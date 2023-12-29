Новой СЕО бизнес/медиа бюро Ekonomika+ стала Татьяна Смирнова

В декабре 2023 года Татьяна Смирнова возглавила бизнес/медиа бюро ekonomika+, в которое входят деловое онлайн-издание delo.ua , онлайн-медиа о маркетинге и креативе MMR , издание для удивительных женщин WoMo и рейтинговый журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших».

Татьяна Смирнова по образованию специалист по международной информации. Более шести лет работала в СМИ журналистом. Преподавала журналистику в медиа-школе и возглавляла службу коммуникаций в аграрном агентстве.

Также имеет более десяти лет опыта консалтинга по бизнес-планированию, коммуникационному и диджитал-направлению.

Последние четыре года сотрудничала с международными организациями в должности проектного и коммуникационного менеджера, в том числе с Ukrainian Berries Association, где, кроме прочего, занималась и имплементацией грантовых программ по поддержке ММСП. Имеет большой опыт организации международных мероприятий, бизнес туров, переговоров с международными партнерами и донорами.

С 2014 года занимается волонтерством, а в мае 2022-го основала благотворительный фонд «Сильные и свободные».

« Ekonomika+ — это мощный холдинг с изданиями разных форматов, каждый из которых очень важен для поддержки и развития новой Украины. Delo.ua и MMR помогают поддерживать бизнес в кризис, дают новые стимулы и объединяют людей на своих профессиональных мероприятиях. WoMo вдохновляет женщин, которые сегодня выполняют множество задач: бизнес, волонтерство, забота о семье и воспитание детей. Издание вместе с конференцией She Congress дает им важные стимулы и поддержку , – рассказывает Татьяна Смирнова. — Именно поэтому главный фокус своей деятельности сейчас вижу в построении новых векторов развития изданий, динамических форматов мероприятий, чтобы активнее развивать и поддерживать украинцев» .

Напомним, что Ekonomika+ — бизнес/медиа бюро, в которое входят: лидер делового контента Delo.ua, онлайн-медиа о PR и маркетинге MMR.ua, дайджест деловой женщины Womo.ua и журнал «ТОП-100. Рейтинги самых больших». Компания ежегодно проводит почти 20 бизнес-мероприятий, среди которых: большой фестиваль для малого и среднего бизнеса Get Business Festival, саммит топовых управленцев Business Wisdom Summit, обмен опытом ведущих HR-лидеров HR Wisdom Summit, обзор трендов PR-отрасли PR-марафон, опыт деловых женщин She Congress.