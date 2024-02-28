Спілкуйся, продавай, управляй на ходу! Українська KeyCRM тепер в мобільному застосунку для IOS та Android

22 лютого 2024 року команда української KeyCRM оголосила про реліз мобільного застосунку для тих, хто хоче користуватись ключовими перевагами CRM-системи “на ходу”. Якщо ви не бажаєте бути прив’язаними до офісу та десктопу, але переживаєте, що за вашої відсутності щось піде не так, ця новина для вас.

Презентована версія дозволяє зібрати в єдиному вікні смартфона всі месенджери: Instagram, Facebook Messenger, Telegram та Viber (включаючи номерні), чати українських маркетплейсів (OLX, Rozetka, Prom), а також email листування та віджет чату на сайті.

Вся переписка з клієнтами відбувається всередині мобільного інтерфейсу. При цьому можна надсилати файли будь-якого формату, зображення (навіть кілька в один клік), відео та голосові повідомлення. KeyCRM не дозволить заблукати в діалогах: спам та закриті чати відправляються в спеціальні папки, активні ж – завжди на виду.

Для гнучкого управління командою і власними планами було створено блок “Завдання”, що дозволяє тримати руку на пульсі процесів вашого бізнесу, де б ви не знаходились: ставити та розподіляти задачі, відстежувати дедлайни.

Можливість працювати із замовленнями з інтернет-магазинів та маркетплейсів України (Rozetka, OLX, Prom, Aлло) та світу (Etsy, Amazon, eBay) прямо в мобільному застосунку KeyCRM, буде реалізована найближчим часом. На черзі: воронки продажів (угод, проєктів), основна аналітика.

Інтерфейс мобільного застосунку KeyCRM – сучасний і стильний, його інтуїтивність та зручність була оцінена користувачами ще на етапі тестування як десять з десяти. 42% відмітили зручну роботу з даними: редагування, швидкий пошук, фільтри. Для тих, хто береже зір чи просто любить “темну тему” на гаджетах, передбачено нічний режим.

Доступний для завантаження без оплати на iOS та Android.

Мобільний застосунок був задуманий як додатковий інструмент, що підтримує основні можливості CRM-системи KeyCRM тоді, коли в руках тільки смартфон. Переключення між додатками, вкладками; загублені запити та замовлення, прострочені завдання – забудьте про це з мобільним застосунком від KeyCRM.

Про KeyCRM

KeyCRM.app – зручна та зрозуміла система, що вирішує основні завдання бізнесу:

спілкування з клієнтами (інтеграції з Instagram, Telegram, Viber, чат на сайт, телефонії),

збільшення продажів (збір лідів та воронки)

обробка інтернет-замовлень (інтеграції з маркетплейсами, службами доставки; програмний РРО, управління товарами та залишками)

автоматизація процесів.

Швидке налаштування (без інтеграторів), зрозумілий інтерфейс, якісні вбудовані інтеграції та доступність навіть на старті – роблять KeyCRM найкращим вибором для українського підприємця.