонтерські програми та акції нікого тут не залишають байдужими. Лише у межах акції НБУ "Смілива гривня" фармаківці зібрали 30 тис. монет, довівши, що навіть найменша пожертва важлива для наближення перемоги.

Збір монет співробітниками "Фармак" у межах акції "Смілива гривня"

"Війна багато змінила, але наша стратегія, принципи та базові цінності залишаються непорушними, — наголошує виконавчий директор "Фармак" Володимир Костюк. — Ми виробляємо життєво важливі ліки для українців, допомагаємо нашим захисникам та лікарям на передовій. Підтримуємо тих, кому справді необхідна допомога — дітям та постраждалим від окупантів. Підтримуємо економіку України, сплачуємо податки до бюджетів та щодня працюємо задля нашої перемоги".