Один бройлер ежедневно генерирует около 2,5 грн прибыли – расчеты

Выращивание курей всегда выгодно, поскольку куриное мясо является одним из самых распространенных продуктов в рационе украинцев. Согласно расчетам Delo.ua, выращивание одного бройлера ежедневно генерирует около 2,5 грн прибыли для своего владельца.

Для соответствующих расчетов использовался онлайн-калькулятор Государственной опытной станции птицеводства НААН Украины. Он позволяет оценить прогнозируемую рентабельность выращивания бройлеров и "прикинуть" параметры будущей птицефабрики.

Таким образом, чтобы выйти на средний по Украине уровень оплаты труда в 16 тыс. грн, птицевод должен единолично содержать поголовье кур около 210 птиц, не считая налоговых, логистических и непредвиденных расходов.

Если предприниматель планирует жить за счет выращивания бройлеров, нужно ориентироваться на курятник размером 60 кв. м, рассчитанный на 300 и больше птиц. Если курятник рассматривается как источник питания своей семьи, можно выращивать кур с себестоимостью 65 грн/кг, при условии что птицевод готов работать и тратить свое время на содержание курей.

В целом, ориентировочная рентабельность выращивания бройлеров для домашней птицефабрики составляет 84,69% для помещения на 100 голов и 89,97% для помещения на 300 голов. Если учесть все остальные затраты на ведение бизнеса и возможные ошибки при выращивании бройлеров, то рентабельность их выращивания обычно не падает ниже 60%.

Больше о выращивании кур на мясо, показателях рентабельности в этом домашнем бизнесе и обустройстве мини-птицефабрики читайте в статье " Разводим бройлеров для себя или на продажу: как не выйти в минус? ".

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