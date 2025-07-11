Освітні ініціативи "Серв’є Україна": інвестиції у майбутнє фармацевтики

Компанія "Серв’є Україна" вже 25 років працює в Україні та зберігає незмінний фокус на пацієнтах, розвитку талантів та підтримці молодих спеціалістів. Відданість принципам побудови сильного бренду на фармацевтичному ринку з акцентом на інноваціях та соціальній відповідальності зробила "Серв’є" не лише одним із лідерів фармацевтичного ринку, а й надійним роботодавцем — партнером для майбутніх поколінь професіоналів.

Пацієнт завжди в центрі уваги

Протягом чверті століття "Серв’є Україна" забезпечує українців якісними та ефективними лікарськими засобами, допомагаючи покращити якість життя тисячам людей. Висока корпоративна культура компанії орієнтована на розвиток, повагу та соціальну відповідальність, що дозволяє "Серв’є" формувати стійку команду професіоналів, а отже, створювати інноваційні рішення у сфері охорони здоров’я.

Команда "Серв'є Україна". Фото: прес-служба

Секрет надійного роботодавця: підтримка талантів та професійний розвиток

Компанія "Серв’є Україна" активно інвестує у розвиток своїх працівників, створюючи навчальні програми, екосистему наставництва та прозорі механізми кар’єрного зростання. Для цього запроваджено сучасні практики управління персоналом, спрямовані на довгостроковий розвиток кожного працівника, а також створено комфортне середовище, яке сприяє посиленню залученості та мотивації команди.

Запуск програми "Університет талантів "Серв'є". Фото: прес-служба

"25 років діяльності в Україні — це не лише про сталість бізнесу, а насамперед про людей. Ми пишаємося тим, що змогли створити середовище, в якому народжуються ідеї, розвиваються таланти та зростають майбутні лідери фармацевтичної галузі. Наша амбіція — бути роботодавцем, який надихає, підтримує та розкриває потенціал кожного", — говорить Ніколя Клаврель, генеральний директор ТОВ "Серв’є Україна".

І це знаходить відповідну оцінку у фаховому середовищі. Згадаймо хоча б про визнання компанії у міжнародній програмі HR-сертифікації "Найкращі місця для роботи" у 2021, 2024 та 2025 роках, а також той факт, що компанія потрапила у першу десятку найкращих роботодавців країни за версією "Forbes Україна", що є підтвердженням високого рівня корпоративної культури та турботи про співробітників.

Основні напрями розвитку персоналу:

Програми адаптації нових співробітників, які забезпечують швидке залучення до корпоративної культури, розуміння структури компанії, стандартів роботи та очікувань. Фахове навчання для медичних представників, яке пропонує спеціалізовані тренінги, спрямовані на розвиток експертизи у фармакології, техніках ефективної комунікації з лікарями, веденні переговорів та дотриманні етичних стандартів. Лідерські та управлінські програми, призначені для керівників усіх рівнів й охоплюють розвиток лідерських компетенцій, управління командами, змінами та стратегічне мислення. Програми безперервного навчання (Continuous Learning), які надають працівникам доступ до внутрішньої онлайн-платформи, де представлені курси з soft skills (емоційний інтелект, таймменеджмент, публічні виступи) та hard skills, зокрема, у сфері маркетингу, аналітики, управління проєктами тощо. Індивідуальні плани розвитку (YDR), які формуються щороку в межах процесу оцінювання та управління ефективністю. Програми розвитку талантів, що охоплюють співробітників з високим потенціалом і спрямовані на підготовку майбутніх лідерів компанії. Корпоративне навчання з етики та відповідності (compliance), яке передбачає обов’язкові тренінги щодо дотримання корпоративних правил, антикорупційних політик, конфіденційності та взаємодії з представниками медичної спільноти.

Ці ініціативи відображають зобов’язання компанії створювати сприятливе середовище для розвитку, залучення та утримання талантів, що, як ми вже побачили, підтверджено міжнародним визнанням.

Академія "Серв’є": зростаємо разом

Підтримка молоді та освіти — один із ключових напрямів корпоративної соціальної відповідальності "Серв’є Україна", що спрямований на формування майбутніх спеціалістів для фармацевтичної галузі.

НМУ імені О.О. Богомольця в офісі "Серв’є Україна". Фото: прес-служба

Компанія "Серв’є Україна" активно інвестує у розвиток молоді та підтримку наступного покоління професіоналів у галузі охорони здоров’я. З 2014 року компанія реалізує власну освітню ініціативу — Академію "Серв’є", яка спрямована на підтримку студентів, що прагнуть професійного розвитку у фармацевтичній галузі. У межах програми молоді фахівці отримують практичні знання, знайомляться з фармацевтичним світом і роблять перші кроки у своїй кар’єрі. Щороку Академія масштабується. Так, у 2025 році до навчальних програм вже долучилися понад 1000 студентів з різних куточків України.

Освітня програма вже понад 10 років успішно реалізується компанією і за цей час стала майданчиком професійного розвитку та орієнтації в кар’єрі у фармацевтичній галузі. Академія допомогла сотням студентів глибше зрозуміти, як функціонує фармацевтичний бізнес, як створюються інноваційні препарати та які можливості побудови кар’єри й шляхи професійного зростання відкриваються у цій сфері.

"Віримо, що якісна освіта, практичні знання та доступ до реального бізнес-досвіду — ключ до сталого розвитку фармацевтичної галузі в Україні", — говорить Ольга Шилова, керівниця відділу управління та розвитку персоналу.

"Серв’є Україна": разом до нових висот

У межах роботи зі студентами "Серв’є Україна" регулярно реалізує різноманітні освітні ініціативи, серед яких хакатони, кейс-чемпіонати, менторські програми, зустрічі зі студентами, навчальні курси та стажування. До них долучаються експерти компанії, які не лише мають значний досвід, а й прагнуть ділитися своїми знаннями з майбутніми фахівцями.

"Завдяки цим програмам ми як роботодавець залучаємо нові таланти: щороку перспективні молоді спеціалісти стають частиною команди "Серв’є"", — зазначає Ольга Шилова.

Керівниця відділу управління та розвитку персоналу Ольга Шилова. Фото: прес-служба

Також варто згадати про серію майстер-класів "Побудова кар’єрного шляху у фармацевтичній компанії". А у межах щорічних Днів відкритих дверей студентам надано унікальну можливість поспілкуватися з топменеджментом у неформальній атмосфері та поставити запитання. Участь у Student Pharma Summit також є частиною зусиль компанії у допомозі новим поколінням фахівців — понад 80 студентів-фармацевтів змогли отримати цінні знання про кар’єрні перспективи, інновації в галузі та корпоративну культуру компанії.

Відданість пацієнтам, підтримка талантів та інвестиції у молодь — принципи, які визначають 25-річний шлях компанії "Серв’є Україна". Завдяки інноваціям, соціальній відповідальності та прагненню до вдосконалення компанія продовжує формувати майбутнє фармацевтичної галузі в Україні.

Спільний простір для реалізації

"Серв’є Україна" — це не просто місце роботи, це простір, де кожен працівник має значення, відчуває підтримку й може реалізовувати себе у спільній справі, важливій для суспільства.

Команда "Серв'є Україна". Фото: прес-служба