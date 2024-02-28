Общайся, продавай, управляй на ходу! Украинский KeyCRM теперь в мобильном приложении для IOS и Android

22 февраля 2024 года команда украинской KeyCRM объявила о релизе мобильного приложения для тех, кто хочет пользоваться ключевыми преимуществами CRM-системы "на ходу". Если вы не хотите быть привязаны к офису и десктопу, но переживаете, что в ваше отсутствие что-то пойдет не так, эта новость для вас.

Представленная версия позволяет собрать в едином окне смартфона все мессенджеры: Instagram, Facebook Messenger, Telegram и Viber (включая номерные), чаты украинских маркетплейсов (OLX, Rozetka, Prom), а также email переписку и виджет чата на сайте.

Вся переписка с клиентами проходит внутри мобильного интерфейса. При этом можно отправлять файлы любого формата, изображения (даже несколько клик), видео и голосовые сообщения. KeyCRM не позволит заблудиться в диалогах: спам и закрытые чаты отправляются в специальные папки, активные же – всегда на виду.

Для гибкого управления командой и собственными планами был создан блок Задачи, позволяющий держать руку на пульсе процессов вашего бизнеса, где бы вы ни находились: ставить и распределять задачи, отслеживать дедлайны.

Возможность работать с заказами из интернет-магазинов и маркетплейсов Украины (Rozetka, OLX, Prom, Алло) и мира (Etsy, Amazon, eBay) прямо в мобильном приложении KeyCRM, будет реализована в ближайшее время. На очереди: воронки продаж (сделок, проектов), основная аналитика.

Интерфейс мобильного приложения KeyCRM – современный и стильный, его интуитивность и удобство были оценены пользователями еще на этапе тестирования как десять из десяти. 42% отметили удобную работу с данными: редактирование, быстрый поиск, фильтры. Для тех, кто бережет зрение или просто любит темную тему на гаджетах, предусмотрен ночной режим.

Доступно для загрузки без оплаты на iOS и Android.

Мобильное приложение было задумано как дополнительный инструмент, поддерживающий основные возможности CRM-системы KeyCRM тогда, когда в руках только смартфон. Переключение между приложениями, вкладками; потерянные запросы и заказы, просроченные задачи – забудьте об этом с мобильным приложением от KeyCRM.

О KeyCRM

KeyCRM.app – удобная и понятная система, решающая основные задачи бизнеса:

общение с клиентами (интеграции с Instagram, Telegram, Viber, чат на сайт, телефонии),

увеличение продаж (сбор лидов и воронки)

обработка интернет-заказов (интеграции с маркетплейсами, службами доставки; программный РРО, управление товарами и остатками)

автоматизация действий.

Быстрая настройка (без интеграторов), понятный интерфейс, качественные интеграции и доступность даже на старте – делают KeyCRM лучшим выбором для украинского предпринимателя.