Новий Hyper X2 Air скоро у продажу: дізнайся, як замовити

На правах реклами. glo™ призначений для повнолітніх споживачів нікотиновмісної продукції.

Найсучасніший пристрій від бренду glo™ – це потужні технічні характеристики у надтонкому алюмінієвому корпусі. Цікаво? Дізнайся, як стати одним із перших власників новинки.

Зовсім скоро в Україні стартують продажі наступного пристрою із родини HYPER, який має назву glo™ Hyper X2 Air. Це продовження оновленого glo™ HYPER X2, що був втілений у тонкому та стильному алюмінієвому корпусі, який дуже приємно тримати в руці.

На сьогодні glo™ Hyper X2 Air – це найкомпактніший пристрій glo™ у лінійці Hyper: новинка важить лише 75 грамів, а її товщина всього 12,5 мм. Для порівняння, попередня модель цієї серії – glo™ HYPER X2 – важить 102 грами, тобто нова модель легша на 25%. glo™ Hyper X2 Air втілений у міцному алюмінієвому корпусі, що особливо приємний на дотик. Пристрій доступний у семи стильних кольорах, кожен з яких нагадуватиме тобі один зі станів небосхилу: від золотого світанку до рожевих сутінків.

«Свобода там, де ти», – вважають розробники пристрою, і вона неможлива, якщо доводиться йти на компроміси. Саме тому glo™ Hyper X2 Air – це не лише кардинально новий стильний корпус, але й усі останні технічні характеристики девайсів glo™.

Це означає:

два режими, щоб самостійно керувати насиченістю: Standard і Boost;

два режими, щоб самостійно керувати насиченістю: Standard і Boost; окрема кнопка для активації режиму Boost, для більшої зручності;

окрема кнопка для активації режиму Boost, для більшої зручності; потужна батарея, що дозволяє зробити до 20 сесій на одному заряді*;

потужна батарея, що дозволяє зробити до 20 сесій на одному заряді*; фіксована тривалість сесій, однакова для всіх пристроїв glo™: 3 хвилини у режимі Boost і 4 хвилини у режимі Standard.

фіксована тривалість сесій, однакова для всіх пристроїв glo™: 3 хвилини у режимі Boost і 4 хвилини у режимі Standard. ефективна нагрівальна камера, щоб твій пристрій був швидко готовий до роботи: час нагрівання у режимі Standard – 20 секунд, та 15 секунд у режимі Boost.





Вражає, правда? А якщо ти хочеш стати одним із перших власників нового девайса, переходь за лінком та оформлюй передзамовлення**. Перші 1000 користувачів, які встигнуть замовити glo™ Hyper X2 Air перш ніж розпочнеться продаж, гарантовано отримають у подарунок враження від відомого бренду.

Замовляй, і ти зможеш пересвідчитись, що свобода там, де ти!

*До 20 сесій без підзарядки. За умови повністю зарядженого акумулятора та кількість сесій залежить від режиму, в якому ви користуєтесь девайсом – Standard або Boost, – і може відрізнятися залежно від поведінки користувача.

** Спеціальна пропозиція діє з 6 березня по 10 квітня 2023 року. Кількість подарунків обмежена і складає 1000 шт. Деталі за посиланням.