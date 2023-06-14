"Не треба відновлювати старе. Треба будувати нове", – СЕО "Смарт Холдингу" про відновлення України

Повоєнна відбудова України потребуватиме участі потужних міжнародних гравців та експертного українського бізнесу, який має досвід у розбудові ефективних індустрій. СЕО інвестиційної групи "Смарт Холдинг" Юлія Кірьянова впевнена, що державі вже зараз треба працювати над загальною економічною стратегією і вибудовувати поважну комунікацію з бізнесом та інвесторами. Про це вона розповіла в інтерв’ю "РБК-Україна".

Відновлення України коштуватиме сотень мільярдів доларів. І ця сума зростатиме з кожним днем війни. Внутрішня економіка не може надати такого ресурсу, тож варто шукати потужних гравців закордоном. В розмові Юлія Кірьянова повідомила, що вже невдовзі відвідає з пропозиціями іноземних інвесторів.

"Це проєкти на декілька мільярдів доларів інвестицій. З цими проєктами у будь-якому разі треба заходити в Україну. Це не про збагачення когось одного, це про розвиток економіки взагалі", - говорить Кірьянова.

Разом з тим, наголошує СЕО Холдингу, державі необхідно вже зараз звернути увагу на інвестиційну привабливість економіки. Рецепт тут загальновідомий – дотримання законодавства, прозора судова система та виключення корупційної складової. За словами Кірьянової, поки ці базові речі не будуть виконані, жоден інвестор з розвинених країн, де дотримуються верховенства права, в Україну не прийде:

"Країна стає субʼєктною тільки тоді, коли вона має сильну, потужну економіку. Треба забезпечити збалансований податковий режим – щодо вільних економічних зон, пріоритетних галузей економіки. Коли всі ці правила гри будуть забезпечені – інвестори самі прийдуть, їх не треба буде шукати".

Говорячи про власну стратегію "Смарт Холдингу", СЕО зазначає, що її індустріальна складова не втрачає своєї актуальності. Вона стосується переходу від сировинної країни до держави, яка генеруватиме товари доданої вартості. Це, зокрема, передбачає розвиток газовидобувного сектору, виробництва аміаку та сільського господарства. Також в компанії наполягають на важливості створення портових хабів через трансформацію інфраструктури портів та створення індустріальних парків, а в сфері нерухомості роблять акцент на еко-технологіях та енергоефективності.

Стосовно дилеми "відновлювати старе чи будувати нове", Юлія Кірьянова притримується другої позиції. Це дозволить державі в результаті отримати прогресивні галузі, які відповідають стандартам міжнародної економіки.

"Ми залишаємось в Україні і хочемо брати участь у її відновленні після нашої перемоги. Попри те, що завтра у нас, може, вже нічого й не буде, ми все одно хочемо бути частиною плану з відбудови країни", - констатує СЕО інвестгрупи.