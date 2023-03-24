Новый Hyper X2 Air скоро в продаже: узнай, как заказать

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Самое современное устройство от бренда glo™ – это мощные технические характеристики сверхтонкого алюминиевого корпуса. Интересно? Узнай, как стать одним из первых владельцев новинки.

Совсем скоро в Украине стартуют продажи следующего устройства из семьи HYPER под названием glo™ Hyper X2 Air. Это продолжение обновленного glo™ HYPER X2, воплощенного в тонком и стильном алюминиевом корпусе, который очень приятно держать в руке.

На сегодняшний день glo™ Hyper X2 Air – это самое компактное устройство glo™ в линейке Hyper: новинка весит всего 75 граммов, а ее толщина всего 12,5 мм. Для сравнения, предыдущая модель этой серии – glo™ HYPER X2 – весит 102 грамма, то есть новая модель легче на 25%. glo™ Hyper X2 Air воплощен в прочном алюминиевом корпусе, что особенно приятно на ощупь. Устройство доступно в семи стильных цветах, каждое из которых будет напоминать тебе одно из состояний небосвода: от золотого рассвета до розовых сумерек.

"Свобода там, где ты", - считают разработчики устройства, и она невозможна, если приходится идти на компромиссы. Именно поэтому glo™ Hyper X2 Air – это не только кардинально новый стильный корпус, но все последние технические характеристики девайсов glo™.

Это значит:

два режима, чтобы самостоятельно управлять насыщенностью: Standard и Boost;

два режима, чтобы самостоятельно управлять насыщенностью: Standard и Boost; отдельная кнопка для активации режима Boost, для большего удобства;

отдельная кнопка для активации режима Boost, для большего удобства; мощная батарея, позволяющая произвести до 20 сессий на одном заряде*;

мощная батарея, позволяющая произвести до 20 сессий на одном заряде*; фиксированная продолжительность сессий одинакова для всех устройств glo™: 3 минуты в режиме Boost и 4 минуты в режиме Standard.

фиксированная продолжительность сессий одинакова для всех устройств glo™: 3 минуты в режиме Boost и 4 минуты в режиме Standard. эффективная нагревательная камера, чтобы твое устройство было быстро готово к работе: время нагрева в режиме Standard – 20 секунд и 15 секунд в режиме Boost.





Впечатляет, правда? А если ты хочешь стать одним из первых владельцев нового девайса, переходи по ссылке и оформляй предзаказ**. Первые 1000 пользователей, которые успеют заказать glo™ Hyper X2 Air, прежде чем начнутся продажи, гарантированно получат в подарок впечатление от известного бренда.

Закажи, и ты сможешь убедиться, что свобода там, где ты!

*До 20 сессий без подзарядки. При полностью заряженном аккумуляторе и количество сессий зависит от режима, в котором вы используете девайс – Standard или Boost, – и может отличаться в зависимости от поведения пользователя.

** Специальное предложение действует с 6 марта по 10 апреля 2023 года. Количество подарков ограничено и составляет 1000 шт. Детали по ссылке .