Образовательные инициативы "Сервье Украина": инвестиции в будущее фармацевтики

Компания "Сервье Украина" уже 25 лет работает в Украине и сохраняет неизменный фокус на пациентах, развитии талантов и поддержке молодых специалистов. Приверженность принципам построения сильного бренда на фармацевтическом рынке с акцентом на инновациях и социальной ответственности сделала Сервье не только одним из лидеров фармацевтического рынка, но и надежным работодателем — партнером для будущих поколений профессионалов.

Пациент всегда в центре внимания

На протяжении четверти века "Сервье Украина" обеспечивает украинцев качественными и эффективными лекарственными средствами, помогая улучшить качество жизни тысяч людей. Высокая корпоративная культура компании ориентирована на развитие, уважение и социальную ответственность, что позволяет Сервье формировать устойчивую команду профессионалов, а следовательно, создавать инновационные решения в сфере здравоохранения.

Команда "Сервье Украина".

Секрет надежного работодателя: поддержка талантов и профессиональное развитие

Компания "Сервье Украина" активно инвестирует в развитие своих работников, создавая обучающие программы, экосистему наставничества и прозрачные механизмы карьерного роста. Для этого внедрены современные практики управления персоналом, направленные на долгосрочное развитие каждого работника, а также создана комфортная среда, способствующая усилению вовлечённости и мотивации команды.

Запуск программы "Университет талантов "Сервье". Фото: пресс-служба

"25 лет деятельности в Украине - это не только о постоянстве бизнеса, а прежде всего о людях. Мы гордимся тем, что смогли создать среду, в которой рождаются идеи, развиваются таланты и растут будущие лидеры фармацевтической отрасли. Наша амбиция - быть работодателем, который вдохновляет, поддерживает и раскрывает потенциал каждого", - говорит Николя Клаврель, генеральный директор ООО "Сервье Украина".

И это находит ответную оценку в профессиональной среде. Вспомним хотя бы о признании компании в международной программе HR-сертификации "Лучшие места для работы" в 2021, 2024 и 2025 годах, а также тот факт, что компания попала в первую десятку лучших работодателей страны по версии "Forbes Украина", что является подтверждением высокого.

Основные направления развития персонала:

Программы адаптации новых сотрудников, которые обеспечивают быстрое вовлечение в корпоративную культуру, понимание структуры компании, стандартов работы и ожиданий. Специальное обучение для медицинских представителей, которое предлагает специализированные тренинги, направлены на развитие экспертизы в фармакологии, техниках эффективной коммуникации с врачами, ведении переговоров и соблюдении этических стандартов. Лидерские и управленческие программы предназначены для руководителей всех уровней и охватывают развитие лидерских компетенций, управление командами, изменениями и стратегическое мышление. Программы непрерывного обучения (Continuous Learning), предоставляющие работникам доступ к внутренней онлайн-платформе, где представлены курсы по soft skills (эмоциональный интеллект, таймменеджмент, публичные выступления) и hard skills, в частности, в сфере маркетинга, аналитики, управления проектами и т.д. Индивидуальные планы развития (YDR), которые ежегодно формируются в рамках процесса оценки и управления эффективностью. Программы развития талантов, охватывающие сотрудников с высоким потенциалом и направленные на подготовку будущих лидеров компании. Корпоративное обучение по этике и соответствию (compliance), которое предусматривает обязательные тренинги по соблюдению корпоративных правил, антикоррупционных политик, конфиденциальности и взаимодействию с представителями медицинского сообщества.

Эти инициативы отражают обязательства компании создавать благоприятную среду для развития, привлечения и удержания талантов, что, как мы уже увидели, подтверждено международным признанием.

Академия "Сервье": растем вместе

Поддержка молодежи и образования - одно из ключевых направлений корпоративной социальной ответственности "Сервье Украина", направленное на формирование будущих специалистов для фармацевтической отрасли.

НМУ имени А.А. Богомольца в офисе Сервье Украина. Фото: пресс-служба

Компания "Сервье Украина" активно инвестирует в развитие молодежи и поддержку следующего поколения профессионалов в области здравоохранения. С 2014 года компания реализует собственную образовательную инициативу - Академию "Сервье", которая направлена на поддержку студентов, стремящихся к профессиональному развитию в фармацевтической отрасли. В рамках программы молодые специалисты получают практические знания, знакомятся с фармацевтическим миром и делают первые шаги в своей карьере. Каждый год Академия масштабируется. Так, в 2025 году к учебным программам уже присоединились более 1000 студентов из разных уголков Украины.

Образовательная программа уже более 10 лет успешно реализуется компанией и в настоящее время стала площадкой профессионального развития и ориентации в карьере в фармацевтической отрасли. Академия помогла сотням студентов глубже понять, как работает фармацевтический бизнес, как создаются инновационные препараты и какие возможности построения карьеры и пути профессионального роста открываются в этой сфере.

"Верим, что качественное образование, практические знания и доступ к реальному бизнес-опыту - ключ к устойчивому развитию фармацевтической отрасли в Украине", - говорит Ольга Шилова, руководитель отдела управления и развития персонала.

"Сервье Украина": вместе к новым высотам

В рамках работы со студентами Сервье Украина регулярно реализует разнообразные образовательные инициативы, среди которых хакатоны, кейс-чемпионаты, менторские программы, встречи со студентами, учебные курсы и стажировки. К ним приобщаются эксперты компании, не только имеющие значительный опыт, но и стремящиеся делиться своими знаниями с будущими специалистами.

"Благодаря этим программам мы, как работодатель, привлекаем новые таланты: ежегодно перспективные молодые специалисты становятся частью команды "Сервье"", — отмечает Ольга Шилова.

Руководитель отдела управления и развития персонала Ольга Шилова. Фото: пресс-служба

Также следует упомянуть о серии мастер-классов "Построение карьерного пути в фармацевтической компании". А в рамках ежегодных Дней открытых дверей студентам предоставлена уникальная возможность пообщаться с топменеджментом в неформальной атмосфере и задать вопросы. Участие в Student Pharma Summit также является частью усилий компании в помощи новым поколениям специалистов — более 80 студентов-фармацевтов смогли получить ценные знания о карьерных перспективах, инновациях в отрасли и корпоративной культуре компании.

Преданность пациентам, поддержка талантов и инвестиции в молодежь – принципы, определяющие 25-летний путь компании "Сервье Украина". Благодаря инновациям, социальной ответственности и стремлению к совершенствованию, компания продолжает формировать будущее фармацевтической отрасли в Украине.

Совместное пространство для реализации

"Сервье Украина" — это не просто место работы, это пространство, где каждый работник имеет значение, чувствует поддержку и может реализовывать себя в общем деле, важном для общества.

Команда "Сервье Украина". Фото: пресс-служба