Попри заборону, росіянам вдалось переоформити "Брокард" на французький холдінг, - розслідування Bihus

У журналістському розслідуванні йдеться про передачу росіянами мережі "Брокард" від громадянки РФ Тетяни Володіної французькому холдингу Філіпа Бенасена. Цей холдінг і зараз продовжує постачати товари з ЄС до мережі "Лєтуаль" у РФ попри запроваджені Євросоюзом санкції.

"Брокард" – найбільш відома мережа магазинів косметики та парфумерії в Україні, до повномасштабного вторгнення мережа мала близько ста магазинів по Україні. А компанія "Брокард Україна" мала близько 4 млрд гривень річного виторгу. Головним кінцевим бенефіціаром компанії була росіянка Тетяна Володіна, якій належали 59%. Власність вона оформила через довгий ланцюжок кіпрських і російських фірм, але ніколи не приховувала, що Брокард її. Однак у травні 2022 року кіпрську компанію переоформлюють на французький холдінг Філіпа Бенасена. У вересні, попри заборону, відповідні правки вносять і в український реєстр. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

Журналісти намагались задати питання нотаріусу Валентину Войтковському, що вніс у реєстр інформацію про переоформлення російського бізнесу на французького власника, проте той відмовився відповідати на питання, посилаючись на закон "Про нотаріат". Не відповіла на питання журналістів і директорка "Брокард Україна" Людмила Севрюк - сказала, що, мовляв, це не найцікавіша для українців тема.

"Немає гарантій, що мережу продали не на папері, поки не вляжеться, адже Бенасен не випадково з'явився, його холдинг постачає продукцію до мережі Тетяни Володіної у РФ "Лєтуаль". У своєму річному звіті за 2022 рік компанія Бенасена "Інтерпарфюмс" зазначила – "рік був нелегкий, і компанія продовжує постачати товари в Росію, хоча й у менших обсягах". Відтак, нині у продажу в мережі «Лєтуаль" найпопулярніші бренди Інтерпарфюмс, і ні, це не стратегічний запас з довоєнних часів. Новинки від Jimmy Choo за 2023 рік», - йдеться у програмі Bihus.info.

Журналісти зазначили: загалом визначення товарів лакшері – це товари ціною понад 300 євро. Тож, тепер французи постачають до РФ те, що дешевше, і формально нічого не порушують, отже, французи намагаються всидіти на двох стільцях – російські гроші їм не пахнуть.

"Дозволивши Володіній переоформити Брокард, держава втратила можливість конфіскувати її актив – компанію, у якої напередодні вторгнення на рахунках було понад 500 млн гривень, і по балансу числилося ще активів на мільярд. Це можна було конвертувати у щось корисне для фронту, а на компанію знайти управителя, аби мережа продовжувала працювати, платити податки у бюджет і зарплати працівникам", - кажуть розслідуванні.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.Тим часом, росіянка Тетяна Володіна, якій офіційно належала компанія "Брокард-Україна" до фіктивного переоформлення на французького бенефіціара – компанію Філіпа Бенасена, досі не під санкціями, і до її активів на території РФ також не було запроваджено ніяких заходів.

Раніше повідомлялось, що попри повну заборону змін в реєстрації активів громадян РФ в Україні, в другій половині 2022 року кінцевим бенефіціаром ТОВ "Брокард-Україна" та ТОВ "Егзагон" став громадянин франції Філіп Бенасен.