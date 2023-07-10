Несмотря на запрет, россиянам удалось переоформить "Брокард" на французский холдинг - расследование Bihus

В журналистском расследовании идет речь о передаче россиянами сети "Брокард" от гражданки РФ Татьяны Володиной французскому холдингу Филиппа Бенасена. Этот холдинг и сейчас продолжает поставлять товары из ЕС в сеть "Летуаль" в РФ, несмотря на введенные Евросоюзом санкции.

"Брокард" – наиболее известная сеть магазинов косметики и парфюмерии в Украине, до полномасштабного вторжения у сети было около ста магазинов по Украине. А компания "Брокард Украина" имела около 4 млрд гривен годовой выручки. Главным конечным бенефициаром компании была россиянка Татьяна Володина, которой принадлежало 59%. Собственность она оформила через длинную цепочку кипрских и российских фирм, но никогда не скрывала, что Брокард ее. Однако в мае 2022 года кипрскую компанию переоформляют на французский холдинг Филиппа Бенасена. В сентябре, несмотря на запрет, соответствующие поправки вносят и в украинский реестр. Об этом идет речь в расследовании Bihus.info.

Журналисты пытались задать вопрос нотариусу Валентину Войтковскому, внесшему в реестр информацию о переоформлении российского бизнеса на французского владельца, однако тот отказался отвечать на вопросы, ссылаясь на закон "О нотариате". Не ответила на вопросы журналистов и директор "Брокард Украина" Людмила Севрюк - сказала, что, мол, это не самая интересная для украинцев тема.

"Нет гарантий, что сеть продана не на бумаге, пока не уляжется, ведь Бенасен не случайно появился, его холдинг поставляет продукцию в сеть Татьяны Володиной в РФ "Летуаль". В своем годовом отчете за 2022 год компания Бенасена "Интерпарфюмс" отметила – "год был нелегкий, и компания продолжает поставлять товары в Россию, хотя и в меньших объемах". Следовательно, сейчас в продаже в сети "Летуаль" самые популярные бренды Интерпарфюмс, и нет, это не стратегический запас с довоенных времен. Новинки от Jimmy Choo за 2023 год", – говорится в программе Bihus.info.

Журналисты отметили: в целом определение товаров лакшери – это товары ценой более 300 евро. Теперь французы поставляют в РФ то, что дешевле, и формально ничего не нарушают, следовательно, французы пытаются усидеть на двух стульях – российские деньги им не пахнут.

"Разрешив Володиний переоформить Брокард, государство потеряло возможность конфисковать ее актив – компанию, у которой накануне вторжения на счетах было более 500 млн гривен, и по балансу числилось еще активов на миллиард. Это можно было конвертировать во что-то полезное для фронта, а на компанию найти управляющего, чтобы сеть продолжала работать, платить налоги в бюджет и зарплаты работникам", - говорят в расследовании.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло британскую корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны. В то же время, россиянка Татьяна Володина, которой официально принадлежала компания "Брокард-Украина" до фиктивного переоформления на французского бенефициара – компанию Филиппа Бенасена, до сих пор не под санкциями, ее активы на территории РФ также не попали ни под какие ограничения.

Ранее сообщалось, что, несмотря на полный запрет изменений в регистрации активов граждан РФ в Украине, во второй половине 2022 года конечным бенефициаром ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон" стал гражданин франции Филипп Бенасен.