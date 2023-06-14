"Не надо восстанавливать старое. Надо строить новое", – СЕО "Смарт Холдинга" о восстановлении Украины

Послевоенное восстановление Украины потребует участия мощных международных игроков и экспертного украинского бизнеса, имеющего опыт развития эффективных индустрий. СЕО инвестиционной группы "Смарт Холдинг" Юлия Кирьянова уверена, что государству уже сейчас нужно работать над общей экономической стратегией и выстраивать серьезную коммуникацию с бизнесом и инвесторами. Об этом она рассказала в интервью "РБК-Украина".

Восстановление Украины обойдется в сотни миллиардов долларов. И эта сумма будет расти с каждым днем войны. Внутренняя экономика не может предоставить такой ресурс, поэтому стоит искать мощных игроков за границей. В разговоре Юлия Кирьянова сообщила, что уже скоро посетит с предложениями иностранных инвесторов.

"Это проекты на несколько миллиардов долларов инвестиций. С этими проектами в любом случае нужно заходить в Украину. Это не об обогащении кого-то одного, это о развитии экономики вообще", – говорит Кирьянова.

Вместе с тем, отмечает СЭО Холдинга, государству необходимо уже сейчас обратить внимание на инвестиционную привлекательность экономики. Рецепт здесь общеизвестен – соблюдение законодательства, прозрачная судебная система и исключение коррупционной составляющей. По словам Кирьяновой, пока эти базовые вещи не будут выполнены, ни один инвестор из развитых стран, где соблюдают верховенство права, в Украину не придет:

"Страна становится субъектной только тогда, когда у нее сильная, мощная экономика. Надо обеспечить сбалансированный налоговый режим – в отношении свободных экономических зон, приоритетных отраслей экономики. Когда все эти правила игры будут обеспечены – инвесторы сами придут, их не надо будет искать".

Говоря о собственной стратегии "Смарт Холдинга", СЕО отмечает, что ее индустриальная составляющая не теряет своей актуальности. Она касается перехода от сырьевой страны к государству, которое будет генерировать товары добавленной стоимости. Это, в частности, предполагает развитие газодобывающего сектора, производства аммиака и сельского хозяйства. Также в компании настаивают на важности создания портовых хабов из-за трансформации инфраструктуры портов и создания индустриальных парков, а в сфере недвижимости делают акцент на эко-технологиях и энергоэффективности.

Относительно дилеммы "восстанавливать старое или строить новое", Юлия Кирьянова придерживается второй позиции. Это позволит государству в результате получить прогрессивные отрасли, отвечающие стандартам международной экономики.

"Мы остаемся в Украине и хотим участвовать в ее восстановлении после нашей победы. Несмотря на то, что завтра у нас, может, уже ничего и не будет, мы все равно хотим быть частью плана восстановления страны", - констатирует СЕО инвестгруппы.