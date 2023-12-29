Новою СЕО бізнес/медіа бюро Ekonomika+ стала Тетяна Смірнова

У грудні 2023 року Тетяна Смірнова очолила бізнес/медіа бюро еkonomika+, до якого входять ділове онлайн-видання delo.ua, онлайн-медіа про маркетинг та креатив MMR, видання для дивовижних жінок WoMo та рейтинговий журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших».

Тетяна Смірнова за освітою спеціаліст з міжнародної інформації. Більше 6 років працювала в ЗМІ журналістом. Викладала журналістику в медіа-школі та очолювала службу комунікацій в аграрній агенції.

Також має понад десять років досвіду консалтингу з бізнес-планування, комунікаційного та диджитал-напряму.

Останні чотири роки співпрацювала з міжнародними організаціями на посаді проєктного та комунікаційного менеджера, в тому числі з Ukrainian Berries Association, де окрім іншого займалась й імплементацією грантових програм з підтримки ММСП. Має великий досвід організації міжнародних заходів, бізнес-турів, переговорів з міжнародними партнерами та донорами.

З 2014 року займається волонтерством, а у травні 2022-го заснувала благодійний фонд «Сильні та вільні».

«Ekonomika+ — це потужний холдинг із виданнями різних форматів, кожен з яких надто важливий для підтримки та розвитку нової України. Delo.ua та MMR допомагають підтримувати бізнес за кризи, дають нові стимули та об’єднують людей на своїх професійних заходах. WoMo надихає жінок, які сьогодні виконують багато завдань: бізнес, волонтерство, турбота про родину та виховання дітей. Видання разом із конференцією She Congress дає їм важливі стимули та підтримку, –– розповідає Тетяна Смірнова. — Саме тому головний фокус своєї діяльності зараз вбачаю у побудові нових векторів розвитку видань, динамічних форматів заходів, аби ще активніше розвивати та підтримувати українців».

Нагадаємо, що Ekonomika+ — бізнес/медіа бюро, в яке входять: лідер ділового контенту Delo.ua, онлайн-медіа про PR і маркетинг MMR.ua, дайджест ділової жінки Womo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Компанія щорічно проводить майже 20 бізнес-заходів, серед яких: великий фестиваль для малого і середнього бізнесу Get Business Festival, саміт топових управлінців Business Wisdom Summit, обмін досвідом провідних HR-лідерів HR Wisdom Summit, огляд трендів PR-галузі PR-марафон, досвід ділових жінок She Congress.