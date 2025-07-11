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Образовательные инициативы "Сервье Украина": инвестиции в будущее фармацевтики
Компания "Сервье Украина" уже 25 лет работает в Украине и сохраняет неизменный фокус на пациентах, развитии талантов и поддержке молодых специалистов. Приверженность принципам построения сильного бренда на фармацевтическом рынке с акцентом на инновациях и социальной ответственности сделала Сервье не только одним из лидеров фармацевтического рынка, но и надежным работодателем — партнером для будущих поколений профессионалов.
Пациент всегда в центре внимания
На протяжении четверти века "Сервье Украина" обеспечивает украинцев качественными и эффективными лекарственными средствами, помогая улучшить качество жизни тысяч людей. Высокая корпоративная культура компании ориентирована на развитие, уважение и социальную ответственность, что позволяет Сервье формировать устойчивую команду профессионалов, а следовательно, создавать инновационные решения в сфере здравоохранения.
Секрет надежного работодателя: поддержка талантов и профессиональное развитие
Компания "Сервье Украина" активно инвестирует в развитие своих работников, создавая обучающие программы, экосистему наставничества и прозрачные механизмы карьерного роста. Для этого внедрены современные практики управления персоналом, направленные на долгосрочное развитие каждого работника, а также создана комфортная среда, способствующая усилению вовлечённости и мотивации команды.
"25 лет деятельности в Украине - это не только о постоянстве бизнеса, а прежде всего о людях. Мы гордимся тем, что смогли создать среду, в которой рождаются идеи, развиваются таланты и растут будущие лидеры фармацевтической отрасли. Наша амбиция - быть работодателем, который вдохновляет, поддерживает и раскрывает потенциал каждого", - говорит Николя Клаврель, генеральный директор ООО "Сервье Украина".
И это находит ответную оценку в профессиональной среде. Вспомним хотя бы о признании компании в международной программе HR-сертификации "Лучшие места для работы" в 2021, 2024 и 2025 годах, а также тот факт, что компания попала в первую десятку лучших работодателей страны по версии "Forbes Украина", что является подтверждением высокого.
Основные направления развития персонала:
- Программы адаптации новых сотрудников, которые обеспечивают быстрое вовлечение в корпоративную культуру, понимание структуры компании, стандартов работы и ожиданий.
- Специальное обучение для медицинских представителей, которое предлагает специализированные тренинги, направлены на развитие экспертизы в фармакологии, техниках эффективной коммуникации с врачами, ведении переговоров и соблюдении этических стандартов.
- Лидерские и управленческие программы предназначены для руководителей всех уровней и охватывают развитие лидерских компетенций, управление командами, изменениями и стратегическое мышление.
- Программы непрерывного обучения (Continuous Learning), предоставляющие работникам доступ к внутренней онлайн-платформе, где представлены курсы по soft skills (эмоциональный интеллект, таймменеджмент, публичные выступления) и hard skills, в частности, в сфере маркетинга, аналитики, управления проектами и т.д.
- Индивидуальные планы развития (YDR), которые ежегодно формируются в рамках процесса оценки и управления эффективностью.
- Программы развития талантов, охватывающие сотрудников с высоким потенциалом и направленные на подготовку будущих лидеров компании.
- Корпоративное обучение по этике и соответствию (compliance), которое предусматривает обязательные тренинги по соблюдению корпоративных правил, антикоррупционных политик, конфиденциальности и взаимодействию с представителями медицинского сообщества.
Эти инициативы отражают обязательства компании создавать благоприятную среду для развития, привлечения и удержания талантов, что, как мы уже увидели, подтверждено международным признанием.
Академия "Сервье": растем вместе
Поддержка молодежи и образования - одно из ключевых направлений корпоративной социальной ответственности "Сервье Украина", направленное на формирование будущих специалистов для фармацевтической отрасли.
Компания "Сервье Украина" активно инвестирует в развитие молодежи и поддержку следующего поколения профессионалов в области здравоохранения. С 2014 года компания реализует собственную образовательную инициативу - Академию "Сервье", которая направлена на поддержку студентов, стремящихся к профессиональному развитию в фармацевтической отрасли. В рамках программы молодые специалисты получают практические знания, знакомятся с фармацевтическим миром и делают первые шаги в своей карьере. Каждый год Академия масштабируется. Так, в 2025 году к учебным программам уже присоединились более 1000 студентов из разных уголков Украины.
Образовательная программа уже более 10 лет успешно реализуется компанией и в настоящее время стала площадкой профессионального развития и ориентации в карьере в фармацевтической отрасли. Академия помогла сотням студентов глубже понять, как работает фармацевтический бизнес, как создаются инновационные препараты и какие возможности построения карьеры и пути профессионального роста открываются в этой сфере.
"Верим, что качественное образование, практические знания и доступ к реальному бизнес-опыту - ключ к устойчивому развитию фармацевтической отрасли в Украине", - говорит Ольга Шилова, руководитель отдела управления и развития персонала.
"Сервье Украина": вместе к новым высотам
В рамках работы со студентами Сервье Украина регулярно реализует разнообразные образовательные инициативы, среди которых хакатоны, кейс-чемпионаты, менторские программы, встречи со студентами, учебные курсы и стажировки. К ним приобщаются эксперты компании, не только имеющие значительный опыт, но и стремящиеся делиться своими знаниями с будущими специалистами.
"Благодаря этим программам мы, как работодатель, привлекаем новые таланты: ежегодно перспективные молодые специалисты становятся частью команды "Сервье"", — отмечает Ольга Шилова.
Также следует упомянуть о серии мастер-классов "Построение карьерного пути в фармацевтической компании". А в рамках ежегодных Дней открытых дверей студентам предоставлена уникальная возможность пообщаться с топменеджментом в неформальной атмосфере и задать вопросы. Участие в Student Pharma Summit также является частью усилий компании в помощи новым поколениям специалистов — более 80 студентов-фармацевтов смогли получить ценные знания о карьерных перспективах, инновациях в отрасли и корпоративной культуре компании.
Преданность пациентам, поддержка талантов и инвестиции в молодежь – принципы, определяющие 25-летний путь компании "Сервье Украина". Благодаря инновациям, социальной ответственности и стремлению к совершенствованию, компания продолжает формировать будущее фармацевтической отрасли в Украине.
Совместное пространство для реализации
"Сервье Украина" — это не просто место работы, это пространство, где каждый работник имеет значение, чувствует поддержку и может реализовывать себя в общем деле, важном для общества.
Наш подход как работодателя основывается на человеке — на уважении к его опыту, амбициям и уникальности. Мы создаем среду, в которой царит доверие, прозрачное общение и дух команды, объединяющей нас независимо от ролей, функций или географии. Мы уверены, что именно через объединенную команду достигаем лучших результатов для пациентов, общества и себя.
Мы не боимся перемен и поощряем новаторское мышление в каждом подразделении, на всех уровнях. Внедрение инноваций, открытость новых идей, цифровая трансформация — все это является не только частью нашей стратегии, но и ежедневной работы. Мы поддерживаем развитие сотрудников, действуем ответственно и внедряем принципы гибкости, что позволяет каждому находить баланс и расти в профессиональном и личном измерении.
Мы не только говорим об этичности, но и живем этими ценностями. Откровенность, честность, ответственность, смелость и готовность учиться даже на ошибках именно так формируется доверие к компании и внутри нее. Именно поэтому Сервье Украина уже 25 лет остается стабильным, прозрачным и заботливым работодателем, который смотрит в будущее вместе со своей командой.
В "Сервье" руководствуются принципом, согласно которому каждый работник не просто исполнитель, а движущая сила смен. Все, что делают работники, они делают вместе: с уважением друг к другу, с преданностью пациентам и смелостью смотреть в будущее. Это и есть подлинная культура единства и ответственности.